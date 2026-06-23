株式会社PRIZMA（https://www.prizma-link.com/）は、日常的にAIツールを活用している20～60代の一般生活者1,034名を対象に、世代別の「AI検索利用の実態」に関する調査を行いました。

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《 転載・引用いただく際のお願い 》 https://www.prizma-link.com/press/whitepaper/form/whitepaper142?utm_source=atpress 上記リンクを出典元としてご記載いただくよう何卒ご協力お願い申し上げます。

BtoB・BtoC問わずあらゆるWebマーケティングやSEO（検索エンジン最適化）戦略において、Google等の検索画面トップに生成AIの回答が表示される仕組み（AI Overviewsなど）の普及は、サイトへの流入数に大きな影響を与える変化として注目されています。 しかし、 「本当に一般ユーザーはAI検索を見ているのか？」「自社サイトへのアクセスが減っている原因はここにあるのではないか」と、今後のWeb戦略や集客施策に不安や疑問を抱いているマーケターや事業責任者の方も多いのではないでしょうか。 そこで今回PRIZMAでは、日常的にAIツールを活用している20～60代の一般生活者1,034名を対象に、「一般生活者におけるAI検索の利用実態」に関する調査を行いました。 本調査の全10設問を網羅したホワイトペーパーは、下記より無料でダウンロードしていただけます。

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↑本調査レポートのダウンロードはこちら↑ 調査テーマ：世代別の「AI検索利用の実態」に関する調査 調査期間： 2026年6月4日（木）～2026年6月5日（金） 調査方法： PRIZMAが提供する調査PR「PRIZMA」によるインターネット調査 調査人数： 1,034人 調査対象： 調査回答時に20～60代と回答した一般生活者モニター 調査元： 株式会社PRIZMA（https://www.prizma-link.com/data-force） モニター提供元： サクリサ ※本調査での「AI検索／検索画面でAIが生成した回答・要約」とは、Google検索などで上部に表示される部分を指します。

ユーザーの約9割がAI要約を閲覧し、『情報収集のタイパ』を実感！

はじめに、検索画面でAIが生成した回答・要約が表示された際、どの程度読んでいるか尋ねました。

データを詳しく見ると、「最初から最後まで読んでいる」「必要な部分を中心に読んでいる」を合わせた割合は、20代で90.1%、30代で98.3%、40代で89.6%、50代で89.1%、60代で93.1%を占めました。すべての年代において、約9割のユーザーが検索画面上のAI要約を閲覧している実態が分かります。 続いて、AIの回答が表示されることで、情報収集の効率（タイムパフォーマンス）が上がったと感じるかについて尋ねました。

情報収集の効率が「とても上がった」「やや上がった」と回答した割合は、最も低い30代でも86.5%、最も高い60代では91.7%にのぼりました。AI検索の日常化と、手早く情報を得られるという「タイパ」を実感していることが数字としても明らかになりました。

通常リンクのクリックが激減･･･AI要約の登場で変わる、ユーザーの『ページを開かない』新習慣

ユーザーの間でAI検索の閲覧が日常化する中、どのような場面で「従来のウェブサイトのリンク一覧（検索結果）」ではなく、AIの回答・要約を参考にしたいと考えるのでしょうか。複数回答で尋ねました。

データを見ると、すべての年代において『手早く概要を把握したいとき』が最も多く、特に40代（69.5%）や50代（63.2%）で高い割合を示しました。検索画面上で手間をかけずにスピード感を重視して情報を得たいという、ユーザー側の「ページを開かない」新しい検索習慣の背景がうかがえます。

Q：検索画面にAIの回答・要約が表示された際、どのくらいの頻度にて『AIの回答情報のみで検索行動を終了』しますか？ Q：検索画面でAIの回答・要約を読んだ後、その下に並んでいる『通常のウェブサイトのリンク（検索結果）』をクリックする頻度は減りましたか？ Q：AIの回答・要約を読んだ後に、さらに詳細な情報を得るために、別のキーワードを追加して『再検索』することはありますか？ Q：商品やサービスを選ぶ際、『おすすめの〇〇』や『〇〇の選び方』などのAIの検索回答を参考にしたことがありますか？

上記設問の調査結果については、こちらからダウンロードいただけます。

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『便利だけど盲信はしない』約3割がAI回答の“情報ソース”を気にする実態が判明！

検索画面で手軽に概要を把握できるようになった一方、ユーザーはその情報の「根拠」をどのように捉えているのでしょうか。 AIの回答を見る際、発信元の企業やサイトに対してどのような行動をとるか尋ねました。

データを見ると、「有名な企業や公式サイトの名前が表示されていれば、その場で信用する」と回答した割合が20代（38.3%）・30代（38.4%）で最も高くなった一方、40代～60代では「信頼できる発信元か確かめるため、引用元のウェブサイトまで見に行く」が3割を超えて最多となるなど、年代によって行動や情報の受け止め方に違いが見られます。 AIが提示した文章をただ鵜呑みにするのではなく、多くのユーザーが「誰が発信している情報なのか」を意識している様子がうかがえます。 さらに、AIが提示する検索回答に対してどのようなことに「不安」や「不満」を感じるか尋ねました。

