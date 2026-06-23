パワーツール市場は2030年までに594.7億ドルに達する見込み、産業生産性とコードレス採用の加速が成長を牽引
グローバルなパワーツール市場は、建設活動の増加、産業メンテナンス需要の拡大、そしてバッテリー駆動およびコードレス工具の採用拡大によって安定した成長を続けている。さらに、人件費の上昇、木工・家具生産の拡大、先進国および新興国における住宅リフォーム支出の増加も需要を後押ししている。
市場は2025年に436.3億ドルに達し、2030年には594.7億ドルへ成長、年平均成長率（CAGR）は6.4%と予測される。長期的には2035年に789.1億ドルに達する見込みであり、電動化・コードレス化、統合バッテリーエコシステム、生産性重視の設備更新によって成長が形作られている。
パワーツール市場2030：産業および住宅需要による規模拡大
パワーツール市場は、産業界が業務効率、スピード、精度を重視する中で着実に拡大している。建設、製造、メンテナンス、DIY用途がすべて継続的な需要を支えている。
2030年までに市場は以下に達すると予測される：
● 市場規模：594.7億ドル
● 成長率：CAGR 6.4%（2025-2030）
● 2025年基準値：436.3億ドル
● 2035年見通し：789.1億ドル
この成長は、手動工具から電動・コードレスシステムへの構造的移行を反映しており、産業・消費者の両分野で生産性向上と作業負荷軽減を実現している。
建設活動と産業メンテナンスが需要を支え続ける
インフラ開発は依然として主要な需要ドライバーであり、住宅および商業建設プロジェクトがドリル、締結、切断、解体工具の安定した消費を生み出している。建設業者は短納期対応と現場効率向上のため高性能工具への依存を強めている。
産業メンテナンスおよび修理業務も重要な成長要因である。製造工場、公共インフラ、物流施設では継続的な保守が必要であり、耐久性と信頼性の高いパワーツール需要が繰り返し発生している。
人件費上昇は作業生産性を高める高度工具の導入を加速している。企業は手作業負担を軽減し、精度と出力効率を向上させる設備に投資している。
同時に、住宅リフォームおよびDIY需要も拡大しており、小売・オンライン流通チャネルの拡大によってアクセスが容易になっている。
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バッテリープラットフォームが業界全体の製品戦略を再構築
バッテリー技術はパワーツール市場において最も影響力のあるイノベーション要因となっている。メーカーは複数の工具が共通バッテリーで稼働する統合コードレスエコシステムへ移行しており、利便性向上と切替コスト削減を実現している。
電動工具は2025年に市場シェア67.1%を占め、空圧および燃料ベース工具からの急速な移行を示している。特に建設・メンテナンス分野では機動性と柔軟性の高さからコードレス化が進んでいる。
屋外用電動機器も急速に変革しており、造園・自治体メンテナンス用途で燃料式からバッテリー式への置き換えが進んでいる。
加えてメーカーは、稼働時間、充電効率、安全性、作業性（人間工学設計）の改善を進めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353249/images/bodyimage1】
ドリル・締結工具が主導しつつ屋外機器が成長加速
ドリルおよび締結工具は最大の製品カテゴリーであり、2025年に31.5%の市場シェア（137.4億ドル）を占めている。これらは建設・製造・修理用途で不可欠であり、安定した長期需要を支えている。
市場は2025年に436.3億ドルに達し、2030年には594.7億ドルへ成長、年平均成長率（CAGR）は6.4%と予測される。長期的には2035年に789.1億ドルに達する見込みであり、電動化・コードレス化、統合バッテリーエコシステム、生産性重視の設備更新によって成長が形作られている。
パワーツール市場2030：産業および住宅需要による規模拡大
パワーツール市場は、産業界が業務効率、スピード、精度を重視する中で着実に拡大している。建設、製造、メンテナンス、DIY用途がすべて継続的な需要を支えている。
2030年までに市場は以下に達すると予測される：
● 市場規模：594.7億ドル
● 成長率：CAGR 6.4%（2025-2030）
● 2025年基準値：436.3億ドル
● 2035年見通し：789.1億ドル
この成長は、手動工具から電動・コードレスシステムへの構造的移行を反映しており、産業・消費者の両分野で生産性向上と作業負荷軽減を実現している。
建設活動と産業メンテナンスが需要を支え続ける
インフラ開発は依然として主要な需要ドライバーであり、住宅および商業建設プロジェクトがドリル、締結、切断、解体工具の安定した消費を生み出している。建設業者は短納期対応と現場効率向上のため高性能工具への依存を強めている。
産業メンテナンスおよび修理業務も重要な成長要因である。製造工場、公共インフラ、物流施設では継続的な保守が必要であり、耐久性と信頼性の高いパワーツール需要が繰り返し発生している。
人件費上昇は作業生産性を高める高度工具の導入を加速している。企業は手作業負担を軽減し、精度と出力効率を向上させる設備に投資している。
同時に、住宅リフォームおよびDIY需要も拡大しており、小売・オンライン流通チャネルの拡大によってアクセスが容易になっている。
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バッテリー技術はパワーツール市場において最も影響力のあるイノベーション要因となっている。メーカーは複数の工具が共通バッテリーで稼働する統合コードレスエコシステムへ移行しており、利便性向上と切替コスト削減を実現している。
電動工具は2025年に市場シェア67.1%を占め、空圧および燃料ベース工具からの急速な移行を示している。特に建設・メンテナンス分野では機動性と柔軟性の高さからコードレス化が進んでいる。
屋外用電動機器も急速に変革しており、造園・自治体メンテナンス用途で燃料式からバッテリー式への置き換えが進んでいる。
加えてメーカーは、稼働時間、充電効率、安全性、作業性（人間工学設計）の改善を進めている。
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ドリル・締結工具が主導しつつ屋外機器が成長加速
ドリルおよび締結工具は最大の製品カテゴリーであり、2025年に31.5%の市場シェア（137.4億ドル）を占めている。これらは建設・製造・修理用途で不可欠であり、安定した長期需要を支えている。