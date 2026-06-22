テタンジェ家の血脈を受け継ぐアルティザン・シャンパーニュメゾン「Frerejean Freres フレールジャン・フレール」、セパージュ株式会社が日本独占輸入元に

セパージュ株式会社

フランス・シャンパーニュ地方アヴィズに本拠を構えるアルティザン・メゾン「フレールジャン・フレール（Frerejean Freres）」。名門テタンジェ家のシャンパーニュ造りと、ナポレオン戦争に名を刻む南ブルゴーニュの鋳造一族 ─ 二つの血脈を受け継ぐ三兄弟が2005年に創設し、ミシュランガイドや「Les Grande Tables du Monde」の公式パートナーとして世界の食通に支持されています。この度セパージュ株式会社は、同メゾンの日本における独占輸入元として、4つのキュヴェを2026年6月より本格展開いたします。

「フレールジャン・フレール」日本独占輸入開始のお知らせ

セパージュ株式会社は、このたびシャンパーニュメゾン「フレールジャン・フレール（Frerejean Freres）」の日本における独占輸入元として、国内での正式展開を開始いたしました。これまで日本では別のインポーターを通じて紹介されてきましたが、今後はセパージュ株式会社が独占輸入元として、メゾンを代表するキュヴェを体系的にご紹介してまいります。

テタンジェ家とブルゴーニュ、二つの血脈が出会うメゾン

フレールジャン・フレールは、ギヨーム、リシャール、ロドルフのフレールジャン・テタンジェ三兄弟が2005年、コート・デ・ブランのプルミエ・クリュ／グラン・クリュ村が集まるアヴィズに創設したアルティザン・メゾンです。

母方には、名門テタンジェ家から受け継いだシャンパーニュ造りの手仕事と、テロワールへの深い眼差し。父方には、1778年まで遡る南ブルゴーニュの鋳造一族（メートル・ド・フォルジュ）の進取の精神が流れています。父方一族が手がけた大砲はナポレオン戦争で用いられ、その砲兵であった軽騎兵（＝ユサール）たちは、サーベルでシャンパーニュの首を切り落とす"サーベラージュ"を最初に行った者たちでもありました。この伝統は今もメゾンに受け継がれ、フラッグシップ「キュヴェ・デ・ユサール」の名に刻まれています。

二つの遺産が交わる地に立つ三兄弟が掲げる哲学は、「Time Reveals（時が明かす）」。コート・デ・ブランの白亜土壌のポテンシャルを引き出し、時間だけが明かしうる香りの奥行きと豊かさを宿す、長期熟成型の偉大なワインを追求しています。

ラベルには熟成期間が月の満ち欠けで表されている

※フレールジャン・フレールは、母方を通じてテタンジェ家の血脈を受け継ぐ独立メゾンであり、シャンパーニュ・テタンジェ社とは別の生産者です。

ガストロノミーが認めるアルティザン・メゾン

2019年、メゾンは年産10万本に到達するとともに、ミシュランガイドとのパートナーシップを締結。星付きシェフたちを魅了し、オートガストロノミーとの確かな結びつきを築きました。2024年には、世界の2つ星・3つ星レストランが集う「レ・グランド・ターブル・デュ・モンド（Les Grandes Tables du Monde）」の公式パートナーに就任しています。

その品質と世界観は最上級のホスピタリティの現場でも認められており、日本においても世界的に名高いラグジュアリーホテルブランドのオリジナルラベル（プライベートラベル）も手がけています。少量生産のアルティザン・メゾンでありながら、世界の食通の頂点で支持される存在へと歩みを進めています。

展開ラインナップ

「レ・グランド・ターブル・デュ・モンド 2025」公式パートナー

今回、日本国内では以下のアイテムの展開を開始いたします。

Grande Reserve Brut グランド・レゼルヴ ブリュット希望小売価格（税抜）：9,850円 ／ マグナム：21,850円

シャルドネ・ピノ・ノワール・ムニエ、シャンパーニュを象徴する3品種を調和させ、メゾンの個性を映す。輝く黄金色に立ちのぼる繊細な泡。白い花や柑橘、ペストリーとローストアーモンドのニュアンスが、生き生きとした酸とともに広がります。

