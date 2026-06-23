イメージナビ株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：中上 秀樹)が運営するフォント販売サイト「デザインポケット」は、2026年8月2日(日)までの期間限定で、フォントセットを特別価格で提供する「フォント サマーSALE 2026」を開催いたします。

本キャンペーンでは、マンガ・ラノベ表紙、動画サムネイル、SNS投稿、同人誌制作、推し活デザイン、Web制作、ゲーム・アプリなどに使えるフォントセットを厳選。最大96％OFFの大容量セットから、かわいい手書き風フォント、タイトルや見出しに使いやすい個性派フォントまで、夏の制作物やイベント準備に役立つ商品を多数ご用意しました。

キャンペーン詳細： https://designpocket.jp/static/font/campaign/index.html





フォント サマーSALE 2026





クリエイター・デザイナー必見！最大96％OFF「フォント サマーSALE 2026」









■マンガ・ラノベ表紙や動画テロップに使える27書体セット

マンガ・ラノベ表紙、コミック風POP、動画タイトル、SNS告知画像など、勢いや感情を文字で伝えたいデザインにおすすめの27書体セットです。

吹き出しや集中線と組み合わせた表現、YouTubeなどの動画サムネイルやテロップ制作にも活躍します。通常23,100円(税込)のところ、2026年8月2日までの期間限定で、85％OFFの特別価格3,300円(税込)にて提供いたします。

キャンペーン詳細： https://designpocket.jp/static/font/campaign/fontucom/anime-comic-ranobe.html





マンガ・ラノベ表紙や動画テロップに使える27書体セット





■バナー・動画サムネイル・見出し制作に使える和文フォント100書体セット

バナー、動画サムネイル、ゲーム画面、Webサイト、チラシ、同人誌のタイトルなど、文字の印象でデザインを大きく変えたい場面におすすめの和文フォント100書体セットです。

商用利用可能で、ゲームなどへの組み込みにも対応。印刷物、Webサイト、YouTubeなどの動画やPV制作にも追加料金なしで利用できます。通常133,100円(税込)のところ、2026年8月2日までの期間限定で、96％OFFの特別価格4,980円(税込)にて提供いたします。

キャンペーン詳細： https://designpocket.jp/static/font/campaign/fontucom/wabun100.html





バナー・動画サムネ・見出し制作に使える和文フォント100書体セット





■推し活うちわ・SNS画像にぴったりの“ときめき”フォント集

「かわいさ最上級 超ときめきフォント集」は、女性らしさと愛らしさを特徴とした手描き風フォントブランド『かに沢のりお』の商品の中から、デザインに“きゅん”を届ける可愛さとときめきが詰まった6書体を集めた特別セットです。

アイドル風やY2Kテイスト、パステルカラーの作品にぴったり。柔軟な使用許諾で、同人誌、印刷物、Webサイト、ゲーム・アプリ、YouTubeなどの動画配信でも利用できます。通常23,100円(税込)のところ、2026年8月2日まで、69％OFFの特別価格6,980円(税込)でご提供いたします。

キャンペーン詳細： https://designpocket.jp/static/font/campaign/kanisawanorio/tokimeki_kawaii.html





推し活うちわ・SNS画像にぴったりの“ときめき”フォント集





■SNS投稿・チラシ・ポスターに使える手書き風4書体セット

「ミウラFONTの手書き風デザイン書体4点セット」は、紙に書いたようなチリチリ感と、可変幅による自然な手書き感が魅力のデザイン書体セットです。「ミウラLinerOtf R」「ミウラ見出しLinerOtf R」「ミウラAiOtf B」「ミウラBlockOtf B」の4書体を収録。雑誌・ポスターなどの印刷物、Webコンテンツ、SNS投稿、YouTube、映像制作など幅広く利用できます。通常13,200円(税込)のところ、2026年8月2日まで54％OFFの特別価格5,980円(税込)でご提供いたします。

キャンペーン詳細： https://designpocket.jp/static/font/brand/mopstudio/index.html





SNS投稿・チラシ・ポスターに使える手書き風4書体セット





■ロゴ・POP・動画テロップに映える個性派4書体セット

ロゴ、タイトル、POP、チラシ、バナー、動画テロップなど、デザインの印象を強く残したい場面におすすめの「ヤマナカデザインワークス クアトロ」。スタイリッシュで個性的な4書体を収録した、期間限定の特別セットです。

力強くインパクトのある文字表現で、作品や告知画像の見せ方をぐっと引き立てます。通常価格11,500円(税込)のところ、2026年8月2日まで30％OFFの期間限定価格7,980円(税込)でご提供いたします。

キャンペーン詳細： https://designpocket.jp/static/font/brand/yamanaka-designworks/index.html





ロゴ・POP・動画テロップに映える個性派4書体セット





■レトロ・ポップ・万年筆風まで選べるブランド特別セット

骨太レトロな雰囲気、ポップで弾むような表情、Web・ゲームで映える個性派フォント、繊細で美しい万年筆風フォントまで、制作物のテイストに合わせて選べるラインアップです。見出し、タイトル、POP、バナー、動画、ゲーム、Web制作などにおすすめです。

キャンペーン詳細： https://designpocket.jp/static/font/campaign/index.html#brand





レトロ・ポップ・万年筆風まで選べる人気ブランド特別セット





■幅広い制作物に使えるフォントをお得に

対象商品は、印刷物、Webサイト、SNS投稿、動画、PV制作、ゲーム・アプリ、同人誌、推し活グッズ、イベント告知画像、店舗POPなど、ビジネス・趣味を問わず幅広い用途で利用できます。

見出しやタイトルを変えるだけでも、デザインの印象は大きく変わります。夏のイベント準備、同人誌制作、SNS投稿、動画サムネイル、今後のデザイン案件に向けて、使いやすいフォントをお得にそろえられる機会です。気になるフォントがある方は、ぜひこの期間限定セールをご確認ください。









■キャンペーン概要

キャンペーン名： フォント サマーSALE 2026

開催期間 ： 2026年8月2日(日)まで

実施サイト ： デザインポケット

対象商品 ： 和文フォントセット、手書き風フォントセット、

動画・SNS向けフォントセット、ブランド特別セットなど

詳細 ： https://designpocket.jp/static/font/campaign/index.html









■デザインポケットについて

デザインポケットは、和文・欧文・デザイン書体など、約7,500点の買い切りフォントを取り扱う、国内最大級のフォント販売サイトです。印刷物、Web、動画、SNS投稿、ゲーム・アプリ、同人誌制作まで、幅広いクリエイティブを支える書体を取りそろえています。









■イメージナビ株式会社について

会社名 ： イメージナビ株式会社

所在地 ： 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西1丁目1-2 SE札幌ビル13F

代表取締役： 中上 秀樹

設立 ： 2015年3月

事業内容 ： イメージナビ株式会社は、企業とクリエイターをつなぐ

マッチングサービス「ミツカルモール」をはじめ、

ストックフォトサービス「imagenavi」、フォント販売サイト

「デザインポケット」などを展開しています。画像・フォント・

クリエイターリソースの提供を通じて、広告・Web・出版・映像

などの分野における企業のクリエイティブ制作を支援しています。

URL ： https://imagenavi.co.jp/