最も多かったのが『情報が本当に正しいか疑わしいこと（48.4%）』であり、次いで『情報がいつ時点のものか分からないこと（43.0%）』、『情報の根拠が明確に提示されていないこと（32.9%）』が続きました。提示される内容の正確性や根拠の不透明さに対しては、慎重に捉えているユーザーも多いようです。

約6割のユーザーが『AI検索優先』！今すぐWeb戦略をアップデートすべき理由とは･･･

最後に、今後普段の検索を行うにあたり、「従来のキーワード検索」と「AI検索（生成AIへの質問含む）」のどちらを優先して使いたいか尋ねました。

今後の利用意向について、「AI検索を優先して使う（16.0%）」と「どちらかといえばAI検索を優先して使う（41.6%）」を合わせると、全体の約6割を占める結果となりました。 この結果から、ユーザーのAI検索シフトは今後さらに加速する可能性が高く、企業側は従来の検索エンジン最適化（SEO）にとどまらず、AI検索の回答で優位性を確保するための対策が必要と言えそうです。

【まとめ】AI検索時代の到来！これからのWebマーケティングに求められる「LLMO」戦略とは

今回の調査により、検索画面におけるAI要約の普及で情報収集の効率化が進む一方、情報の正確性に対する課題や、ユーザーの検索行動における変化が明らかになりました。 実際、すべての年代で約9割がAI要約の閲覧や効率化（タイパ）を実感しており、ウェブサイトのリンクを一つずつ開く代わりに「手早く概要や内容を一目で確認したい」という、スピード感を重視する新しい検索習慣が定着しつつあるようです。 その一方で、約半数のユーザーが「情報が本当に正しいか疑わしい」といった不安を抱えている実態も判明しました。 有名な企業名や公式サイトを見てその場で信用する層がいる反面、40代以降を中心に「信頼性を確かめるために引用元のウェブサイトまで見に行く」という能動的な動きも並行して見られ、情報の根拠をシビアに確認する傾向もうかがえます。 こうした中、AI要約を読んだ後に通常のウェブサイトをクリックする頻度が減ったと回答した割合は、全体の6割にのぼりました。 また今後の利用意向でも約6割がAI検索を優先したいと回答しており、従来のSEO対策だけでは自社サイトへの流入確保が難しくなっている現状が見えてきます。 今後、AI検索の回答内で優位性を確保するためには、ネット上の汎用的な情報をまとめただけの内容では対応が難しい側面もあります。 従来のSEO対策にとどまらず、AIに信頼できる情報源として選ばれるための「一次情報の発信」を実現するためのアプローチが、これからの企業に求められるといえるでしょう。

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PRIZMA｜データフォースプロモーション

調査×企画でプロモーションに「成果」を与える、新しい戦略設計の概念

市場のリアルな声を数値化し、プレスリリース、ホワイトペーパー、コンテンツSEOなどに説得力を与える。 ”データ×企画”の力で、予算や知名度に左右されず、話題をつくる。 コンテンツが溢れる今こそ、“データ”を武器にする時代です。

https://www.prizma-link.com/data-force

「BtoB業界における“第一想起企業”が実践したマーケティング施策」に関する調査

【こんな方にオススメ】 ・製品やサービスの品質には自信があるが、価格競争に巻き込まれがちな方 ・業界内で「第一想起企業」を目指している方 ・企業が実践する「独自データ・白書」の活用方法を知りたい方 【資料の内容】 BtoB企業のマーケティング担当者や経営層1,010名を対象とした「第一想起企業のマーケティング施策」に関する調査資料です。 他社との差別化や価格競争に悩む企業が多い一方、第一想起を獲得している企業は広告に頼らないリード獲得を実現している実態が明らかになっています。 市場のスタンダードを自ら提示し、指名されるブランドを確立するためのヒントが詰まった資料です。

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AI検索時代の生存戦略 「選ばれる企業」になる一次情報保有の重要性

【こんな方にオススメ】 ・AI時代の勝ち方を知りたい ・LLMOの情報を得てコンテンツマーケを攻略したい ・検索で競合に負けない状態を作りたい 【資料の内容】 ・検索行動の激変からみる、現状の危機 ・AIから指名される「競合に勝つ」ための検索戦略 ・誰でも作れる「一次情報」の作り方

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AI対策の虎の巻- AIに好かれる情報発信術 -

【こんな方にオススメ】 ・ググるからAIへ。検索行動の変化に危機感を持っている方 ・自社名をAI回答に登場させブランド認知を広げたい方 ・AIの嘘を防ぎ専門性と信頼性を正しく評価されたい方 【資料の内容】 ・2025年の検索トレンドとAI推薦を信じる消費者の実態 ・日本版AI引用ドメインTOP10と一次情報の重要性 ・AIに意図を届ける情報の発信内容

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社名：株式会社PRIZMA 本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 今井ビル4F 代表取締役：杉本 昂輝 設立：2024年8月 事業内容：ブランドコンサルティング コンテンツマーケティング ネット集客支援 メディアPR代行 HP : https://www.prizma-link.com/ Tel : 03-5468-1850（代）