自分の健康は自分で守りたい方へ！ “サイン”に着目したセルフケアの新習慣『令和時代の健康大全 ～体のサインを見逃さず病気を防ぐ～』6月23日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353219/images/bodyimage1】
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『令和時代の健康大全 ～体のサインを見逃さず病気を防ぐ～』を2026年6月23日に発売いたします。
「最近、疲れが抜けにくい」
「寝たはずなのにスッキリしない」
そんな“何となく不調”を抱えながら「そのうち良くなるだろう」と放置したり、「年齢のせいだから」と諦めたりしていませんか。
体の重さ、髪のパサつきや抜け毛、手足の冷え・しびれ・むくみ、寝付きの悪さ…
いつからか始まって、なかなか治らない不調の数々こそ、あなたの体からの大切なメッセージです。
本書は、25の症状別に体が出しているサインと対処方法を解説！
さらに、薬やサプリメントとの上手な付き合い方も掲載しました。
自分の体のサインに気づき、適切に対処できるようになることで、病院や薬に頼りすぎないセルフケアの習慣が身につきます。
まずは、気になるサインや章から読んでみましょう。今のあなたに必要なページが、きっと見つかります。
著者は、大学病院で薬剤師を務め、現在は一般市民に向けて健康啓発の講演を行っている廣谷芳彦。いつも超満員の講演会で語っている内容を、本書にぎゅっと詰め込みました。
人生100年時代に、家庭に必ず備えておきたい一冊！ ぜひお手に取ってください。
【速報】
販売が決まると早速、市民講座を開催する理事から、続々と「本書に関する講座を開く準備をしたい」との申し出がありました！
目次
第1章 「毎日3分の健康チェックで」で、自分の体の声に耳を澄ませよう
第2章 こんな「体のサイン」25症例が出たら要注意
第3章 「薬」との上手な付き合い方
第4章 「サプリメント」との上手な付き合い方
第5章 「体のサイン」に気付き、適切に対応した成功例・体験談
第6章 「健康リテラシー」の向上が、人生を豊かにする
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37441/
【著者プロフィール】
廣谷 芳彦（ひろたに よしひこ）
博士（薬学）／薬剤師、健康啓発薬剤師
薬剤師として大学病院に勤務した後、大学に移り学生を相手に薬学を教える傍ら、一般市民を対象に健康測定・相談会と、講演主体の健康啓発活動を推進。
研修・講演会は、いつも超満員。個別アドバイスも実施。
さまざまな医療の現場で感じた「セルフケアで健康ライフ」の意義を広く伝えようと、本書を執筆。大阪府出身。
HP「セルフケアで健康ライフ」：https://www.healthcarelife.net/
【書籍概要】
書名：令和時代の健康大全
副書名：体のサインを見逃さず病気を防ぐ
著者：廣谷 芳彦
発売日：2026年6月23日
価格：1870円(税込)
体裁：四六判 224ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37900-0
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434379003
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353219/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『令和時代の健康大全 ～体のサインを見逃さず病気を防ぐ～』を2026年6月23日に発売いたします。
「最近、疲れが抜けにくい」
「寝たはずなのにスッキリしない」
そんな“何となく不調”を抱えながら「そのうち良くなるだろう」と放置したり、「年齢のせいだから」と諦めたりしていませんか。
体の重さ、髪のパサつきや抜け毛、手足の冷え・しびれ・むくみ、寝付きの悪さ…
いつからか始まって、なかなか治らない不調の数々こそ、あなたの体からの大切なメッセージです。
本書は、25の症状別に体が出しているサインと対処方法を解説！
さらに、薬やサプリメントとの上手な付き合い方も掲載しました。
自分の体のサインに気づき、適切に対処できるようになることで、病院や薬に頼りすぎないセルフケアの習慣が身につきます。
まずは、気になるサインや章から読んでみましょう。今のあなたに必要なページが、きっと見つかります。
著者は、大学病院で薬剤師を務め、現在は一般市民に向けて健康啓発の講演を行っている廣谷芳彦。いつも超満員の講演会で語っている内容を、本書にぎゅっと詰め込みました。
人生100年時代に、家庭に必ず備えておきたい一冊！ ぜひお手に取ってください。
【速報】
販売が決まると早速、市民講座を開催する理事から、続々と「本書に関する講座を開く準備をしたい」との申し出がありました！
目次
第1章 「毎日3分の健康チェックで」で、自分の体の声に耳を澄ませよう
第2章 こんな「体のサイン」25症例が出たら要注意
第3章 「薬」との上手な付き合い方
第4章 「サプリメント」との上手な付き合い方
第5章 「体のサイン」に気付き、適切に対応した成功例・体験談
第6章 「健康リテラシー」の向上が、人生を豊かにする
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37441/
廣谷 芳彦（ひろたに よしひこ）
博士（薬学）／薬剤師、健康啓発薬剤師
薬剤師として大学病院に勤務した後、大学に移り学生を相手に薬学を教える傍ら、一般市民を対象に健康測定・相談会と、講演主体の健康啓発活動を推進。
研修・講演会は、いつも超満員。個別アドバイスも実施。
さまざまな医療の現場で感じた「セルフケアで健康ライフ」の意義を広く伝えようと、本書を執筆。大阪府出身。
HP「セルフケアで健康ライフ」：https://www.healthcarelife.net/
【書籍概要】
書名：令和時代の健康大全
副書名：体のサインを見逃さず病気を防ぐ
著者：廣谷 芳彦
発売日：2026年6月23日
価格：1870円(税込)
体裁：四六判 224ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37900-0
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434379003
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
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配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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