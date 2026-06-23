初代たまごっちを再現した「たまごっち ハンディファン」発売 “かわいいたまごっちと暑さを乗り切ろう♪”
株式会社シー・シー・ピー(東京都台東区、代表取締役社長：横治 一也)は、キャラクター家電ブランド「きゃらニクス」より、1990年代に大ブームを巻き起こした初代『たまごっち』をモチーフにした、遊び心あふれるハンディファン、「たまごっち ハンディファン」(5,980円 税込)を発売します。
本日2026年6月23日(火)よりCCP公式オンラインストアで予約を開始、2026年7月上旬より全国の雑貨店、家電量販店、ECショップなどで発売します。
※製品詳細ページ： https://ccp-otasuke.jp/?pid=191945626
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■製品特長
『たまごっち ハンディファン』は、1990年代に社会現象となった初代『たまごっち』をモチーフにした、遊び心あふれるハンディファンです。たまごっちらしいフォルムやカラーリングを再現し、懐かしさとかわいらしさを楽しめるデザインに仕上げました。
送風口は本体上部についており、風量は3段階調整が可能です。ストラップとスタンド付きで、持ち歩きはもちろん、デスクや洗面台などに置いて使用することも可能です。コンパクトながら、最大約6時間の連続使用ができます。
さらに、メインのトップパネルは付属のアレンジシールで自分好みにカスタマイズできる楽しさもプラスしました。夏のお出かけやイベント、通勤・通学など、暑さ対策アイテムとして活躍します。当時遊んでいた世代にも懐かしさを感じてもらえる、遊び心あふれるアイテムです。
■『たまごっち』とは
たまごっちは1996年11月23日に“携帯育成デジタルペット”というコンセプトで発売され日本中で大ブームを巻き起こしました。
その後、新しい遊びや機能を追加したシリーズが国内外で展開され、1996年からこれまでに全世界累計1億3百万個以上を出荷しています。(2026年3月/バンダイ調べ)
2025年7月には最新機種「Tamagotchi Paradise」が発売し、今もなお国内外で愛され続けている人気シリーズです。
■製品画像
たまごっち ハンディファン
首から下げて使用イメージ1
首から下げて使用イメージ2
ストラップの長さ調整可能
手持ちでの使用イメージ
卓上使用イメージ
たまごっち ハンディファン正面
たまごっち ハンディファン セット正面
■製品概要
製品名 ： たまごっち ハンディファン
https://ccp-otasuke.jp/?pid=191945626
品番 ： KH-HF01-TTG
価格 ： 5,980円(税込)
使用電池 ： 充電式リチウムイオン電池 3.7V
充電時間 ： 約4～5時間
充電方式 ： USB Type-C
質量 ： 142g(本体のみ)
外形寸法 ： 幅83×奥行き46×高さ98.5mm
USBケーブルの長さ： 約1m
付属品 ： USBケーブル、ストラップ、アレンジシール：4枚
販売ルート ： 全国の雑貨店、家電量販店、ECショップ等
販売開始 ： 2026年7月上旬
発売元 ： 株式会社シー・シー・ピー
(C)BANDAI
■ブランド「きゃらニクス」とは
きゃらニクスは『キャラクター×エレクトロニクス(電気技術)』の商品を展開する家電ブランドです。日常使用する家電に、お気に入りのキャラクターを彩ることで、皆さまの日々をとっておきの時間に塗り替えます。商品はキッチン家電から、ルームライト、寒さを乗り切るウォーマーシリーズ等幅広く展開しています。今後のラインナップにもどうぞご期待ください。
■「株式会社シー・シー・ピー」とは
お客さまの声に寄り添い、「家事が楽しくなりますように」の想いのもと、生活の中の潜在的な不便を発見・解決できる商品を企画開発し「コードレス回転モップクリーナー」等数々のヒット商品を創出してきました。また、日常家電にお気に入りのキャラクターを彩ったキャラクター家電ブランド「きゃらニクス」も好評展開中です。
■会社概要
会社名 ： 株式会社シー・シー・ピー
所在地 ： 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル 3F
代表 ： 代表取締役社長 横治 一也
オフィシャルサイト ： https://www.ccp-jp.com/
直営オンラインショップ： https://ccp-otasuke.jp/
《株式会社シー・シー・ピーは、株式会社デンキョーグループホールディングス(大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144)のグループ企業です。》
パーパス
デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。
[留意事項]
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