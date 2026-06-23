ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンのショップ「博多うまかショップ」は、９月１３日（日）まで「福岡のいちじくキャンペーン」を実施しています。

本キャンペーンは、夏から秋にかけて旬を迎えるいちじく需要の高まりを背景に、福岡県産いちじくの魅力を食べて知ってもらいたいという産地の想いから、対象商品を購入した方全員に、次回いちじくの購入に使用できる1000円分の割引クーポンを提供します。

福岡県は全国有数のいちじくの産地として知られ、県オリジナル品種「博多とよみつひめ」をはじめ、「蓬莱柿（ほうらいし）」「桝井（ますい）ドーフィン」など、多様な品種が栽培されています。

高い糖度ととろりとした食感、プチプチとした独特な口当たりなどが特長で、品種ごとの食べ比べも楽しめます。

そのまま食べるだけでなく、サラダや生ハム、チーズと合わせるアレンジのほか、天ぷらなどの加熱調理でも新たな味わいが楽しめる点も魅力です。

また、７月２日まで「夏のＪＡタウン祭り」を実施しており、対象の「博多とよみつひめ(８月１３日～１７日発送予定分)」、県オリジナル品種梨「玉水」、大玉黄色すいか「若松潮風プレミアムアムール」、が、各商品100個限定で「お客様の送料負担なし」でお得に購入できます。



福岡のいちじくキャンペーン：https://www.ja-town.com/shop/c/c200116/

■「福岡のいちじくキャンペーン」概要

（１）期 間：令和８年９月１３日（日）入金分まで ※キャンセル注文は対象外

（２）内 容：対象のいちじく商品を購入した方全員に、次回購入で使用できる1,000円クーポンをプレゼント ※会員登録・ログインした状態での購入が必要

（３）対象商品：いちじく１０商品：https://www.ja-town.com/shop/c/c200116/

（４）対象ショップ：博多うまかショップhttps://www.ja-town.com/shop/c/c8001/

（５）対象商品（一部抜粋）

・いちじく「博多とよみつひめ」約800ｇゆりかーご◎ＪＡ筑前あさくら ※７月上中旬～下旬順次出荷予定

福岡県オリジナル品種で、濃厚な甘みととろける果肉が特長です。

https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-800161-0009/

いちじく『博多とよみつひめ』約800gゆりかーご ◎JA筑前あさくら

・いちじくよくばり食べくらべセット（博多とよみつひめ・蓬莱柿）２品種×各２パック※８月下旬～９月中旬順次出荷予定◎ＪＡ北九

異なる品種の甘みや食感の違いを一度に楽しめるセットです。

https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-8001115-0001/

いちじくよくばり食べくらべセット（博多とよみつひめ・蓬莱柿）

・ハウスいちじく「博多蓬莱」約270ｇ×４パック◎ＪＡ福岡京築※６月中旬～下旬順次発送予定

甘さの中にほのかな酸味があり、上品な味わいが楽しめる品種です。

https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-8001105-0002/

ハウスいちじく『博多蓬莱』約270g×4パック ◎JA福岡京築

■【夏のＪＡタウン祭り】概要

（１）期 間：令和８年６月２３日（火）～７月２日（木）

（２）内 容：キャンペーン期間中、対象の商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。※送料はＪＡタウンが負担、各商品100個限定での販売

（３）ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/esumfes/

（４）「博多うまかショップ」対象商品

・【食べて応援！特別価格！8/13～8/17発送予定】いちじく『博多とよみつひめ』約１.２㎏

販売価格3,000円（税込）※通常価格5,140円

https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-T-800161-0008-02/

【食べて応援！特別価格！0813～0817発送予定】いちじく『博多とよみつひめ』

・福岡県オリジナル品種『玉水』梨約５ｋｇ

https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-8001106-0002-01/

福岡県オリジナル品種梨『玉水』

・若松潮風プレミアム アムール★秀３Ｌ～２Ｌ(約８ｋｇ～７ｋｇ）１玉★(大玉黄色すいか)

https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-800171-0010-01/

若松潮風プレミアム アムール

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown