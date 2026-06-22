【しまむら×グラマープリンセス】プラスサイズ下着専門店が「しまむらパーク（オンラインストア）」に初登場！

株式会社いずみしまむらとグラマープリンセスが初コラボ

株式会社いずみ（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：佐藤 大助）が展開する、プラスサイズ向け下着ブランド「Glamour Princess（グラマープリンセス）」は、株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）とコラボしたブラ＆ショーツを、2026年7月1日（水）に「しまむらパーク（オンラインストア）」にて発売いたします。

「しまむら」とコラボの経緯

このコラボレーションは、しまむらとグラマープリンセスの『プラスサイズの下着を盛り上げたい』という思いが一致したところから始動しました。

しまむらで大きいサイズの展開があること、グラマープリンセスではB80～L140、LL～10Lまでの展開があることもきっかけの一つ。

今回、グラマープリンセスが自信をもってお届けしている、定番で人気のワイヤーブラ「美胸キーパー」シリーズのパターンをしまむら安心価格で実現。

より多くのお客さまに着用していただきたいという思いをもって企画・開発しました。

「美胸キーパー」とは

プラスサイズ専用のパターンを開発し、バストの横流れを防いでキレイなシルエットをキープ。

その秘密は、脇2本のボーンや脇高設計、安定感のあるU字バックに3段3列ホックといったたくさんのこだわりによるもの。

バストを支えるワイヤーは、肌に当たらないように外向きにすることで痛くなりにくく、取り外し可能なパッドでバストのボリュームや左右差の調整ができて自然な丸胸を実現します♪

カップ肌側には吸水速乾加工を施すことで汗をかいても快適な着けごこちです。

さらに、サイドからバックにかけて使用しているメッシュ素材は、パワーがあって伸びが良くフィット感バッチリ。

『ストラップが肩からズレ落ちる...』といったお悩みを解決するべく、ズレ落ちにくいストラップも採用しています。

しまむら×グラマープリンセス商品ラインナップ

GPﾙﾐﾈｯﾄｼｼｭｳ（レディース ワイヤーブラジャー(Glamour Princess)）ホワイトサックス

エレガントで豪華な大花柄の刺繍レースは、グラマープリンセスならではのデザイン♪

肌に映える花柄刺繍が目を引くホワイトと、肌に溶け込むようなカラーリングのサックスの2色展開です。

別売りのお揃いショーツは、足口がレースのためお洋服にひびきにくいのがポイント。

前身ごろにはブラと同じレースをふんだんにあしらっています。

●GPﾙﾐﾈｯﾄｼｼｭｳ（レディース ワイヤーブラジャー(Glamour Princess)）

カラー展開：ホワイト,サックス

サイズ展開：E85,E90,E95,F85,F90,F95,G85,G90,G95,H90,H95,H100

価格：E85～\1,790（税込\1,969）,H90～\1,990（税込\2,189）

●GPｽﾀﾙﾐﾈｯﾄｼｼｭｳ（レディース ショーツ(Glamour Princess)）

カラー展開：ホワイト,サックス

サイズ展開：3L,4L,5L,6L,7L,8L

価格：3L～\690（税込\759）,7L～\790（税込\869）

GPｽﾄﾚｯﾁﾚｰｽ（レディース ワイヤーブラジャー(Glamour Princess)）ピンククリーム

バストまわりを彩るフェミニンな花柄プリントに、フロントの編み上げがちょっぴりセクシー。

“可愛い”を詰め込んだデザインに仕上げました。

カラーはピンクとクリームの2色展開。

お揃いショーツのヒップの生地はよく伸びるため、心地よいフィット感です。

● GPｽﾄﾚｯﾁﾚｰｽ（レディース ワイヤーブラジャー(Glamour Princess)）

カラー展開：クリーム,ピンク

サイズ展開：E85,E90,E95,F85,F90,F95,G85,G90,G95,H90,H95,H100

価格：E85～\1,790（税込\1,969）,H90～\1,990（税込\2,189）

●GPｽﾀｽﾄﾚｯﾁﾚｰｽ（レディース ショーツ(Glamour Princess)）

カラー展開：クリーム,ピンク

サイズ展開：3L,4L,5L,6L,7L,8L

価格：3L～\690（税込\759）,7L～\790（税込\869）

GPﾙﾐﾈｯﾄﾚｰｽ（レディース ワイヤーブラジャー(Glamour Princess)）ブラックブルー

大胆なフラワーモチーフと可憐な小花を散りばめた、大人かわいい雰囲気漂う1枚。

透け感のあるレースに軽やかな印象を受けるブラックと、コントラストが華やかなブルーの2色展開です。

こちらも別売りのショーツを展開しています。

ぜひ上下セットでお揃いにしてくださいね。

●GPﾙﾐﾈｯﾄﾚｰｽ（レディース ワイヤーブラジャー(Glamour Princess)）

カラー展開：ブラック,ブルー

サイズ展開：E85,E90,E95,F85,F90,F95,G85,G90,G95,H90,H95,H100

価格：E85～\1,790（税込\1,969）,H90～\1,990（税込\2,189）

●GPｽﾀﾙﾐﾈｯﾄﾚｰｽ（レディース ショーツ(Glamour Princess)）

カラー展開：ブラック,ブルー

サイズ展開：3L,4L,5L,6L,7L,8L

価格：3L～\690（税込\759）,7L～\790（税込\869）

初コラボ商品をお見逃しなく

しまむらとグラマープリンセスの初コラボレーション商品は、2026年7月1日（水）に「しまむらパーク（オンラインストア）」にて発売。

グラマープリンセス定番の「美胸キーパー」シリーズのパターンを採用したこだわりのブラとショーツを、この機会にぜひしまむら安心価格でお試しください。

「しまむらパーク（オンラインストア）」 :https://www.shop-shimamura.com/

グラマープリンセスとは

Glamour Princess

HAPPY MIND～毎日をもっと楽しくポジティブに～

「体にあった下着がない・・・。」

「可愛いデザインだって着てみたい・・・。」

「太っているからって諦めたくない・・・。」多くの思いをカタチにしたい。

そんな思いからグラマープリンセスは誕生しました。

詳細はこちら :https://glamour-princess.co.jp/各種SNS

【Instagram】

https://www.instagram.com/glamour_princess_official/

【X】

https://x.com/_glamourprinces

【TikTok】

https://www.tiktok.com/@glamourprincess_official

株式会社いずみ

URL：https://izumi-bf.co.jp

代表者： 代表取締役社長 佐藤 大助

本社所在地：大阪市中央区大手前一丁目7番31号 ＯＭＭビル６階



1959年6月創業以来、常に「女性を美しく魅せるボディファッションメーカー」として取り組んでいる下着メーカー。“女性をより美しく魅せる”をテーマに女性の悩みに寄り添ったこだわりの下着を展開。長年の実績とノウハウで悩める女性の事を常に考え商品を開発から製造まで行っています。