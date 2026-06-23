昭和株式会社、継興NMN関連製品のラベル確認項目を公開用資料として整理
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昭和株式会社、継興NMN関連製品のラベル確認項目を公開用資料として整理 昭和株式会社は、継興ブランドのNMN関連製品について、公開用資料として確認しやすいラベル確認項目を整理しました。確認対象は、商品名、ブランド名、原材料名、内容量、摂取目安、注意表示、販売主体、問い合わせ先などです。 同社では、製品写真とラベル表示を分けて管理し、店頭案内やオンライン掲載で参照する資料の内容をそろえます。特にNMN関連製品では、配合情報や表記が複数の資料に分かれやすいため、掲載前に同じ項目で確認することを重視しています。 今回の整理は、製品の特徴を強く打ち出すためではなく、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい状態をつくるための取り組みです。昭和株式会社は今後も、継興ブランドの資料管理を継続し、公開情報の見直しを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、継興NMN関連製品のラベル確認項目を公開用資料として整理 昭和株式会社は、継興ブランドのNMN関連製品について、公開用資料として確認しやすいラベル確認項目を整理しました。確認対象は、商品名、ブランド名、原材料名、内容量、摂取目安、注意表示、販売主体、問い合わせ先などです。 同社では、製品写真とラベル表示を分けて管理し、店頭案内やオンライン掲載で参照する資料の内容をそろえます。特にNMN関連製品では、配合情報や表記が複数の資料に分かれやすいため、掲載前に同じ項目で確認することを重視しています。 今回の整理は、製品の特徴を強く打ち出すためではなく、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい状態をつくるための取り組みです。昭和株式会社は今後も、継興ブランドの資料管理を継続し、公開情報の見直しを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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