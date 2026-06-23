株式会社シー・シー・ピー(東京都台東区、代表取締役社長：横治 一也)は、キャラクター家電ブランド「きゃらニクス」より、1990年代に大ブームを巻き起こした初代『たまごっち』をモチーフにした、遊び心あふれるハンディファン、「たまごっち ハンディファン」(5,980円 税込)を発売します。

本日2026年6月23日(火)よりCCP公式オンラインストアで予約を開始、2026年7月上旬より全国の雑貨店、家電量販店、ECショップなどで発売します。

※製品詳細ページ： https://ccp-otasuke.jp/?pid=191945626





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■製品特長

『たまごっち ハンディファン』は、1990年代に社会現象となった初代『たまごっち』をモチーフにした、遊び心あふれるハンディファンです。たまごっちらしいフォルムやカラーリングを再現し、懐かしさとかわいらしさを楽しめるデザインに仕上げました。





送風口は本体上部についており、風量は3段階調整が可能です。ストラップとスタンド付きで、持ち歩きはもちろん、デスクや洗面台などに置いて使用することも可能です。コンパクトながら、最大約6時間の連続使用ができます。





さらに、メインのトップパネルは付属のアレンジシールで自分好みにカスタマイズできる楽しさもプラスしました。夏のお出かけやイベント、通勤・通学など、暑さ対策アイテムとして活躍します。当時遊んでいた世代にも懐かしさを感じてもらえる、遊び心あふれるアイテムです。









■『たまごっち』とは

たまごっちは1996年11月23日に“携帯育成デジタルペット”というコンセプトで発売され日本中で大ブームを巻き起こしました。

その後、新しい遊びや機能を追加したシリーズが国内外で展開され、1996年からこれまでに全世界累計1億3百万個以上を出荷しています。(2026年3月/バンダイ調べ)

2025年7月には最新機種「Tamagotchi Paradise」が発売し、今もなお国内外で愛され続けている人気シリーズです。









■製品画像

たまごっち ハンディファン





首から下げて使用イメージ1





首から下げて使用イメージ2





ストラップの長さ調整可能





手持ちでの使用イメージ





卓上使用イメージ





たまごっち ハンディファン正面





たまごっち ハンディファン セット正面





■製品概要

製品名 ： たまごっち ハンディファン

https://ccp-otasuke.jp/?pid=191945626

品番 ： KH-HF01-TTG

価格 ： 5,980円(税込)

使用電池 ： 充電式リチウムイオン電池 3.7V

充電時間 ： 約4～5時間

充電方式 ： USB Type-C

質量 ： 142g(本体のみ)

外形寸法 ： 幅83×奥行き46×高さ98.5mm

USBケーブルの長さ： 約1m

付属品 ： USBケーブル、ストラップ、アレンジシール：4枚

販売ルート ： 全国の雑貨店、家電量販店、ECショップ等

販売開始 ： 2026年7月上旬

発売元 ： 株式会社シー・シー・ピー





(C)BANDAI









■ブランド「きゃらニクス」とは

きゃらニクスは『キャラクター×エレクトロニクス(電気技術)』の商品を展開する家電ブランドです。日常使用する家電に、お気に入りのキャラクターを彩ることで、皆さまの日々をとっておきの時間に塗り替えます。商品はキッチン家電から、ルームライト、寒さを乗り切るウォーマーシリーズ等幅広く展開しています。今後のラインナップにもどうぞご期待ください。









■「株式会社シー・シー・ピー」とは

お客さまの声に寄り添い、「家事が楽しくなりますように」の想いのもと、生活の中の潜在的な不便を発見・解決できる商品を企画開発し「コードレス回転モップクリーナー」等数々のヒット商品を創出してきました。また、日常家電にお気に入りのキャラクターを彩ったキャラクター家電ブランド「きゃらニクス」も好評展開中です。









■会社概要

会社名 ： 株式会社シー・シー・ピー

所在地 ： 東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル 3F

代表 ： 代表取締役社長 横治 一也

オフィシャルサイト ： https://www.ccp-jp.com/

直営オンラインショップ： https://ccp-otasuke.jp/





《株式会社シー・シー・ピーは、株式会社デンキョーグループホールディングス(大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144)のグループ企業です。》





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