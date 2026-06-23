世界5,000万人以上を魅了してきたライブエンターテインメント「ブルーマングループ」は、2026年8月2日（日）より東京・シアターミラノ座で上演する35周年記念新宿公演において、声優・歌手の水樹奈々さんが人気演目のナレーションを担当することを発表いたします。

水樹さんが担当するのは、公演後半に登場する人気演目で使用されるナレーション。 ロック、アート、コメディが融合したブルーマングループの世界観を彩る重要な演出として、公演期間中、来場者の皆さまにお楽しみいただきます。 ブルーマングループは、言葉を使わないノンバーバル（非言語）エンターテインメントとして、これまで世界5,000万人以上を動員。 国や世代、言語を超えて多くの観客を魅了してきました。 その独創的な世界観の中で重要な役割を担うナレーションを、日本を代表する声優・歌手である水樹奈々さんが担当することで、ブルーマングループの世界観をより豊かに表現する新たな演出が加わります。 水樹奈々さんは、2025年のブルーマングループ公演にもスペシャルゲストとして出演。今回、ナレーションという新たな形でブルーマングループに参加いただくこととなりました。

■ 水樹奈々さんコメント 世界中で愛されるブルーマングループのステージに“声”を使った表現で参加できることをとても嬉しく思います。ブルーマンならではのユーモアやワクワク感を、私の声を通してお届けできたら嬉しいです。

ブルーマングループについて

Blue Man Group は、1987年にニューヨークで誕生したライブエンターテインメント。 青い３人の「ブルーマン」が繰り広げる、音楽・アート・コメディを融合したパフォーマンスは、言葉を使わない独自のスタイルで世界中の観客を魅了してきました。 日本では2007年からロングラン公演を実施し、2026年夏、新宿での公演は35周年アニバーサリーイヤーを迎えます。

公演概要

ブルーマングループ 2026 新宿公演（35周年記念公演） 会場：シアターミラノ座（東急歌舞伎町タワー6F） 期間：2026年8月2日（日）～8月30日（日） 公式サイト：https://www.blueman.jp/