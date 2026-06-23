株式会社ウチコミ(本社：東京都新宿区、代表取締役：大友 健右)は、大家さんの賃貸経営に関する疑問や悩みに対応するAIアシスタント「賃貸経営AI」を開発し、2026年6月23日(火)より「ウチコミ！」大家会員ページ内で提供を開始します。





ウチコミ！大家会員限定で無料で利用可能









賃貸経営には、物件選びや資金計画、空室対策、入居者対応、税務・法務など幅広い知識が求められます。一方で、インターネット上には膨大な情報が存在し、「何から調べればよいのかわからない」「必要な情報を探すだけで時間がかかる」といった課題もあります。

そこでウチコミ！は、大家さん一人ひとりが知りたい情報へ短時間でたどり着けるよう、「賃貸経営AI」を開発しました。

本AIは、ウチコミ！大家会員限定で、無料で利用可能です。

賃貸経営の基礎知識から、不動産投資の考え方、空室対策、修繕・リフォーム、入居者募集・管理など、賃貸経営に関する幅広い質問のほか、ウチコミ！の利用方法についての疑問にも対応します。









【想定質問例】

・空室が続いている場合、どのような対策が考えられるか

・リフォームを行うべきか、その判断基準は何か

・賃貸経営を始める際に押さえておくべきポイントは何か

なお、本AIの回答は一般的な情報提供を目的としたものであり、法務・税務・融資など専門的な判断を伴う事項については、弁護士や税理士、不動産の専門家などへの相談を推奨しています。

ウチコミ！は今後も、大家さんの賃貸経営を支援するサービスの提供を通じて、より良い賃貸市場の実現を目指してまいります。









【サービス概要】

サービス名： 賃貸経営AI

提供開始日： 2026年6月23日(火)

提供対象 ： ウチコミ！大家会員

利用場所 ： ウチコミ！大家会員ページ内

URL ： https://uchicomi.com/guide/owner/









■ウチコミ！について

「ウチコミ！」は、全物件仲介手数料無料で、大家さんと入居希望者が直接チャットでやり取りできる画期的な賃貸プラットフォームです。

入居希望者は初期費用を抑えつつ、お部屋の詳しい情報を大家さんから直接聞くことができ、大家さんは自らの言葉で物件の魅力をアピールし、入居者と良好な関係を築くことができます。





サービスサイト： https://uchicomi.com/









【会社概要】

社名 ： 株式会社ウチコミ

代表者 ： 代表取締役 大友 健右

URL ： https://uchicomi.com/

本社 ： 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル18階

設立 ： 2012年7月

資本金 ： 2,500万円

事業内容： 大家さんと入居希望者を直接つなぐプラットフォーム

「ウチコミ！」運営