株式会社Terize(本社：東京都世田谷区、代表取締役：坂本 嘉一)は、睡眠コンサルタント監修の日本初(※1)となる医療機器認証リカバリーマットレス「REVERIA(リヴェリア)」に関して購入者を対象に調査を実施しました。

その結果、90％以上の購入者が「商品に満足した」「寝心地がよかった」「継続して利用したい」「以前使用していたマットレスよりもよかった」「商品を推奨する」と回答。高い満足度を示しました。

※1：磁石固定繊維製品およびその製造方法において日本初。2025年7月





医療機器認証リカバリーマットレス「REVERIA(リヴェリア)」





REVERIAマットレスアンケート結果





公式ページ

https://beautymakelabo.jp/shopping/lp.php?p=reveria









■調査背景

腰のコリの改善・回復や血行促進で注目を集めるリカバリーマットレス「REVERIA(リヴェリア)」は、多くのメディアに取り上げられ、注目を集めていますが、これらの特徴が受け入れられるか、実際のマットレスとしての使用感、満足度がどの程度得られているのか検証する必要があると考えました。

そのため、販売して終わりではなく、いただいた声をもとに今後の改良や商品開発に活かしていくことを目的に調査を実施しました。









■購入者のアンケートサマリ

・92％が「商品を推奨する」と回答 (※)

・88％が「再購入したい」と回答 (※)

