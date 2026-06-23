スポーツ・治療分野向け医療機器承認番号取得のインディバ(R)最新機種「CT/ATシリーズ」7/26に京王プラザホテルでローンチイベントを開催
株式会社インディバ・ジャパン(本社：東京都目黒区)は、医療機器承認番号取得*のスポーツ・治療分野専用機器「インディバ(R) Sports＆Rehabilitation」の最新機種「CT/ATシリーズ」のローンチイベントを開催いたします。「インディバ(R)」は、ヨーロッパにおいて“アスリートの守り神”とも称され、多くのスポーツチームやトップアスリートに使用されており、日本国内においてもプロスポーツチームをはじめ、整形外科・リハビリテーション・鍼灸・接骨院などの治療現場でも多くの実績があります。
*管理医療機器 特定保守管理医療機器 クラスII
医療機器承認番号 ｜ 30800BZX00138000
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■CT/ATシリーズの主な特徴
・安定したパフォーマンスと高い安全性
厳格な電気的・医学的試験をクリアし、急性・亜急性・慢性疾患すべてにおいて安定したエネルギー供給を実現。安全性と信頼性の高い施術環境を提供します。
・高度な接触検知システムを搭載
INDIBA(R)独自の高度な接触検知システムを採用。安全性と使いやすさを両立し、快適で安心感のある施術体験を実現します。
・コンパクト設計による高い機動性
コンパクト設計により持ち運びが容易で、スポーツチームへの帯同や遠征先など、さまざまな現場で柔軟に使用可能です。施術品質を維持しながら、高い機動力を発揮します。
・多用途に対応する豊富な電極
多種多様な電極を採用し、手・手首・足などの小さな関節を含むあらゆる部位への施術に対応。幅広い施術ニーズに応えます。
・無痛で快適な施術
施術時の痛みがなく、組織損傷のリスクも抑えられるため、患者様は安心して継続的な施術を受けることができます。
・即効性と持続性
初回施術から効果を実感しやすく、患者様の満足度向上と施術継続意欲の向上につながります。
CT8
AT7
■製品概要
・製品名 ：インディバ(R) Sports＆Rehabilitation CT/ATシリーズ
・発売日 ：2026年5月18日
・導入対象：整形外科、リハビリ施設、鍼灸院、接骨院、スポーツ関連施設、大学・研究機関 など
■イベント概要
日時 ： 2026年7月26日(日)13時～16時15分
会場 ： 京王プラザホテル 新宿 南館4階「錦 NISHIKI」
参加費： 無料
対象(有資格者)：医師/理学療法士/柔道整復師/鍼灸師/あん摩・マッサージ・
指圧師/アスレチックトレーナー(日本スポーツ協会・NATA-ATC)
/その他
【イベントプログラム(予定)】
12:30 開場・受付開始
13:00 社長挨拶
13:15 インディバ・スペイン最高営業責任者挨拶
13:40 インディバ・スペイン国際臨床トレーナーとインディバ・ジャパン
インストラクターのコラボデモンストレーション
14:45 商談＆体験会
16:00 閉会挨拶
ご参加をご希望の場合は事前予約制となっておりますので、以下二次元コードより7月17日(金)までにお申込みくださいますようお願い申し上げます。
【お申込みフォーム】
参加申込URL： https://forms.gle/aDqD3A7eLsxSjYkw6
7月26日イベント申込二次元コード
また、お問い合わせにつきましては、メールもしくはお電話にてご連絡いただけますと幸いです。
E-mail： indiba_sales@indiba.co.jp
Tel ： 03-5768-8871
担当 ： 鈴木 菜穂子
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
■会社概要
会社名 ： 株式会社インディバ・ジャパン
代表取締役社長： 小野 智子
所在地 ： 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-15-1
設立 ： 1995年6月
事業内容 ： インディバ(R)機器の輸入・販売
URL ： https://indiba.co.jp/