- 品種：シャルドネ 50%, ピノ・ノワール 30%, ムニエ 20%

- 産地：コート・デ・ブラン／モンターニュ・ド・ランス

- 主な村：［プルミエ・クリュ］グローヴ、［グラン・クリュ］クラマン、ヴェルズネイ

- 熟成：4年以上

- 受賞：93点（New York International Wine Competition 2023）、ゴールド（Gilbert & Gaillard 2023）

Extra Brut Premier Cru エクストラ・ブリュット プルミエクリュ希望小売価格（税抜）：12,710円

樹齢40年を超える古樹から生まれる、プルミエ＆グラン・クリュ由来のキュヴェ。引き締まったミネラリティと深い果実味、ごく低いドサージュが純粋さを際立たせ、長く繊細な余韻へと続きます。

- 品種：シャルドネ 50%, ピノ・ノワール 50%

- 産地：コート・デ・ブラン／ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

- 主な村：［グラン・クリュ］シュイイ、クラマン［プルミエ・クリュ］ マルイユ・シュール・アイ

- ドサージュ：エクストラ・ブリュット

- 熟成：5年以上

- 受賞：ゴールド（Gilbert & Gaillard 2022）、ゴールド（The Champagne Masters 2019）

Blanc de Blancs Grand Cru Magnum ブラン・ド・ブラン グランクリュ（マグナム）希望小売価格（税抜）：42,840円

シャルドネ100%。メゾン10周年を祝し2015年に仕込まれ、10年以上の熟成を経て2025年に解禁された記念キュヴェ。クラマン、アヴィズ、オジェのグラン・クリュを、コルトン・シャルルマーニュを育んだ古樽で一部熟成。柑橘とブリオッシュ、アーモンドやヘーゼルナッツが織りなす、荘厳なマグナム。

- 品種：シャルドネ 100%

- 産地：コート・デ・ブラン

- 村：［グラン・クリュ］クラマン、アヴィズ、オジェ

- 醸造：20%をコルトン・シャルルマーニュの古樽で熟成

- ドサージュ：エクストラ・ブリュット

- 熟成：10年以上

- 容量：マグナム（1,500ml）

VV26 Grand Cru ヴェヴェ 26 グランクリュ希望小売価格（税抜）：32,130円

シャルドネ100%。「Vieilles Vignes de 1926（1926年の古樹）」を名に冠し、クラマンに今なお実る樹齢約100年の古樹から生まれる唯一無二のキュヴェ。1年の樽内発酵と8年のシュール・リー熟成が、ブルゴーニュ最高峰の白に比肩する「シャンパーニュのピュリニー」と称される深みと複雑性をもたらします。伝統に則りアグラフ（鉄製の留め具）で封印された、メゾンの真髄。

- 品種：シャルドネ 100%

- 産地：コート・デ・ブラン

- 村：［グラン・クリュ］クラマン（1926年植樹の古樹）

- 醸造：ブルゴーニュ樽で1年間発酵、8年間シュール・リー熟成

- 熟成：8～10年

- 受賞：ダブルゴールド（Japan Women's Wine Awards 2019）、ゴールド（World’s Finest Glass of Bubbly Awards 2019）、17.5/20（Jancis Robinson）、95点（Markus del Monego）、94点（Indice de Bordeaux）

詳細は、弊社また生産者サイトもご覧ください。

Frerejean Freres 公式サイト（JP）：

https://cepages-wines.com/collections/champagne-frerejean-freres

Frerejean Freres 公式サイト（US）：

https://frerejeanfreres.com/en

セパージュ株式会社について

セパージュ株式会社は、東京を拠点に、フランスを中心とした世界各地のワインおよびスピリッツを取り扱う専門インポーターです。小規模生産者との直接的な関係を礎に、造り手の哲学やテロワールが感じられる丁寧に創られた「心に響く味わい」の酒類を日本市場へ紹介しています。

飲食店・ホテル、業務店・酒販店向けの卸売に加え、オンラインでの販売や顧客向けの提案も行い、プロフェッショナルから一般愛好家まで、品質ある一本との出逢いをサポートしています。

会社名：セパージュ株式会社

所在地：東京都港区赤坂7-6-9 赤坂ONビルディング102

TEL：03-3583-1441

公式サイト：https://cepages-wines.com/

Instagram：https://www.instagram.com/cepages_wines