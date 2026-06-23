株式会社インディバ・ジャパン(本社：東京都目黒区)は、医療機器承認番号取得*のスポーツ・治療分野専用機器「インディバ(R) Sports＆Rehabilitation」の最新機種「CT/ATシリーズ」のローンチイベントを開催いたします。「インディバ(R)」は、ヨーロッパにおいて“アスリートの守り神”とも称され、多くのスポーツチームやトップアスリートに使用されており、日本国内においてもプロスポーツチームをはじめ、整形外科・リハビリテーション・鍼灸・接骨院などの治療現場でも多くの実績があります。





*管理医療機器 特定保守管理医療機器 クラスII

医療機器承認番号 ｜ 30800BZX00138000





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■CT/ATシリーズの主な特徴

・安定したパフォーマンスと高い安全性

厳格な電気的・医学的試験をクリアし、急性・亜急性・慢性疾患すべてにおいて安定したエネルギー供給を実現。安全性と信頼性の高い施術環境を提供します。





・高度な接触検知システムを搭載

INDIBA(R)独自の高度な接触検知システムを採用。安全性と使いやすさを両立し、快適で安心感のある施術体験を実現します。





・コンパクト設計による高い機動性

コンパクト設計により持ち運びが容易で、スポーツチームへの帯同や遠征先など、さまざまな現場で柔軟に使用可能です。施術品質を維持しながら、高い機動力を発揮します。





・多用途に対応する豊富な電極

多種多様な電極を採用し、手・手首・足などの小さな関節を含むあらゆる部位への施術に対応。幅広い施術ニーズに応えます。





・無痛で快適な施術

施術時の痛みがなく、組織損傷のリスクも抑えられるため、患者様は安心して継続的な施術を受けることができます。





・即効性と持続性

初回施術から効果を実感しやすく、患者様の満足度向上と施術継続意欲の向上につながります。





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■製品概要

・製品名 ：インディバ(R) Sports＆Rehabilitation CT/ATシリーズ

・発売日 ：2026年5月18日

・導入対象：整形外科、リハビリ施設、鍼灸院、接骨院、スポーツ関連施設、大学・研究機関 など









■イベント概要

日時 ： 2026年7月26日(日)13時～16時15分

会場 ： 京王プラザホテル 新宿 南館4階「錦 NISHIKI」

参加費： 無料

対象(有資格者)：医師/理学療法士/柔道整復師/鍼灸師/あん摩・マッサージ・

指圧師/アスレチックトレーナー(日本スポーツ協会・NATA-ATC)

/その他





【イベントプログラム(予定)】

12:30 開場・受付開始

13:00 社長挨拶

13:15 インディバ・スペイン最高営業責任者挨拶

13:40 インディバ・スペイン国際臨床トレーナーとインディバ・ジャパン

インストラクターのコラボデモンストレーション

14:45 商談＆体験会

16:00 閉会挨拶





ご参加をご希望の場合は事前予約制となっておりますので、以下二次元コードより7月17日(金)までにお申込みくださいますようお願い申し上げます。





【お申込みフォーム】

参加申込URL： https://forms.gle/aDqD3A7eLsxSjYkw6





7月26日イベント申込二次元コード





また、お問い合わせにつきましては、メールもしくはお電話にてご連絡いただけますと幸いです。

E-mail： indiba_sales@indiba.co.jp

Tel ： 03-5768-8871

担当 ： 鈴木 菜穂子





ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。









■会社概要

会社名 ： 株式会社インディバ・ジャパン

代表取締役社長： 小野 智子

所在地 ： 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-15-1

設立 ： 1995年6月

事業内容 ： インディバ(R)機器の輸入・販売

URL ： https://indiba.co.jp/