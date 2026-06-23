idea株式会社、一般向け「ご紹介サポーター制度」を開始──身近な空き家の紹介に最大10万円
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は2026年6月、身近に空き家・相続でお困りの方がいらっしゃる場合に当社へ取り次いでいただく一般向けの「ご紹介サポーター制度」（ https://i-dea.co.jp/shokai/ ）を開始しました。お取り次ぎが成約・お引渡しに至った場合、ご紹介いただいた方へ成約御礼を差し上げます。
【制度の仕組み】
ご友人やご親族から「親の家を相続したけれど、どうしたらいいか分からない」といったお話を聞かれたとき、ご本人の同意を得たうえで当社をご紹介いただくものです。ご紹介いただく方にお願いするのは、ご本人の同意を得て当社にお知らせいただくところまでです。物件の売り込みや価格交渉、契約手続きなど宅地建物取引業にあたる行為はお願いしません。その後のご連絡・査定・売却手続きは、宅地建物取引業者である当社がすべて行います。不動産の知識は必要ありません。
成約御礼は売買価格帯に応じた定額です（すべて税込）。800万円以下で3万円、以降は5万円・8万円・10万円とし、銀行振込か同額の商品券からお選びいただけます。御礼は媒介報酬の分配ではなく、単発のお取り次ぎに対する謝礼で、同じ方につき暦年2件までとしています。継続的な紹介活動をお願いするものではありません。
【背景】
全国の空き家は過去最多の900万2千戸に達しました。多くの所有者は相談先が分からないまま時間が過ぎてしまいます。さらに1947～1949年生まれの団塊の世代が2027年から順次80歳を迎え、親の家を相続して悩まれる方の増加が見込まれます。当社は、身近な方からのお取り次ぎという入口を設けることで、相談につながりにくかった方への導線を広げてまいります。
【代表コメント】
「『実家、どうしよう』という話は、たいていご本人が一番動けずにいます。難しいことは私たちがすべて引き受けます。身近な方のひと声が、最初の一歩になればと願っています。」
idea株式会社 代表取締役 清野秀之
【対応エリア】
東京・神奈川・千葉・埼玉。
【出典】総務省「令和5年住宅・土地統計調査（住宅及び世帯に関する基本集計・確報集計、2023年10月1日現在、2024年9月25日公表）」／低廉な空家等の媒介報酬上限の特例＝令和6年国土交通省告示第949号（昭和45年建設省告示第1552号の改正、2024年7月1日施行）／団塊の世代の出生数＝厚生労働省「人口動態統計」（1947～1949年の合計出生数 約806万人）。
会社概要
会社名：idea株式会社
代表者：代表取締役 清野秀之
所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
TEL：03-4446-9341
免許：宅地建物取引業 東京都知事(2)第102574号
URL：https://i-dea.co.jp/
事業内容：不動産の売買・仲介・買取、空き家・相続不動産のご相談（「空き家あんしん相談室」 https://akiya-anshin.com/ 運営）
配信元企業：idea株式会社
【制度の仕組み】
ご友人やご親族から「親の家を相続したけれど、どうしたらいいか分からない」といったお話を聞かれたとき、ご本人の同意を得たうえで当社をご紹介いただくものです。ご紹介いただく方にお願いするのは、ご本人の同意を得て当社にお知らせいただくところまでです。物件の売り込みや価格交渉、契約手続きなど宅地建物取引業にあたる行為はお願いしません。その後のご連絡・査定・売却手続きは、宅地建物取引業者である当社がすべて行います。不動産の知識は必要ありません。
成約御礼は売買価格帯に応じた定額です（すべて税込）。800万円以下で3万円、以降は5万円・8万円・10万円とし、銀行振込か同額の商品券からお選びいただけます。御礼は媒介報酬の分配ではなく、単発のお取り次ぎに対する謝礼で、同じ方につき暦年2件までとしています。継続的な紹介活動をお願いするものではありません。
【背景】
全国の空き家は過去最多の900万2千戸に達しました。多くの所有者は相談先が分からないまま時間が過ぎてしまいます。さらに1947～1949年生まれの団塊の世代が2027年から順次80歳を迎え、親の家を相続して悩まれる方の増加が見込まれます。当社は、身近な方からのお取り次ぎという入口を設けることで、相談につながりにくかった方への導線を広げてまいります。
【代表コメント】
「『実家、どうしよう』という話は、たいていご本人が一番動けずにいます。難しいことは私たちがすべて引き受けます。身近な方のひと声が、最初の一歩になればと願っています。」
idea株式会社 代表取締役 清野秀之
【対応エリア】
東京・神奈川・千葉・埼玉。
【出典】総務省「令和5年住宅・土地統計調査（住宅及び世帯に関する基本集計・確報集計、2023年10月1日現在、2024年9月25日公表）」／低廉な空家等の媒介報酬上限の特例＝令和6年国土交通省告示第949号（昭和45年建設省告示第1552号の改正、2024年7月1日施行）／団塊の世代の出生数＝厚生労働省「人口動態統計」（1947～1949年の合計出生数 約806万人）。
会社概要
会社名：idea株式会社
代表者：代表取締役 清野秀之
所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
TEL：03-4446-9341
免許：宅地建物取引業 東京都知事(2)第102574号
URL：https://i-dea.co.jp/
事業内容：不動産の売買・仲介・買取、空き家・相続不動産のご相談（「空き家あんしん相談室」 https://akiya-anshin.com/ 運営）
配信元企業：idea株式会社
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