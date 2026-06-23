株式会社オプティム(以下 オプティム)は、SNSを使ったAI集客サービス「Poishot(ポイショット)」において、AIによる画像加工機能の提供を開始したことをお知らせいたします。

本機能では、ワンタップ操作で画像の雰囲気変更や背景変更、色味調整などの多様な加工を行えます※1。これにより、専門的なデザインスキルや画像編集ソフトの知識がなくても、SNSに適した魅力的な画像を短時間で作成することが可能です。

日々多くのコンテンツ制作を行う店舗経営者の業務効率化と、より効果的な情報発信を支援いたします。





SNSを使ったAI集客サービス「Poishot(ポイショット)」、AI画像加工機能を提供開始





■機能追加の背景

SNSマーケティングにおいて、投稿画像のクオリティは、ユーザーの関心や集客効果に大きく影響します。一方で、高品質な画像の制作には専門的な知識や作業時間が必要となり、多くの店舗経営者にとって大きな業務負担となっていました。

また、SNSではトレンドや季節感に合わせて、スピーディーにコンテンツを発信することが求められており、より手軽に画像編集を行いたいというニーズが高まっています。

このような背景を受け、オプティムは「Poishot」でAIを活用した画像加工機能を新たに搭載しました。









■機能紹介

本機能は、AIに指示をせずとも、ワンタップで画像の雰囲気変更や背景変更、色味調整などの加工を自動処理します。さらに、AIにテキストで指示を追加することも可能なため、細部までこだわった加工を行うこともできます。

店舗経営者のSNS投稿用コンテンツ制作の手間を抑えながら、より訴求力の高い発信を実現します。





AIによる画像加工機能





オプティムは今後も、「Poishot」を通じて、AIによるマーケティング業務の効率化と、店舗経営者の集客支援に取り組んでまいります。









■「Poishot」とは

撮影した画像からAIが最適なSNS投稿文を自動生成し、店舗の宣伝を手軽に行えるアプリです。「時間をかけずスマートフォンだけで簡単に新規顧客を増やしたい」「外国人旅行客にもアプローチしたい」「炎上を回避し、ブランドイメージを維持したい」といった、店舗経営者の課題をまとめて解決します。





「Poishot」についての詳細は以下のWebサイトをご確認ください。

https://www.optim.co.jp/poishot/





※1 「Poishot」では、ユーザーが安心してAI機能をご利用いただけるよう、適切な利用を前提とした機能提供を行っております。第三者の権利侵害や誤認を招く表現、公序良俗に反する内容など、不適切な画像生成・加工を目的とした利用は禁止しております。また、オプティムは、AI技術を活用した利便性向上と安全性の両立を重視し、今後も適切なサービス運営および利用環境の整備に努めてまいります。





製品情報 ： https://www.optim.co.jp/services

Facebookページ： https://www.facebook.com/optimjpn

Xページ ： https://x.com/optim_jpn









【株式会社オプティムについて】

商号 ： 株式会社オプティム

上場市場 ： 東京証券取引所プライム市場

証券コード ： 3694

URL ： https://www.optim.co.jp/

OPTiM TOKYO ： (東京本社)

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18階

OPTiM SAGA ： (佐賀本店)

佐賀県佐賀市本庄町1 オプティム・ヘッドクォータービル

OPTiM KOBE ： 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号

日本生命三宮駅前ビル11階

代表者 ： 菅谷 俊二

主要株主 ： 菅谷 俊二

NTT東日本株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社

設立 ： 2000年6月

資本金 ： 445百万円





主要取引先：

株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社、NTT西日本株式会社、NTT東日本株式会社、株式会社大塚商会、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、KDDI株式会社、株式会社小松製作所、ソフトバンク株式会社、パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、リコージャパン株式会社など(五十音順)





事業内容：

AX事業

アグリテック事業









【Copyright・商標】

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