リハビリ特化型通所介護フランチャイズ「ソレイルミナーレ」を展開する株式会社HLC(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：渡邉 勲)は、2026年7月1日(水)、福岡市南区に「ソレイルミナーレ井尻」を開設いたします。当ブランドとして福岡県内初の拠点となります。





「ソレイルミナーレ井尻」は、カフェのようなおしゃれな空間と、機能訓練指導員等によるリハビリ支援を特長とするデイサービスです。西鉄天神大牟田線・井尻駅近くの住宅地である福岡市南区エリアにおいて、住み慣れた地域での自立した生活を支える通所介護の新たな選択肢として貢献してまいります。





ソレイルミナーレ井尻の事業所内風景1





■施設概要

施設名 ： ソレイルミナーレ井尻

所在地 ： 福岡県福岡市南区井尻一丁目7番11号

オープン日： 2026年7月1日(水)

運営事業者： 株式会社TORTUE

形態 ： ソレイルミナーレFC加盟店 リハビリ特化型デイサービス

定員 ： 午前18名・午後18名

営業時間 ： 8:30～17:30

TEL ： 092-404-6550





【ご利用について】

利用料金 ：介護保険適用(自己負担額は要介護度により異なります)

申込・見学：下記までお気軽にお問い合わせください。

TEL ：092-404-6550









■福岡県初出店としての展開

「ソレイルミナーレ井尻」は、当ブランドにとって福岡県内で初めての拠点となります。これまで関東・東北・中部・近畿・九州(熊本県)などで展開してきたソレイルミナーレが、福岡県へと広がります。

福岡市南区は住宅地が広がる生活圏です。「ソレイルミナーレ井尻」は、西鉄天神大牟田線・井尻駅近くという立地を生かし、住み慣れた地域で自立した生活を続けたい高齢者に向けて、半日型のリハビリ支援を通じて生活機能の維持・向上に貢献してまいります。





ソレイルミナーレ井尻外観





■サービスの特長

ソレイルミナーレは、木目調の内装やカフェのようなおしゃれな雰囲気づくりを特長とし、利用者が前向きに通える環境づくりに取り組んでいます。井尻店では、壁面に植物を配したウォールグリーンを取り入れた落ち着きのある空間を予定しています。

サービスは、午前・午後それぞれ約3時間半の半日型を基本とし、機能訓練指導員等による個別リハビリや、椅子に座ったまま身をお湯で包み込むことで、湯船に浸からなくても短時間で体の芯から温まることができる新感覚のシャワー(ボディ ハグ シャワー)の導入など、利用者一人ひとりの状態に合わせた支援を行います。運動・リハビリに重点を置いたプログラムにより、生活機能の維持・向上を支援します。









■フランチャイズ本部代表取締役コメント

「このたび、ソレイルミナーレとして福岡県初の拠点を開設できることを大変うれしく思います。ソレイルミナーレ井尻では、リハビリに前向きに取り組める空間づくりと、一人ひとりに合わせた支援を通じて、地域の皆さまの自立した生活を支えてまいります。」

株式会社HLC 代表取締役 渡邉 勲





ソレイルミナーレ井尻の事業所内風景2





■会社概要

会社名 ： 株式会社HLC

代表取締役： 渡邉 勲

本社所在地： 〒231-0063 神奈川県横浜市中区花咲町1-5 第一東商ビル5F

事業内容 ： リハビリ特化型デイサービス「ソレイルミナーレ」

「リハてらす」フランチャイズ本部／フランチャイズ加盟店支援事業／

コンサルティング事業

店舗数 ： ソレイルミナーレ18店舗・リハてらす9店舗 計27店舗(2026年6月現在)

URL ： https://s-hlc.co.jp/