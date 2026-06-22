シンガーソングライターNakamuraEmiメジャーデビュー10周年 第2弾シングル「今夜cruise」が7月7日(火)にリリース決定
シンガーソングライターのNakamuraEmiがメジャーデビュー10周年の第2弾となる新曲「今夜cruise」を7月7日(火)にリリースすることが決定し、合わせてジャケット写真も公開された。
6月24日(水)のレギュラーラジオ・FMヨコハマ『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』にて初オンエアされることも決定した。
昨年4月からスタートしたレギュラーラジオの中でリスナーからの色々な人生を聞いてたどり着いた楽曲となっており、ジャケット写真でも横浜の夜景の写真が使われている。
リリース日には毎年恒例のイベント『 NakamuraEmi COTTON CLUB「七夕はここで。～2026～」』がCOTTON CLUBにて開催される。
なお、この公演は既にソールドアウトとなっている。
■リリース情報
2026.07.07(tue) Release
Digital Single「今夜cruise」
Pre-add / Pre-save URL
https://nakamuraemi.lnk.to/konyacruisepre
＜セルフライナーノーツ＞
恋愛の曲のようで、違うような。去年からラジオが始まり色々な方の人生を聞いて辿りついた曲です。
人によって恋愛の価値観が全然違うのが面白く、私はどうかなと思った時に、恋人・友達・家族・推し・仕事、大事な存在があるだけで幸せだわ～と思っています。
「大事な人がハッピーなら最高」綺麗事のようだけど本当にそう思うようになりました。
沢山の別れが大事なことも気づかせてくれてるのかもしれないです。
ちなみに最近タロット占いで仕事運は花丸、恋愛は死神カードがでました。
あなたの大事なクルーズ時間にご一緒できる曲になれたら嬉しいです。
＜ライブ情報＞
2026.7.7(火)
『 NakamuraEmi COTTON CLUB「七夕はここで。～2026～」』
[会場] COTTON CLUB （ https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/ ）
[出演] Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ / Pf.伊澤一葉
[GUEST] TOSHI-LOW（BRAHMAN / OAU）
[時間]
【1st】 OPEN 17:00 / START 18:00
【2nd】 OPEN 19:45 / START 20:30
[金額] テーブル席 （全席指定）：\8,000+ご飲食オーダー
※御飲食・オーダー別 《全席指定/テーブル席》が別途必要になります。
■レギュラーラジオ情報
FMヨコハマ『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』（毎週水曜日 22:00-23:30）
番組宛のメッセージも以下から受け付けている。
https://www.fmyokohama.co.jp/program/yra_furatto_michikusa
受付メールアドレス： emi@fmyokohama.jp
＜リリース情報＞
2026.01.20(tue) Release
Digital Single「UBU」
https://nakamuraemi.lnk.to/UBU
2025.09.07(日) Release
Digital Single「デイジー」
https://nakamuraemi.lnk.to/daisy
「デイジー」ミュージックビデオ： https://youtu.be/TsHUYlq8LzE
2025.09.06(sat) Release
厚木市シティプロモーションオフィシャルソング
7inchアナログ「MICHIKUSA」【ライブ会場＆Columbia Music Shop（通販）限定発売】
＜収録曲＞
A面：MICHIKUSA
B面：MICHIKUSA (Instrumental)
品番：CEG-107
価格：税込\2,000（税抜\1,818）
■2025.01.20(mon) Release
厚木市シティプロモーションオフィシャルソング
Digital Single「MICHIKUSA」
https://lnk.to/MICHIKUSA
＜「MICHIKUSA」ミュージックビデオ＞
https://youtu.be/a9uUEP8kxD4
<■厚木市PR動画「厚木で暮らそう」>
https://youtu.be/tCByTtZrpdQ
■Major 7th Album 「KICKS」
CD：2024年5月29日(水) Release COCP-42258 \3,500（税込）
【CDジャケット】
〈収録楽曲〉
1. 火をつけろ
2. 梅田の夜
3. 祭（feat. Mummy-D）
4. 晴るく
5. 白昼夢
6. 雪模様（feat. さらさ ＆ 伊澤一葉）
7. 一目惚れ
8. Hello Hello（feat. XinU）-NakamuraEmi & MASSAN×BASHIRY
9. 究極の休日
10. 一円なり
【「KICKS】アルバム配信リンク】
https://nakamuraemi.lnk.to/KICKS
LP：2024年7月3日(水) Release COJA-9509/10 \6,600（税込）
【LPジャケット】
SIDE A
1.火をつけろ
2.梅田の夜
3.祭（feat. Mummy-D）
SIDE B
4.晴るく
5.白昼夢
6.雪模様（feat. さらさ ＆ 伊澤一葉）
SIDE C
7.一目惚れ
8.Hello Hello（feat. XinU）-NakamuraEmi & MASSAN×BASHIRY
SIDE D
9.究極の休日
10.一円なり
【「火をつけろ」ミュージックビデオ】
https://www.youtube.com/watch?v=mkndngtFArI
【「祭（feat. Mummy-D）」ミュージックビデオ】
https://www.youtube.com/watch?v=gh4Pa60sR20
【Information】
Official HP： http://www.office-augusta.com/nakamuraemi/
日本コロムビア特設HP： http://columbia.jp/nakamuraemi/
X： https://twitter.com/nakamura_emi
YouTube： https://www.youtube.com/@NakamuraEmi-official
Instagram： https://www.instagram.com/nou.emi/?hl=ja
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