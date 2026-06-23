株式会社BACON(べーこん)は、累計30万人以上を動員した人気企画「ミニチュア写真の世界展」から誕生した、ベーカリーやスイーツに特化した合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」(東京都町田市)を、2026年7月3日(金)～7月20日(月・祝)に開催します。

本展では、“リアルすぎる”とSNSでも話題を集める人気クリエイター52組が集結。本物と見間違えるほど精巧なミニチュアパンやベーカリー作品の展示に加え、限定グッズ販売や実際のパンとの見比べ展示も展開します。展示作品はすべて撮影可能で、見て、撮って、買って楽しめる没入型のミニチュアベーカリー体験を、町田エリアで初開催します。





展示作品：GuuRe.8 (1)





「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」公式サイト

URL： https://tgs.jp.net/event/miniature-bakery-0101/









■ミニチュアパン＆ベーカリーの祭典「ミニチュアベーカリーの世界展」とは？

30万人以上を動員した「ミニチュア写真の世界展」のなかでも特に人気が高いのがパンやケーキ、パイなど食べ物を中心としたミニチュア作品です。

本展では、今にも香りまで漂ってきそうなベーカリー作品だけを集め、まるでミニチュアのベーカリーショップの世界へ飛び込んだかのような雰囲気をお楽しみいただけます。さらに館内はすべて撮影OK。お気に入りの作品をさまざまな角度から撮影し、自分だけの一枚をSNSに投稿して楽しめるのも大きな魅力です。









■SNSで話題の人気クリエイターが町田モディに集結！本物と見間違えるミニチュアベーカリー作品が集う展覧会を開催！

会場では、SNSを中心に注目を集める人気クリエイターたちによる最新作が一堂に集結。まるで本物のベーカリーをのぞき込んでいるかのような、精巧で遊び心あふれるミニチュア作品の世界をお楽しみいただけます。





なかでも注目は、「GuuRe.8(@guure.8)」による新作『ミニチュアドーナツ』。種類豊富なミニチュアパンをリース状に組み上げた、思わず目を奪われる迫力満点の作品で、細部まで丁寧につくり込まれたパンの表情にも注目です。さらに、「Red Tabby(@red_tabby33_mini)」は、ハードパン専門店をイメージした新作『ポプラベーカリー』を披露。焼きたてのパンの香りまで感じられるような、温もりあふれる世界観が広がります。

また、「ことなのうそっこ食堂(@kotonanousokkosyokudou)」による『ミニチュアサンドイッチ屋さん』では、パンの質感や焼き目の繊細な表現に加え、彩り豊かな具材の再現にも注目。思わず手に取りたくなるほどリアルな仕上がりで、ミニチュアならではの驚きと発見を体感いただけます。そのほかにも、細部へのこだわりが詰まった最新ミニチュアアート作品が多数登場予定です。





さらに会場内の物販コーナーには、毎回完売必至の人気クリエイターたちによる限定グッズが勢ぞろい。「みいやん商店(@m.yan0902)」「ARANKO LEMON(@aranko_lemon)」「Red Tabby(@red_tabby33_mini)」をはじめ、「cototto(@cototto_handmade)」など、多彩な作家によるこだわりの作品を販売します。ここでしか出会えない一点モノや限定アイテムも多数登場予定で、ファンはもちろん、初めて訪れる方にも楽しめるラインアップとなっています。





各地で話題を呼ぶミニチュアアートの世界が、ついに“町田モディ”へ。眺めて楽しい、選んで嬉しい、持ち帰ってもっと楽しい――心ときめく小さな世界との出会いを、ぜひ会場でご体感ください。





参加アーティスト： https://www.atpress.ne.jp/releases/607912/att_607912_1.pdf









■本物のパンか！？ミニチュアか―！？思わず目を疑う“見比べ展示”を実施！

会場では、リアルな質感と驚異的な再現度で注目を集めるミニチュアアートを、実際のパンと並べて展示する特別コーナーを展開します。





「Tinys(@tinys_miniature)」や「sou_miniature(@sou_miniature)」による作品は、焼き色や質感、細かな表現に至るまで精巧につくり込まれ、その完成度の高さからSNSでも“本物と見間違える”と話題に。目の前に並ぶ作品を眺めながら、「どちらが本物？」と思わず見比べたくなる、ここならではの没入体験を楽しめます。

見れば見るほど境界が曖昧になる、不思議で奥深いミニチュアアートの世界。驚きと発見に満ちた特別展示を、ぜひ会場でご体感ください。









■人気クリエイターによる限定グッズも登場！ここだけのミニチュアベーカリー体験を！

会場内の物販コーナーには、人気クリエイターによるミニチュアベーカリー作品や限定グッズが多数登場。パンの焼き色や質感まで丁寧に再現したアクセサリーや雑貨、思わず飾りたくなる立体作品など、展示で楽しんだ世界観をそのまま持ち帰れる特別なラインアップをご用意します。





＜まいにちごまふぅ＞

・ちいさなパンブローチ 2,750円

・オープンサンドブローチ／マグネット 2,200円～





＜みいやん商店＞

・クッキーのボールペン 1,500円

・カッティングボードチャーム 1,100円～





＜chicca＞

・アメリカンチェリータルト ミニチュア 1,760円

・アメリカンチェリータルト アクセサリー 2,640円





＜cororinto..＞

・ミニチュアパンのボールペン 2,420円

・クロワッサンとフルーツデニッシュの輪っか付きチャーム 1,430円

・フルーツトーストの輪っか付きチャーム 1,320円

・パンケーキの輪っか付きチャーム 1,540円





＜ARANKO LEMON＞

・森のいちごラテとトースト耳飾り 5,610円





＜Red Tabby＞

・ハードパン3種セット 1,380円

・フランスパン4本セット 2,390円





＜ミニチュアパン工房 うさぎパン＞

・うさぎパン_フルーツいっぱいのパンケーキセット 1,500円





＜GuuRe.8＞

・マグネット 1,100円

・ヘアゴム 1,100円

・ピンバッチ 1,200円

・クリップマグネット 1,200円

・木製クリップ 1,100円

・ミニチュアパンメモクリップ 1,200円

・ミニチュアパンメモスタンド 1,650円





＜mh-mignon＞

・食べかけビッグバーガー 2,800円

・やんのか猫ちゃんクッキー 1,800円





＜Tinys＞

・トーストサンド各種 2,700円～

・くまのアイスクリームバー 2,600円





＜ARINCO PAN＞

・チャーム、マグネット、置物、キーリング 3,000円～





＜Atelier-mii＞

・ベーカリーショップ 41,800円





＜kitsuneiro＞

・スケッチ 3,300円

・キーホルダー 2,750円

・スタンド 2,750円





上記は一部の発売予定アイテムになります。※すべて税込表記









【企画展概要】

企画展名： ミニチュアベーカリーの合同写真展＆物販展

「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」

開催日時： 2026年7月3日(金)～7月20日(月・祝)

午前10時30分～午後7時

会場 ： 町田モディ 4Fカレンダリウム

東京都町田市原町田6-2-6

入場料 ： 800円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 52組

主催 ： ミニチュアベーカリーの世界展実行委員会

企画 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/miniature-bakery-0101/





※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「曖昧☆美少女アート展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「鼻ぺちゃ展」など主催企画を数多く手掛ける。2016年GW開催の「ふともも写真の世界展」では2万人以上の来場を記録。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net