・85％が「効果を実感できた」と回答

・93％が「商品に満足した」と回答

・97％が「寝心地がよかった」と回答

・88％が「知人に勧めたい」と回答

・96％が「継続して利用したい」と回答

・95％が「以前利用していたマットレスよりもよかった」と回答

(※)10段階評価のうち6以上を高評価として集計









■アンケート概要

・調査対象：本商品を購入した全国の20代～60代の男女100名

・調査期間：2026年4月13日～6月11日

・調査方法：WEBアンケート









■アンケート結果





REVERIA「商品を推奨する」92％





【商品を推奨すると回答した方のコメント】

・体をしっかり支えてくれて、寝心地が良く、毎日の睡眠時間を快適に過ごせています。肩や腰のコンディションが気になる方にもおすすめしたいと思いました。

・クッション性がよく、体圧分散性が優れているため、体の一部分に負担がかからず快適な睡眠を得ることができるからです。

・かたさが丁度よく、寝心地もよくて朝までぐっすり眠れます。





【商品を推奨しないと回答した方のコメント】

・リカバリーを感じるまで少し時間がかかるとか、そういったわかりやすい説明が欲しかった。





REVERIA「再購入したい」88％





【再購入したいと回答した方のコメント】

・マットレスの硬さがちょうど良く、ぐっすり寝れました。起きる時もスッキリと起きれたからです。

・横になった瞬間、程よい硬さでスッと眠りにつくことができたため。

・とてもしっかりしたマットレスで価格も手頃で気に入りました。セッティングも簡単で使いやすいです。





【再購入したくないと回答した方のコメント】

・何枚も必要ないからです。ダメになったら考えますが今のところ購入予定はありません。





REVERIA「効果を実感できた」85％





【効果を実感できたと回答した方のコメント】

・非常に厚みがあって睡眠の質が向上した気がしました。寝てる時は身体がポカポカするような気がしたからです。

・リカバリーマットレスを初めて使いました。寝心地が良くて、硬さもちょうど良いマットレスでした。

・マットレスの弾力が心地よく、寝心地が良いです。翌朝も身体がスッキリとしたような感じがした。





【効果を実感できなかったと回答した方のコメント】

・磁気の効果についてはまだわからないが、固さが適切で安眠できたので。

・効果がわからないのですが、悪くはないので続けて使用していきたいです。





REVERIA「商品に満足した」93％





【商品に満足したと回答した方のコメント】

・48個のネオジム磁石が配置されていて、寝ている間に血行促進や筋肉のコリを改善する設計だからです。

・いつもよりスムーズに入眠できたと思ったので。寝起きも気持ち良く起きれました。

・汚れがあまり目立たない色で、マットレス自体の弾力もちょうどよかったからです。





【商品に満足しなかったと回答した方のコメント】

・柔らかめのマットで、寝心地も悪くなかったです。身体の変化はわかりませんでした。





REVERIA「寝心地がよかった」97％





【寝心地がよかったと回答した方のコメント】

・寝心地がとても良く、朝起きた時の体の軽さに驚きました。家族の分も買い足したいと思えるほど満足度の高い商品でした。

・カバーを取り外せて洗濯ができ、長時間寝ても体が痛くならなく、寝心地がいいからです。

・柔らかいマットレスが苦手だったので心配でしたが、反発力が強いせいか寝心地が良かったので気に入りました。





【寝心地がよくなかったと回答した方のコメント】

・使用感には満足していますが、個人的にはもう少し硬めの寝心地が好みでした。





REVERIA「知人に勧めたい」88％





【知人に勧めたいと回答した方のコメント】

・使い始めてから快適に眠れるようになったと感じています。家族にもおすすめしたいと思います。

・値段も比較的手ごろなので、友人にもおすすめしたいと思いました。

・寝心地に満足しており、両親にもプレゼントしたいと思える商品でした。





【知人に勧めたくないと回答した方のコメント】

・人にオススメするには少しお値段が高く躊躇しますが、個人的には使用感が良かったので。





REVERIA「継続して利用したい」96％





【継続して利用したいと回答した方のコメント】

・しっかりと身体を支える布団で、硬さもちょうどよく、思っていた以上に寝心地が良い商品だったためです。

・体圧分散と医療機器設定で血流の改善も期待できるので快眠に効果があると思うからです。

・初日に使用したとき硬いマットだと感じました。以前は低反発マットレスを使用していたためだと思います。しかし二日目以降は体がなじみ、より快適に感じました。低反発マットを使用している家族・友人にお勧めできるマットだと思います。





【継続して利用したくないと回答した方のコメント】

・固さはちょうどよく、寝心地にも満足しています。今後も継続して使用しながら確認したい。





REVERIA「以前利用していたマットレスよりもよかった」95％





【以前利用していたマットレスよりもよかったと回答した方のコメント】

・以前使用していたマットレスとの違いを感じ、快適に使用しています。

・リカバリーマットレスREVERIAを使用してから、毎日の睡眠時間がより快適になった。

・今あるマットレスのうえにも置けて硬さも丁度よく寝心地がよかった。





【以前利用していたマットレスのほうがよかったと回答した方のコメント】

・寝心地に不満はありませんでしたが、以前使用していたマットレスを上回るほどの違いは感じなかった。









■商品概要

商品名 ： REVERIA(リヴェリア)

公式ページ： https://beautymakelabo.jp/shopping/lp.php?p=reveria

製造 ： 日本

商品動画 ： https://www.youtube.com/watch?v=GKotG4VUrqQ





REVERIAイメージ





■今後の展望

今回のアンケートでは、寝心地や継続利用意向について高い評価をいただく一方で、価格面や商品特徴の伝わりにくさについてのご意見も寄せられました。

こうしたお客様の声を真摯に受け止め、より多くの方に快適な睡眠環境を提供できるよう、商品開発およびサービス向上に取り組んでまいります。

今後も、管理医療機器としての特長と快適な寝心地を両立した製品づくりを通じて、様々な方の、日々のコンディショニングを支える睡眠環境の提供を目指してまいります。









■会社概要

商号 ： 株式会社Terize

代表者 ： 代表取締役 坂本 嘉一

所在地 ： 東京都世田谷区北沢3-27-4 立木ビル2F

事業内容： 通販事業、各種広告代理事業及びコンサルティング事業

ブランドサイトURL： https://beautymakelabo.jp/