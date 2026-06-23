金属鍛造市場は2030年までに1,515.6億ドルに達する見込み、産業拡大と軽量部品需要の加速が成長を牽引

金属鍛造市場は2030年までに1,515.6億ドルに達する見込み、産業拡大と軽量部品需要の加速が成長を牽引