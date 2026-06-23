ディグル株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 清貴)は、関西国際空港・大阪国際空港・神戸空港においてリテール事業・サービス事業を展開する関西エアポートリテールサービス株式会社(本社：大阪府泉佐野市、代表取締役社長：髙野 敬二)が、経営資源の戦略的な投資判断を支えるエンタープライズ企業向け経営管理プラットフォーム「Diggle(ディグル)」を2026年6月より本格導入したことをお知らせします。この導入により、担当者がタイムリーに数値を更新し社内の誰もが収支(経営数値)を確認できる基盤の構築と、着地見込の精度向上に貢献します。

■「Diggle」導入の背景

関西エアポートリテールサービス株式会社では、これまで表計算ソフトで経営管理を行っていましたが、手作業によるメンテナンス工数の増大やマクロの複雑化・属人化が課題となっていました。また、ファイルの増加・分散に加え、予算・実績の乖離理由の確認などが主にメールで行われていたため、事業部門との情報共有や連携が円滑に進まない点も課題でした。こうした背景から、最新の経営数値の把握から更新、コミュニケーションを一箇所で行え、数値意識をもって事業に取り組める環境整備と、それによる着地見込の精度向上を目的として、システム導入を検討しました。

■期待する効果

導入により以下の効果が期待されます。 ・表計算ソフトでの管理により発生していた非効率かつ属人的な業務をなくし、クラウド管理・自動化による効率化・最適化 ・社内の誰もが収支(経営数値)をタイムリーに確認できる ・事業部が柔軟に予算策定や見込更新を行うことができ、精度の高い着地見込を本部側で常にキャッチアップできる ・インバウンド需要やKPIを係数とした予測値の柔軟なシミュレーション

■「Diggle」に対する評価

導入にあたっては、以下の特徴を評価いただき、選定に至りました。 ・事業部を巻き込んだ予実管理に適している ・わかりやすく使いやすいUI/UX ・表計算ソフトなど他の媒体を介さずに画面上で数値更新を行えるなど、ひとつのシステム上で業務を完結できる(脱表計算ソフト)

■Diggle導入に関して、関西エアポートリテールサービス株式会社 財務部財務グループサブリーダー 田中明宏氏からのコメント：

各種クラウド型予算管理システムを比較検討した結果、操作性の分かりやすさと直感的に使えるUIにより、事業部へのスムーズな展開が可能と判断し、Diggleを採用しました。また、導入検討時における営業担当者の丁寧かつ迅速な対応も高く評価しています。今後は、予算策定業務の効率化と属人化の解消を図り、誰が担当しても対応可能なシンプルな運用を実現したいと考えています。さらに、予実管理を現場主体で推進し、各メンバーが当事者意識を持って経営に関わる組織文化の醸成を目指してまいります。

■関西エアポートリテールサービス株式会社について

【会社概要】 会社名：関西エアポートリテールサービス株式会社 本社 所在地：大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 航空会社北ビル4階 代表者：代表取締役社長 髙野 敬二 事業内容：空港内における免税店、物販店、サービス施設の運営等 設立：1986年12月11日 資本金：1億1千万円 〔資本構成〕関西エアポート株式会社(全額出資) 従業員数：609名(2026年4月1日現在) URL：​​https://rs.kansai-airports.co.jp/

■「Diggle」について

Diggleは、ヒト・モノ・カネの最適配分を支えるプロダクトシリーズと、企業の経営ステージを進化させる伴走型経営コンサルティングサービスを提供しています。 プロダクトは予実管理を中核に、人員や設備投資など全社領域から、売上予実・リベートなど業界特有の管理領域まで幅広く網羅しており、「FP&Aエージェント®※」をはじめとするAIを通じて経営の意思決定を高度化します。経営と現場が同じデータをもとに意思決定できる環境を実現しており、上場企業やエンタープライズ企業を中心に導入されています。予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1(※)。 https://diggle.jp

※「FP&Aエージェント®」はディグル株式会社の登録商標です ※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」より 予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2024年度実績 https://www.fcr.co.jp/report/251q06.htm

■ディグル株式会社について

ディグル株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、ヒト・モノ・カネの最適配分を支えるプロダクトシリーズと、企業の経営ステージを進化させる伴走型の経営コンサルティングサービスを提供しています。「経営の動脈になる。組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。 https://corp.diggle.jp

【会社概要】 会社名：ディグル株式会社 所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー 12F 代表者：代表取締役 山本 清貴 設立日：2016年6月9日 事業内容：経営管理プラットフォーム「Diggle」の開発・提供 URL：https://corp.diggle.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 ディグル株式会社 広報担当宛 pr@diggle.team 080-4740-7189(上砂かみさご)／070-1306-6893(嶋田)