ICTテクニカルサポート事業を展開するキューアンドエー株式会社（代表取締役社長：野村 勇人、宮城本店：宮城県仙台市、以下キューアンドエー）は、訪問看護・リハビリテーション事業者向け業務支援サービスを提供するいきいきメディケアサポート株式会社（代表取締役：西島 富久、本社：東京都千代田区、以下いきいきメディケアサポート）との協業により、訪問看護事業者向けの請求事務（レセプト）代行サービスの提供を開始いたしました。

高齢化社会が進む中、訪問看護・介護の需要は拡大傾向にあり、その事業者数も拡大傾向にあります。しかし、慢性的な人材不足などの影響によりスタッフ確保に課題を抱えている事業者も多く、結果として従事するスタッフの負荷が増大しているという課題も発生しています。特に、看護計画や記録を登録する際の不慣れなシステム操作や請求事務など、看護業務に付随して発生する事務業務が看護スタッフの負担となっているケースが散見されています。

この様な社会環境・市場のニーズに対応し、キューアンドエーは、いきいきメディケアサポートとの協業により、同社が提供するSaaS型訪問看護支援サービス「いきいき訪看」を利用する事業者向けに、同SaaSサービスを活用して行う請求事務（レセプト）を代行する『請求支援サービス』の提供を開始します。

また、「いきいき訪看」の利用を新たに開始する事業者に対し、旧システムからのデータ移行やシステム初期設定支援、操作研修などを行う『導入支援サービス』も合わせて提供いたします。







いきいきメディケアサポートが提供するSaaSサービスとキューアンドエーが提供するBPOサービスを組み合わせた新たなサービスモデルにより、SaaSサービスを導入したが「上手く活用できない」、「事務作業の負担が減らない」といった導入企業の課題を解決し、訪問看護事業者のスタッフ負担軽減、円滑な事業運営への貢献を目指します。

■いきいきメディケアサポート株式会社

所在地 ：東京都千代田区内神田2-14-10 東正ビル

代表者 ：代表取締役 西島 富久

設立 ：2011年4月1日

事業内容 ：訪問看護・リハビリテーション事業者向け業務支援サービスの提供

URL ：https://www.ikiikimedicare.co.jp/

｜キューアンドエー株式会社：https://www.qac.jp/

テクニカルサポート分野のリーディングカンパニーとして、多数の大手企業にBPOサービスを提 供。コンタクトセンター運営から業務プロセスの最適化まで、幅広いアウトソーシングサービス を通じて、クライアント企業の事業成長を支援しています。