【21LIVE】7日間限定のランキングイベント開催『七夕ギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』7月1日（水）スタート
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、7月1日（水） より『七夕ギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』 を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352685/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼目指せランキング上位☆彡／
七夕ギフトで配信を盛り上げて報酬をGET！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、7月1日（水）から7月7日（火）までの7日間、『七夕ギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』を開催します。
イベント期間中、「七夕」タブ内のギフトを受け取ることで自動的にランキングへ参加できます。
ランキング上位者には、順位に応じて総額30万GOLDをプレゼント！さらに、21位にランクインした方には特別ボーナスもご用意しています。
七夕ギフトで配信を盛り上げながら、豪華報酬獲得を目指しましょう！
＜＜注目のプライズ＞＞
1位：100,000 GOLD
2位：70,000 GOLD
3位：50,000 GOLD
4位：20,000 GOLD
5位：10,000 GOLD
6～7位：7,500 GOLD
8～10位：5,000 GOLD
11～15位：2,500 GOLD
16～20位：1,000 GOLD
21位：2,500 GOLD
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
7月1日（水）～7月7日（火）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352685/images/bodyimage2】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352685/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼目指せランキング上位☆彡／
七夕ギフトで配信を盛り上げて報酬をGET！
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21LIVEでは、7月1日（水）から7月7日（火）までの7日間、『七夕ギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』を開催します。
イベント期間中、「七夕」タブ内のギフトを受け取ることで自動的にランキングへ参加できます。
ランキング上位者には、順位に応じて総額30万GOLDをプレゼント！さらに、21位にランクインした方には特別ボーナスもご用意しています。
七夕ギフトで配信を盛り上げながら、豪華報酬獲得を目指しましょう！
＜＜注目のプライズ＞＞
1位：100,000 GOLD
2位：70,000 GOLD
3位：50,000 GOLD
4位：20,000 GOLD
5位：10,000 GOLD
6～7位：7,500 GOLD
8～10位：5,000 GOLD
11～15位：2,500 GOLD
16～20位：1,000 GOLD
21位：2,500 GOLD
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
7月1日（水）～7月7日（火）
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※本イベントへの参加は自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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