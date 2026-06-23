AI時代に必要な「真の読解力」を育てる！“絵で解く”文章題専門算数『よみとき』がアメリカ・デトロイトに初開校
株式会社ヴィリング（本社：東京都杉並区、代表取締役：中村一彰）は、2026年7月に文章題専門算数「よみとき」をアメリカ合衆国ミシガン州デトロイトに新規開校します。文章題専門算数「よみとき」が日本以外で開校するのは初めてです。
◆文章題専門算数「よみとき」とは
文章題専門算数「よみとき」は、算数の文章題を絵にして考えることで、思考の土台となる読解力を養う、文章題専門の算数教室です。
文章題を絵にするというアプローチで、思考の土台となる読解力を養います。絵にすることで文章を読み解くトレーニングを行い、「読解力」、「算数の力」、「思考力」を育みます。
抽象的な言語や数字を理解するためには、絵や図で理解する課程を通る必要があります。絵にして考えることで、頭の中でイメージする力が育まれ、文章題や応用問題に強くなります。
「よみとき」で低学年から読解力を伸ばしていくことで、近年の私立中学受験にも出題される条件整理・推論問題などの発展的な内容にも対応できる力が身につきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352802/images/bodyimage1】
◆2026年7月に新規開校するスクールは以下の通りです。
教室名：文章題専門算数「よみとき」デトロイト校
所在地：46620 Burning Tree Ln, Plymouth, MI 48170 アメリカ合衆国
URL：https://www.kikinana.com
【株式会社ヴィリングについて】
『夢中があふれる社会をつくる』の企業理念のもと、全国で以下のサービスを展開。
・STEAM教育＆プログラミングスクール「STEMON（ステモン）」
・放課後等デイサービス向けシステム「AIセラピストco-mii（こみー）」
・放課後等デイサービス向けSTEAM療育教材「すてむぼっくす」
・自宅でバイリンガル先生による英会話「お迎えシスター」
・民間学童「ステモンアフタースクール」
・読解力を伸ばす文章題専門算数「よみとき」
・自立訓練(生活訓練)事業所「いちきゅうリワーク」
社名 株式会社ヴィリング(Viling inc.)
所在地 東京都杉並区上荻1-23-19 東神荻窪ビル2Ｆ
設立 2012年10月10日
資本金 9000万円
代表 中村一彰
STEMON HP
https://www.stemon.net/
文章題専門算数「よみとき」HP
https://www.yomitoki.com/
株式会社ヴィリング HP
https://www.viling.co.jp/
配信元企業：株式会社ヴィリング
◆文章題専門算数「よみとき」とは
文章題専門算数「よみとき」は、算数の文章題を絵にして考えることで、思考の土台となる読解力を養う、文章題専門の算数教室です。
文章題を絵にするというアプローチで、思考の土台となる読解力を養います。絵にすることで文章を読み解くトレーニングを行い、「読解力」、「算数の力」、「思考力」を育みます。
抽象的な言語や数字を理解するためには、絵や図で理解する課程を通る必要があります。絵にして考えることで、頭の中でイメージする力が育まれ、文章題や応用問題に強くなります。
「よみとき」で低学年から読解力を伸ばしていくことで、近年の私立中学受験にも出題される条件整理・推論問題などの発展的な内容にも対応できる力が身につきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352802/images/bodyimage1】
◆2026年7月に新規開校するスクールは以下の通りです。
教室名：文章題専門算数「よみとき」デトロイト校
所在地：46620 Burning Tree Ln, Plymouth, MI 48170 アメリカ合衆国
URL：https://www.kikinana.com
【株式会社ヴィリングについて】
『夢中があふれる社会をつくる』の企業理念のもと、全国で以下のサービスを展開。
・STEAM教育＆プログラミングスクール「STEMON（ステモン）」
・放課後等デイサービス向けシステム「AIセラピストco-mii（こみー）」
・放課後等デイサービス向けSTEAM療育教材「すてむぼっくす」
・自宅でバイリンガル先生による英会話「お迎えシスター」
・民間学童「ステモンアフタースクール」
・読解力を伸ばす文章題専門算数「よみとき」
・自立訓練(生活訓練)事業所「いちきゅうリワーク」
社名 株式会社ヴィリング(Viling inc.)
所在地 東京都杉並区上荻1-23-19 東神荻窪ビル2Ｆ
設立 2012年10月10日
資本金 9000万円
代表 中村一彰
STEMON HP
https://www.stemon.net/
文章題専門算数「よみとき」HP
https://www.yomitoki.com/
株式会社ヴィリング HP
https://www.viling.co.jp/
配信元企業：株式会社ヴィリング
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