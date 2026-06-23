無線化支援のプロフェッショナルである株式会社ムセンコネクト(本社：東京都港区、代表取締役：水野 剛、以下「当社」)が提供する作業分析ツール「InQross(インクロス)カイゼンメーカー」シリーズに、新ラインナップ「InQross Floors(インクロス フロアーズ)」および「InQross LongRange(インクロス ロングレンジ)」を追加し、2026年6月15日より販売を開始いたしました。これにより、これまでカバーできなかった「複数フロアにまたがる工場」や「広域・遠隔エリアの現場」においても、工事不要・クラウド不要のままヒトの動きをリアルタイムに見える化できるようになります。





InQrossカイゼンメーカー





■背景：60社突破後に顕在化した「複数フロア・広域現場」の見える化ニーズ

『InQrossカイゼンメーカー』は、作業者が「ヒトタグ」を身につけるだけで、滞在場所や動作(歩行・停止・歩数・運動量など)のデータを自動取得できる、即時導入可能な位置・動作分析ツールです。クラウドを使わないスタンドアローン構成と、設置のしやすさが評価され、2026年4月には導入社数60社(延べ90件)を突破いたしました。

一方で、導入が拡大する中で、これまでの基本構成では十分にカバーしきれない以下のような現場ニーズも顕在化してきました。





・複数階にまたがる工場で、フロア横断的に作業者の動線・滞留を把握したい

・広大な敷地内で、PCを事務室など離れた場所に置いたままリアルタイムに現場を確認したい

・立ち入りが難しい危険エリアや遠隔エリアを、安全な場所から監視・分析したい





当社はこうした声に応えるため、既存の「InQross WIDE」をベースに、複数フロア対応の「Floors」、最大120m離れた場所までデータ転送可能な「LongRange」の2セットを新たに販売開始いたします。









■新ラインナップ製品概要

【1】InQross Floors(インクロス フロアーズ)

WIDE版の機材(ゲートウェイ・アクセスポイント)を組み合わせ、インターネットを使わずに複数フロアの作業者の位置・動作データをリアルタイム取得できる新ラインナップです。1階と2階を中継するアクセスポイントを階段の踊り場などに設置することで、フロアを跨いだ動線・滞留の見える化を実現します。





・想定エリア例：100m×50m×2エリア(複数階構成)

・複数階の作業者の動線・歩数・運動量を一元的に分析可能

・ドアや壁を介する場合も、木製・ガラス製・アクリル製などの電波を通す素材であれば対応可能





【2】InQross LongRange(インクロス ロングレンジ)

WIDE版の機材を組み合わせ、現場のアクセスポイント親機から最大約120m離れた場所までデータを中継できる新ラインナップです。インターネット回線を使わず、現場から離れた事務室や安全な場所にPCを設置したまま、リアルタイムに作業者の位置・動作データを確認できます。





・中継機を最大3台設置することで、最大約120mの距離をカバー

・危険エリア・立入制限エリアの遠隔監視に活用可能

・インターネット環境がない現場でも導入可能





【プラン説明】

https://inqross.com/inqross-setmenu/





【ラインナップ比較】

●InQross LITE

対応エリア ：1エリア 50m×50m

特徴 ：・工事不要で簡単導入

・低コスト・ランニング0円

・様々な現場で使える

こんな現場に最適：・小規模、単一フロア

・スピード導入

・コスト重視





InQross LITE





●InQross WIDE

対応エリア ：広域エリア 最大200m×100m

特徴 ：LITEの特徴に加え：

・広域エリアをカバー

・5GHz帯Wi-Fi専用網

こんな現場に最適：・広い工場・倉庫

・多人数の作業者

・ネット環境なし





InQross WIDE





●InQross Floors

対応エリア ：複数フロア 100m×50m×2エリア 等

特徴 ：WIDEの特徴に加え：

・複数フロアに対応

・階をまたいだ見える化

こんな現場に最適：・複数階の工場

・フロア間の動線分析

・階層別の作業改善





InQross Floors





●InQross LongRange

対応エリア ：離れた場所 最大120m先にPC設置

特徴 ：WIDEの特徴に加え：

・離れた場所から管理

・最大120m遠隔対応

こんな現場に最適：・現場の遠隔監視

・危険エリアの監視

・事務室から確認





InQross LongRange





■想定ユースケース

・複数階構成の組立工場における、階をまたいだ部材・作業者の動線分析(Floors)

・食品工場・薬品工場におけるクリーンエリアと一般エリアを跨いだ動線把握(Floors)

・大型物流倉庫における、事務所からリアルタイムにフォークリフト・水すまし作業を確認(LongRange)

・化学プラント・高所作業現場など、安全上立ち入りを最小化したいエリアの遠隔監視(LongRange)

・インターネット環境を持ち込めない現場・セキュリティ要件の厳しい現場におけるDX推進(共通)









■既存ユーザーへのアップグレード対応

LITE版をご利用中のお客様も、WIDE版に必要な機材を追加することで、Floors版・LongRange版へ段階的にアップグレードいただけます。新規の現場展開や、これまで諦めていた広域・多フロア工場の見える化にも柔軟に対応可能です。

また、新ラインナップ2セットで利用するアプリケーションは、既存の「InQross WIDE」と同一のため、追加の操作習得は不要です。









■今後の展望：IE×デジタルで「改善文化」の定着を支援

当社は、現場の改善活動に欠かせないインダストリアル・エンジニアリング(IE)と、デジタル技術を融合させた「シン・IE」の考え方に共感し、IEのスペシャリストである大阪工業大学・皆川 健多郎教授との対談コンテンツの公開や、日本生工技研社の作業分析ツール『TimePrism』とのデータ連携など、現場改善の高度化を支援する取り組みを進めてきました。

今回の新ラインナップ追加により、規模・構造を問わず幅広い現場における「ヒトとモノの見える化」が可能となります。今後も、製造・物流・教育など多岐にわたる分野において、ITとIEの力で現場の「ムリ・ムダ・ムラ」を見える化し、改善が文化として根付く社会の実現に貢献してまいります。









■製品情報・お問い合わせ

製品サイト： https://inqross.com/

新ラインナップ「InQross Floors」「InQross LongRange」の詳細仕様、お見積、レンタル、トライアル等のご相談は、製品サイトのお問い合わせフォーム、または下記連絡先までお問い合わせください。









■株式会社ムセンコネクトについて

「つなぐ、ひろげる、こえていく。」をミッションに掲げるBluetooth(R)技術のスペシャリスト集団。モノ、ヒト、サービスを無線通信でつなぎ、『ワクワクする未来』の実現を目指します。





設立 ：2019年4月

代表者 ：代表取締役 水野 剛

所在地 ：東京都港区新橋二丁目20-15 新橋駅前ビル1号館 7F

技術開発センター：岩手県盛岡市上堂三丁目8-44

事業内容 ：無線通信機器の開発、

製造および販売事業／無線技術に関する開発、

コンサルタント事業および開発支援サービス事業





●コーポレートサイト ： https://www.musen-connect.co.jp/

●InQrossカイゼンメーカー 公式サイト： https://inqross.com/