【新潟市上古町がモデルに】プロ野球球団公式ライターを務めた著者が贈る！ 地元で愛される商店街を背景にした大人の青春小説。『泥む』6月23日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、企画・編集を行なった書籍『泥む』を、ポエムピース株式会社（所在地：東京都杉並区高円寺）より2026年6月23日に発売いたします。
昔ながらの商店街を中心に活気が広がる町、飴ノ町を舞台に展開される2つのストーリー「犬と猫」「鷹と森」を収録した連作短編小説。
「犬と猫」では、晴れて地元球団に入団したものの、幼なじみの同期の陰で劣等感に苦しむ新人プロ野球選手を、「鷹と森」では、その球団の運営会社でもある老舗和菓子屋に勤める女性が、やがて仕事に対する誇りと、上司への感情の衝突に苦しむさまを描きます。
周りの評価に左右され、自尊心が擦り切れ、それでもこの居場所にしがみつきたい――。
そんな大人の葛藤を克明に描きだし、最後には意外なほど爽やかな希望へと導いてくれる一冊です。
著者は、これが小説デビューとなる長谷川未帆。
10年以上プロ野球球団の公式ライターを務めた経験を存分に活かし、リアリティある細部描写で読者を登場人物の心情へ引き込んでいきます。
また、飴ノ町商店街のモデルになったのは、新潟市の上古町商店街！
ほど近くにある人気店「日和山五合目」も、主人公お気に入りの喫茶店「栞山五合目」として登場するなど、上古町周辺を知る方には特に楽しめる一冊に仕上がっています。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37439/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353222/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353222/images/bodyimage2】
「なにしても許されるんだよな。
ただ野球が得意なだけなのに」
プロ野球球団公式ライターを務めた著者による衝撃の小説デビュー！
一生懸命だからこそ、頑なになってしまった人へ。
「犬と猫」
飴ノ町が誇るプロ野球チーム“朱猫キャッツ”の新人、猫田と犬井は幼なじみだ。
ドラフト1位で入団した猫田の華々しい活躍の裏で、犬井は手懐けたつもりでいた劣等感に苦しむ。
夢だったプロ野球選手という立場が、いつの間にか存在意義さえ脅かしてくる地獄。
気落ちする犬井に、ある日スター選手を同期にもつチームメイト・夏目が声をかけてくる。
「鷹と森」
地元球団の運営会社でもある老舗和菓子屋“朱猫”の専属ライターとして働く森田は
新任部長の鷹木とともに、創業100年の記念本を制作することになる。
威圧的な前任者と違い、現代的な倫理観を持つ鷹木に惹かれていく森田だったが、しだいに鷹木の冷酷な一面とぶつかり傷つく。
ライターの仕事に対する誇りと異性への愛憎は、やがて混ざり合い、行き場のない澱みへと変わっていく。
【著者プロフィール】
長谷川 未帆（はせがわ みほ）
2025年に小説「てのひらをかえす」で第56回埼玉文芸賞準賞を受賞。
2026年に同作を改題改稿した「犬と猫」他を収録した『泥む』（本作）を刊行。
フィクションのほかに、プロ野球球団公式ライターを務めるなどノンフィクションも執筆。
京都芸術大学大学院 文芸領域 修了。
Instagram：@hasegawa.miho
【書籍概要】
書名：泥む
著者：長谷川 未帆
発売日：2026年6月23日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 160ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-911440-07-0
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4911440074
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
昔ながらの商店街を中心に活気が広がる町、飴ノ町を舞台に展開される2つのストーリー「犬と猫」「鷹と森」を収録した連作短編小説。
「犬と猫」では、晴れて地元球団に入団したものの、幼なじみの同期の陰で劣等感に苦しむ新人プロ野球選手を、「鷹と森」では、その球団の運営会社でもある老舗和菓子屋に勤める女性が、やがて仕事に対する誇りと、上司への感情の衝突に苦しむさまを描きます。
周りの評価に左右され、自尊心が擦り切れ、それでもこの居場所にしがみつきたい――。
そんな大人の葛藤を克明に描きだし、最後には意外なほど爽やかな希望へと導いてくれる一冊です。
著者は、これが小説デビューとなる長谷川未帆。
10年以上プロ野球球団の公式ライターを務めた経験を存分に活かし、リアリティある細部描写で読者を登場人物の心情へ引き込んでいきます。
また、飴ノ町商店街のモデルになったのは、新潟市の上古町商店街！
ほど近くにある人気店「日和山五合目」も、主人公お気に入りの喫茶店「栞山五合目」として登場するなど、上古町周辺を知る方には特に楽しめる一冊に仕上がっています。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37439/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353222/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353222/images/bodyimage2】
「なにしても許されるんだよな。
ただ野球が得意なだけなのに」
プロ野球球団公式ライターを務めた著者による衝撃の小説デビュー！
一生懸命だからこそ、頑なになってしまった人へ。
「犬と猫」
飴ノ町が誇るプロ野球チーム“朱猫キャッツ”の新人、猫田と犬井は幼なじみだ。
ドラフト1位で入団した猫田の華々しい活躍の裏で、犬井は手懐けたつもりでいた劣等感に苦しむ。
夢だったプロ野球選手という立場が、いつの間にか存在意義さえ脅かしてくる地獄。
気落ちする犬井に、ある日スター選手を同期にもつチームメイト・夏目が声をかけてくる。
「鷹と森」
地元球団の運営会社でもある老舗和菓子屋“朱猫”の専属ライターとして働く森田は
新任部長の鷹木とともに、創業100年の記念本を制作することになる。
威圧的な前任者と違い、現代的な倫理観を持つ鷹木に惹かれていく森田だったが、しだいに鷹木の冷酷な一面とぶつかり傷つく。
ライターの仕事に対する誇りと異性への愛憎は、やがて混ざり合い、行き場のない澱みへと変わっていく。
長谷川 未帆（はせがわ みほ）
2025年に小説「てのひらをかえす」で第56回埼玉文芸賞準賞を受賞。
2026年に同作を改題改稿した「犬と猫」他を収録した『泥む』（本作）を刊行。
フィクションのほかに、プロ野球球団公式ライターを務めるなどノンフィクションも執筆。
京都芸術大学大学院 文芸領域 修了。
Instagram：@hasegawa.miho
【書籍概要】
書名：泥む
著者：長谷川 未帆
発売日：2026年6月23日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 160ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-911440-07-0
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4911440074
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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