平成フラミンゴ“NICO”プロデュースブランド「JIMWAG」大好評の期間限定ストア「SHOWROOM-mini」第6弾が渋谷・RAYARD MIYASHITA PARKにて開催決定！

株式会社MAGIKA



本ストアでは、2026 Autumn最新コレクション

Season concept

Stop trying to fit in.

Unlearn Everything!

の新作アイテムを実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となります。

また今回のSHOWROOM-miniでは、会場限定にて在庫販売アイテムをご用意しております。

数量限定となりますので、お早めにチェックしてください。

※公式サイトでは受注販売となります

【JIMWAG SHOWROOM-mini 開催概要】

開催期間：2026年7月3日(金)～7月8日(水)

営業時間：11:00～21:00

※7月8日(水)は20:00までの営業となります。

会 場：THE [ ] STORE（RAYARD MIYASHITA PARK North 2F）

東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号

※ご予約なしでどなたでもご入店いただけます

※混雑時はお待ちいただく場合が御座いますことをご了承ください。

※SHOWROOM-mini-会場・公式サイト、それぞれノベルティをご用意しております

ぜひこの機会にチェックしてください

（※数量限定のため、なくなり次第終了）



【 2026 Autumn Collection - Stop trying to fit in.Unlearn Everything! 】

【JIMWAGについて】

■ BRAND CONCEPT：「PROTAGONIST」

“主人公のような魅力を”

どこにいても視線を惹きつける、洗練されたオーラを纏った存在へ。

ストリートやスケーターをベースに、モード・カジュアル・アクティブな要素を融合。

体型を問わず美しく見せるシルエット設計を強みに、

昨日より自分を好きになれる”ファッション体験を提案します。

・公式サイト：https://jimwag.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/jimwag_official/

・X：https://twitter.com/jimwag_official

・LINE公式アカウント：https://page.line.me/123kjvyo

・TikTok：https://www.tiktok.com/@jimwag_official

【NICO プロフィール】

平成フラミンゴ／JIMWAG Director

1995年2月5日生まれ、大阪府出身・横浜市育ち。

2020年にYouTubeチャンネル「平成フラミンゴ」として活動を開始。

YouTube・TikTok・Instagram・Xなど、SNS総フォロワー数は861万人超（2026年2月現在）。

個人でもYouTubeチャンネル「にこちゃん放送局」を展開し、幅広い世代から支持を集める。

・YouTube（個人）：にこちゃん放送局

https://www.youtube.com/channel/UCmWkowGJ1I7PRjIWWz85xTw

・TikTok：https://www.tiktok.com/@___nicoichi___

・Instagram：https://www.instagram.com/___nicoichi___/

・X：https://x.com/___nicoichi___

【本件に関するお問い合わせ】

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〒153-0064

東京都目黒区下目黒３-７-２小西ビル６階

MAIL：pr@magika.co.jp