ラジオ新番組「小島ケイのビジネス交差点」7月5日（日）21時30分より放送スタート
レインボータウンFM 88.5MHzにて放送されてきたペット情報番組「ぺっとのきもち」が終了し、2026年7月より新たにビジネス情報番組「小島ケイのビジネス交差点」がスタートします。
初回放送は、同局にて2026年7月5日（日）21:30～22:00です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353259/images/bodyimage1】
本番組は、経営者、起業家、専門家、地域で活動する事業者などをゲストに迎え、事業内容だけでなく、その背景にある想い、これまでの歩み、現在の挑戦、今後の展望を伺うビジネストーク番組です。
パーソナリティを務めるのは、小島ケイ。これまで「ぺっとのきもち」で培ってきた、ゲストの想いや人柄を丁寧に引き出す対話スタイルを活かしながら、テーマをペット事業からビジネス全般へと広げます。番組タイトルの「交差点」には、人と人、事業と事業、想いと未来が交わる場所にしたいという意味を込めています。
■番組コンセプト
人と事業が交わる場所。そこから、新しい未来が見えてくる。
ビジネスは、商品やサービスだけで成り立つものではありません。
そこには、事業を始めた人の原点、社会や地域への課題意識、出会い、挑戦、そして未来への意志があります。
「小島ケイのビジネス交差点」では、毎回ゲストを迎え、事業の表側だけでなく、その奥にある人間味やストーリーを丁寧に引き出していきます。
堅苦しいビジネス番組ではなく、リスナーが身近に感じられる言葉で、経営、起業、地域、教育、働き方、社会課題などをやさしく伝えていきます。
■番組内容
毎回、ビジネスに関わるゲストをお招きし、小島ケイがインタビュー形式で話を伺います。
主なトークテーマは以下の通りです。
・現在の事業や活動について
・事業を始めたきっかけ
・これまでの転機や挑戦
・仕事で大切にしている価値観や言葉
・業界や地域の課題
・今後つながりたい人や企業
・これから実現したい未来
・リスナーへのメッセージ
番組では、経営者や起業家の成功談だけでなく、そこに至るまでの葛藤や学び、社会との関わりも大切に取り上げます。
■想定ゲスト
本番組では、ビジネス全般をテーマに、幅広い分野のゲストを予定しています。
・経営者・起業家・個人事業主・士業、専門家・教育、人材育成関係者
・地域活性化に取り組む事業者・女性リーダー、女性経営者
・新規事業担当者・福祉、食、美容、IT、農業、観光、スポーツなど各分野の実践者
・社会課題解決に取り組む企業、団体関係者
■パーソナリティ 小島ケイについて
小島ケイは、ビジネス、教育、人材育成、女性のキャリア、地域活動、社会課題など、多様なテーマに対して自然に対話を広げるパーソナリティです。
ゲストの肩書きや実績だけではなく、その人の内側にある価値観や想いを引き出す聞き手として、これまで多くのゲストとの対話を重ねてきました。
新番組では、小島ケイのやわらかな聞き手力を活かし、難しくなりがちなビジネスの話を、リスナーにとってわかりやすく、親しみやすい言葉で届けます。
■番組概要
番組名：小島ケイのビジネス交差点
放送局：レインボータウンFM 88.5MHz
放送時間：毎週日曜日 21:30～22:00
初回放送：2026年7月5日（日）
出演：小島ケイ（株式会社エスペシャリィ 代表取締役、人材育成パートナー）
形式：ゲストインタビュー形式
初回放送は、同局にて2026年7月5日（日）21:30～22:00です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353259/images/bodyimage1】
本番組は、経営者、起業家、専門家、地域で活動する事業者などをゲストに迎え、事業内容だけでなく、その背景にある想い、これまでの歩み、現在の挑戦、今後の展望を伺うビジネストーク番組です。
パーソナリティを務めるのは、小島ケイ。これまで「ぺっとのきもち」で培ってきた、ゲストの想いや人柄を丁寧に引き出す対話スタイルを活かしながら、テーマをペット事業からビジネス全般へと広げます。番組タイトルの「交差点」には、人と人、事業と事業、想いと未来が交わる場所にしたいという意味を込めています。
■番組コンセプト
人と事業が交わる場所。そこから、新しい未来が見えてくる。
ビジネスは、商品やサービスだけで成り立つものではありません。
そこには、事業を始めた人の原点、社会や地域への課題意識、出会い、挑戦、そして未来への意志があります。
「小島ケイのビジネス交差点」では、毎回ゲストを迎え、事業の表側だけでなく、その奥にある人間味やストーリーを丁寧に引き出していきます。
堅苦しいビジネス番組ではなく、リスナーが身近に感じられる言葉で、経営、起業、地域、教育、働き方、社会課題などをやさしく伝えていきます。
■番組内容
毎回、ビジネスに関わるゲストをお招きし、小島ケイがインタビュー形式で話を伺います。
主なトークテーマは以下の通りです。
・現在の事業や活動について
・事業を始めたきっかけ
・これまでの転機や挑戦
・仕事で大切にしている価値観や言葉
・業界や地域の課題
・今後つながりたい人や企業
・これから実現したい未来
・リスナーへのメッセージ
番組では、経営者や起業家の成功談だけでなく、そこに至るまでの葛藤や学び、社会との関わりも大切に取り上げます。
■想定ゲスト
本番組では、ビジネス全般をテーマに、幅広い分野のゲストを予定しています。
・経営者・起業家・個人事業主・士業、専門家・教育、人材育成関係者
・地域活性化に取り組む事業者・女性リーダー、女性経営者
・新規事業担当者・福祉、食、美容、IT、農業、観光、スポーツなど各分野の実践者
・社会課題解決に取り組む企業、団体関係者
■パーソナリティ 小島ケイについて
小島ケイは、ビジネス、教育、人材育成、女性のキャリア、地域活動、社会課題など、多様なテーマに対して自然に対話を広げるパーソナリティです。
ゲストの肩書きや実績だけではなく、その人の内側にある価値観や想いを引き出す聞き手として、これまで多くのゲストとの対話を重ねてきました。
新番組では、小島ケイのやわらかな聞き手力を活かし、難しくなりがちなビジネスの話を、リスナーにとってわかりやすく、親しみやすい言葉で届けます。
■番組概要
番組名：小島ケイのビジネス交差点
放送局：レインボータウンFM 88.5MHz
放送時間：毎週日曜日 21:30～22:00
初回放送：2026年7月5日（日）
出演：小島ケイ（株式会社エスペシャリィ 代表取締役、人材育成パートナー）
形式：ゲストインタビュー形式