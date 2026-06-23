リテルヒューズ、超低消費電力のオムニポーラTMRスイッチセンサーを発表
常時稼働するバッテリー駆動機器向けに、標準消費電流1.5μAで高感度な磁場検出を実現
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は本日、コンパクトな電池式アプリケーション向けに、高速応答、高感度、超低消費電力動作を実現するよう設計された高性能磁気センシングソリューション「TX00AS314TRA オムニポーラTMRスイッチセンサー」を発表しました。
TX00AS314TRAは、高精度のTMR（トンネル磁気抵抗）センシング素子と、オンチップ電圧発生器、低ノイズアンプ、コンパレータ、シュミットトリガーなどのCMOS信号処理回路を統合し、正確なスイッチング、優れたノイズ耐性、高い熱安定性を実現します。
本製品はX軸（面内）磁気センシングに対応しており、センサー表面に平行な磁場の検出を可能にすることで、機械設計の柔軟性を高めます。また、標準消費電流わずか1.5μAで動作しながら、最大1kHzの高速検出をサポートしているため、常時稼働するシステムにおいても信頼性の高いセンシングを実現します。
従来のホール効果センサーとは異なり、TX00AS314TRAはオムニポーラ検出機能を備えているため、N磁極とS磁極の両方に応答できます。これにより磁石の位置合わせが簡素化され、機械的な制約が軽減されることで、システム設計を加速します。また、正確な動作閾値および復帰閾値と内蔵ヒステリシスにより、電気的ノイズの多い環境でもクリーンでチャタリングのないスイッチングを実現します。
主な特徴
・ 超低消費電力（標準1.5μA）により、常時稼働システムのバッテリー寿命を延長
・ 高感度（約14ガウス）により、小型磁石でも確実な検出が可能
・ オムニポーラセンシングにより設計を簡素化し、磁石位置合わせ要件を緩和
・ 高速応答（最大1kHz）により、動的および回転式センシングをサポート
・ シグナルコンディショニング回路とヒステリシス機能を内蔵し、ノイズ排除とスイッチング安定性を向上
・ コンパクトなSOT-23-3パッケージにより、省スペース設計をサポート
主な用途
TX00AS314TRAは、低消費電力、高信頼性、コンパクトなフォームファクタが求められる以下の用途向けに最適化されています。
・ ビルディング＆ホームオートメーション（不正使用検出機能付きスマートメーター、位置検出、リミット検知）
・ 工業オートメーション（近接センシング）
・ 民生用電子機器（家電製品、電動工具、電池式IoT機器、ウェアラブルデバイス）
・ 公益事業向け機器（ガス、水道、熱量計）
本製品は、最小限の消費電力で正確な磁気検出を可能にすることで、より小型でスマートかつ長寿命な製品設計を支援するとともに、メンテナンス負荷の低減とシステム信頼性の向上に貢献します。
また、TX00AS314TRAはリテルヒューズのTMRセンサーポートフォリオを拡充し、次世代エレクトロニクス向けのエネルギー効率に優れたセンシングソリューション分野における同社の地位をさらに強化します。
FAQ（よくあるご質問）
Q1. TMR技術がホール効果センサーより優れている点は何ですか？
TMRセンサーはホール効果デバイスよりも高感度であり、消費電力も大幅に低く抑えられます。そのため、より小型の磁石でも信頼性の高い検出が可能となり、常時オンのアプリケーションにおいてバッテリー寿命を延ばすことができます。
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は本日、コンパクトな電池式アプリケーション向けに、高速応答、高感度、超低消費電力動作を実現するよう設計された高性能磁気センシングソリューション「TX00AS314TRA オムニポーラTMRスイッチセンサー」を発表しました。
TX00AS314TRAは、高精度のTMR（トンネル磁気抵抗）センシング素子と、オンチップ電圧発生器、低ノイズアンプ、コンパレータ、シュミットトリガーなどのCMOS信号処理回路を統合し、正確なスイッチング、優れたノイズ耐性、高い熱安定性を実現します。
本製品はX軸（面内）磁気センシングに対応しており、センサー表面に平行な磁場の検出を可能にすることで、機械設計の柔軟性を高めます。また、標準消費電流わずか1.5μAで動作しながら、最大1kHzの高速検出をサポートしているため、常時稼働するシステムにおいても信頼性の高いセンシングを実現します。
従来のホール効果センサーとは異なり、TX00AS314TRAはオムニポーラ検出機能を備えているため、N磁極とS磁極の両方に応答できます。これにより磁石の位置合わせが簡素化され、機械的な制約が軽減されることで、システム設計を加速します。また、正確な動作閾値および復帰閾値と内蔵ヒステリシスにより、電気的ノイズの多い環境でもクリーンでチャタリングのないスイッチングを実現します。
主な特徴
・ 超低消費電力（標準1.5μA）により、常時稼働システムのバッテリー寿命を延長
・ 高感度（約14ガウス）により、小型磁石でも確実な検出が可能
・ オムニポーラセンシングにより設計を簡素化し、磁石位置合わせ要件を緩和
・ 高速応答（最大1kHz）により、動的および回転式センシングをサポート
・ シグナルコンディショニング回路とヒステリシス機能を内蔵し、ノイズ排除とスイッチング安定性を向上
・ コンパクトなSOT-23-3パッケージにより、省スペース設計をサポート
主な用途
TX00AS314TRAは、低消費電力、高信頼性、コンパクトなフォームファクタが求められる以下の用途向けに最適化されています。
・ ビルディング＆ホームオートメーション（不正使用検出機能付きスマートメーター、位置検出、リミット検知）
・ 工業オートメーション（近接センシング）
・ 民生用電子機器（家電製品、電動工具、電池式IoT機器、ウェアラブルデバイス）
・ 公益事業向け機器（ガス、水道、熱量計）
本製品は、最小限の消費電力で正確な磁気検出を可能にすることで、より小型でスマートかつ長寿命な製品設計を支援するとともに、メンテナンス負荷の低減とシステム信頼性の向上に貢献します。
また、TX00AS314TRAはリテルヒューズのTMRセンサーポートフォリオを拡充し、次世代エレクトロニクス向けのエネルギー効率に優れたセンシングソリューション分野における同社の地位をさらに強化します。
FAQ（よくあるご質問）
Q1. TMR技術がホール効果センサーより優れている点は何ですか？
TMRセンサーはホール効果デバイスよりも高感度であり、消費電力も大幅に低く抑えられます。そのため、より小型の磁石でも信頼性の高い検出が可能となり、常時オンのアプリケーションにおいてバッテリー寿命を延ばすことができます。