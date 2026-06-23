金属鍛造市場は2030年までに1,515.6億ドルに達する見込み、産業拡大と軽量部品需要の加速が成長を牽引
世界の金属鍛造市場は2025年に1,068.3億ドルに達し、2030年までに1,515.6億ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は7.2%である。長期的には2035年まで成長が続き、市場は2,054.5億ドルに達し、CAGRは6.3%と見込まれている。
成長は、自動車、航空宇宙、防衛、重機産業からの需要増加に加え、インフラ、発電、エネルギーシステムへの投資拡大によって牽引されている。メーカーはまた、効率性と性能向上を目的として、高強度・軽量の鍛造部品への移行を進めている。
主要な構造的トレンドとしては、鍛造工程の自動化、アルミニウムおよび合金ベースの軽量材料の採用、低炭素かつ省エネルギー型鍛造プロセスへの移行が挙げられる。
金属鍛造市場2030：産業キャパシティ拡大と材料革新が市場規模拡大を推進
金属鍛造市場は、自動車、防衛、エネルギー、重機分野における産業生産の拡大に伴い、安定的に成長している。優れた機械的強度を持つ高性能部品への需要が長期的な採用を支えている。
2030年までに市場は以下の水準に到達すると予測される：
● 市場価値：1,515.6億ドル
● CAGR（2025～2030）：7.2%
● 2025年基準：1,068.3億ドル
● 2035年予測：2,054.5億ドル
成長軌道は、耐久性、耐荷重性、構造的完全性が求められるミッションクリティカル用途における鍛造部品への継続的依存を反映している。
インフラ成長と産業近代化が鍛造需要を強化
自動車生産の拡大は鍛造需要の主要な推進要因であり、特に高い強度重量比が求められるエンジン部品、トランスミッションシステム、構造部品で需要が増加している。
本レポートの無料サンプルはこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_requestid=10298&type=smp&name=Metal+Forging+Market+Report+2026
航空宇宙および防衛支出の増加は、航空機構造、タービン、防衛装備に使用される精密鍛造部品の需要を押し上げている。
発電、石油・ガス探査、産業機械生産の成長も、高負荷環境で使用される大型鍛造部品の需要をさらに強化している。
同時に、新興国におけるインフラ開発と産業化が、鋼材および合金ベースの鍛造部品の消費を増加させている。
しかし市場は、原材料価格の変動、鍛造設備への高い資本要件、エネルギーコスト上昇、排出集約型プロセスに対する環境規制強化といった制約に直面している。
鍛造産業は自動化・軽量材料・低炭素生産へ移行
軽量鍛造部品が産業上の優先領域に
メーカーは、自動車および航空宇宙用途における軽量化を目的として、アルミニウムおよび高強度合金鍛造部品の開発を進めている。この変化は効率性および燃費削減目標と直接一致している。
自動化鍛造システムが生産効率を改善
ロボット鍛造ライン、リアルタイム工程管理システム、統合材料ハンドリングソリューションの採用により、大規模鍛造施設における精度、スループット、運用安定性が向上している。
EV主導の設計要件が設計基準を再構築
電気自動車生産の拡大により、バッテリー効率および車両性能向上を目的とした軽量最適化鍛造部品の需要が加速している。
持続可能な鍛造プロセスが拡大
業界企業は、スクラップリサイクルシステム、省エネルギー加熱技術、排出削減フレームワークへの投資を進め、より厳格な環境基準への適合を図っている。
自動車と航空宇宙が高付加価値鍛造需要を牽引
自動車分野は2025年に市場の34.1%を占める最大エンドユーザーであり、駆動系および構造部品の安定需要に支えられている。
成長は、自動車、航空宇宙、防衛、重機産業からの需要増加に加え、インフラ、発電、エネルギーシステムへの投資拡大によって牽引されている。メーカーはまた、効率性と性能向上を目的として、高強度・軽量の鍛造部品への移行を進めている。
主要な構造的トレンドとしては、鍛造工程の自動化、アルミニウムおよび合金ベースの軽量材料の採用、低炭素かつ省エネルギー型鍛造プロセスへの移行が挙げられる。
金属鍛造市場2030：産業キャパシティ拡大と材料革新が市場規模拡大を推進
金属鍛造市場は、自動車、防衛、エネルギー、重機分野における産業生産の拡大に伴い、安定的に成長している。優れた機械的強度を持つ高性能部品への需要が長期的な採用を支えている。
2030年までに市場は以下の水準に到達すると予測される：
● 市場価値：1,515.6億ドル
● CAGR（2025～2030）：7.2%
● 2025年基準：1,068.3億ドル
● 2035年予測：2,054.5億ドル
成長軌道は、耐久性、耐荷重性、構造的完全性が求められるミッションクリティカル用途における鍛造部品への継続的依存を反映している。
インフラ成長と産業近代化が鍛造需要を強化
自動車生産の拡大は鍛造需要の主要な推進要因であり、特に高い強度重量比が求められるエンジン部品、トランスミッションシステム、構造部品で需要が増加している。
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航空宇宙および防衛支出の増加は、航空機構造、タービン、防衛装備に使用される精密鍛造部品の需要を押し上げている。
発電、石油・ガス探査、産業機械生産の成長も、高負荷環境で使用される大型鍛造部品の需要をさらに強化している。
同時に、新興国におけるインフラ開発と産業化が、鋼材および合金ベースの鍛造部品の消費を増加させている。
しかし市場は、原材料価格の変動、鍛造設備への高い資本要件、エネルギーコスト上昇、排出集約型プロセスに対する環境規制強化といった制約に直面している。
鍛造産業は自動化・軽量材料・低炭素生産へ移行
軽量鍛造部品が産業上の優先領域に
メーカーは、自動車および航空宇宙用途における軽量化を目的として、アルミニウムおよび高強度合金鍛造部品の開発を進めている。この変化は効率性および燃費削減目標と直接一致している。
自動化鍛造システムが生産効率を改善
ロボット鍛造ライン、リアルタイム工程管理システム、統合材料ハンドリングソリューションの採用により、大規模鍛造施設における精度、スループット、運用安定性が向上している。
EV主導の設計要件が設計基準を再構築
電気自動車生産の拡大により、バッテリー効率および車両性能向上を目的とした軽量最適化鍛造部品の需要が加速している。
持続可能な鍛造プロセスが拡大
業界企業は、スクラップリサイクルシステム、省エネルギー加熱技術、排出削減フレームワークへの投資を進め、より厳格な環境基準への適合を図っている。
自動車と航空宇宙が高付加価値鍛造需要を牽引
自動車分野は2025年に市場の34.1%を占める最大エンドユーザーであり、駆動系および構造部品の安定需要に支えられている。