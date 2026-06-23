カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、ご好評につき一時品切れとなっていたクリップ式車載扇風機「K-FAN10」の再入荷をお知らせします。





MAXWIN K-FAN10 車載扇風機 16枚羽根＆自動首振り





16枚羽根が生み出す強力な風量と50dB以下の超静音設計、さらに左右自動首振り機能を搭載したK-FAN10は、夏の車内を快適に保ちたいドライバーから好評をいただいている製品です。この度の再入荷により、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの各販売チャンネルにてあらためてご購入いただけるようになりました。在庫状況は各販売サイトにてご確認ください。









■ 販売ショップ

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0B49ZSQHG

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/ukachi/cargoods-00068-1/

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/k-fan01-02.html









■ MAXWIN K-FAN10





MAXWIN K-FAN10 車載扇風機





16枚羽根の強力ファンと左右自動首振り機能を搭載したクリップ式車載扇風機です。12Vモデル(セダン・SUV・軽自動車等の乗用車対応)と24Vモデル(トラック等対応)の2種類をラインナップ。アシストグリップやサンバイザーなど様々な場所にワンタッチで設置でき、シガーソケットに挿し込むだけですぐに使える手軽さも魅力です。









■ 製品特徴

【16枚羽根＆超静音モーター搭載】





MAXWIN K-FAN10 16枚羽根(内羽根7枚・外羽根9枚)構造





内羽根7枚、外羽根9枚の合計16枚羽根で強力な風量を確保しながら、モーターは50dB以下の超静音設計。エンジン音に紛れ、運転中に気になる音を立てることなく、長距離ドライブでも快適にご使用いただけます。





【自動首振り機能】





MAXWIN K-FAN10 左右90°自動首振り機能





左右の自動首振り機能を搭載し、車内に均等に風を届けることができます。自動で左右90°の首振り回転に加え、上下35°の手動調節も可能。お好みの風向きに自在にセッティングできます。





【2段階風量調節】





MAXWIN K-FAN10 2段階風量調節＆高品質素材





車内の温度や体感に合わせて低速・高速の2段階で風量を調節できます。エアコンが苦手な方にも自然な風をお届けし、エアコンとの併用で設定温度をエコに保つことも可能です。





【ダブルモーター採用・独立コントロール】





MAXWIN K-FAN10 ダブルモーター採用・独立コントロール





首振りモーターと羽根回転モーターがそれぞれ独立した設計。羽根回転モーターは最大回転速度3,800rpmを実現し、熱対策設計により長寿命化も図られています。









■ 製品仕様





MAXWIN K-FAN10 製品仕様・サイズ詳細





型番 ： K-FAN10-12V(12V車用)/ K-FAN10-24V(24V車用)

サイズ ： 約27.5×35cm

コード長さ： 約1.8m

素材 ： ABS、アルミニウム、合金鋼

重量 ： 約950g

取付方式 ： クリップ式

消費電力 ： 20W

騒音 ： 50dB以下

電圧 ： K-FAN10-12V：DC12V／K-FAN10-24V：DC24V









■ 付属品

本体×1