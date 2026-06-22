【明日6/23開催】「AI×ライブコマース」が切り拓く新時代！「第21回 CONVERSION SUMMIT」に国際ビジネス連結機構 理事・上田直之が登壇。

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する一般社団法人国際ビジネス連結機構(所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介)は、2026年6月23日(火)に開催される大型カンファレンス「第21回 CONVERSION SUMMIT」において、日台ビジネス支援および海外進出支援の第一線で活動する当機構理事・上田直之が登壇することをお知らせいたします。

本サミットでは、「ライブコマースを極める～日本、そして海外～」をテーマに、AIとライブコマースが融合する新時代の海外進出戦略と、売上拡大に向けた実践的なノウハウについて解説します。台湾をはじめとするアジア市場における最新動向や、日本企業が海外市場で成果を生み出すための具体的な取り組みについて、実例を交えながら紹介します。

■ 新たな価値と売上を創出する「CONVERSION SUMMIT」とは

「CONVERSION SUMMIT」は、メーカー・支援業者・インフルエンサーが交わり、企業のコンバージョン(成約・売上)を劇的に高める最新の知見を共有するカンファレンスです。

第21回となる今回のメインテーマは、「AI×ライブコマース、その最前線へ。」です。

主催の福島亮氏は、「いま大きな変化の中にあるこの領域において、本質的な学びと出会いをご用意しました」と語っており、次の一歩を踏み出すための最先端のトレンドと、熱量あるビジネスの出会いが生まれる場となっています。

■ 上田直之 登壇内容（15:10～）：

「ライブコマースを極める～日本、そして海外～」

本サミットでは、当機構理事の上田直之と株式会社Kyogoku代表取締役の京極琉氏がディスカッション形式で登壇いたします。

海外進出支援の第一線で活動する上田と、ライブコマース領域で実績を持つ京極氏が、日本と海外それぞれの市場動向や、AI時代におけるライブコマースの可能性について多角的な視点から語ります。

登壇者である上田は、日台ビジネス支援および海外進出支援の第一線で活動し、日本企業と台湾企業をつなぐビジネスマッチングや販路開拓支援に数多く携わってきました。

近年は、台湾市場向けライブコマースや越境EC支援にも注力し、日本企業の商品・サービスを海外へ届けるための実践的な支援を推進しています。

＜このような方におすすめ＞

・自社商品の新しい販路や売り方を探しているメーカーの方

・ブランド責任者の方

・AIを活用した最新のライブコマース事例や、成功のノウハウを知りたい方

・日本国内だけでなく、海外市場への展開・越境ECを視野に入れている経営者・マーケターの方

■ 開催概要

イベント名： 第21回 CONVERSION SUMMIT

開催日： 2026年6月23日（火）

タイムテーブル：09:30 受付開始

10:00 メーカー様向け勉強会

11:00 一般講演

15:10 上田直之 登壇セッション

※講演終了後、アフターパーティーを開催予定（会場：西麻布アドバー）

会場：アジュール竹芝（〒105-0022 東京都港区海岸1丁目11-2）

参加費：メーカー様 無料

支援業者様・その他 33,000円（税込）※1社2名まで同価格

オンライン視聴 無料（業種問わず）

お申込み方法：

以下の「第21回 CONVERSION SUMMIT」公式サイトより事前登録をお願いいたします。

お申込み :https://hiyokonokai.jp/cvsummit0623/

■ 一般社団法人 国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援することを目的に設立された団体です。

海外向けライブコマース支援、現地バイヤーとの商談確約型ビジネスツアー、常設POP-UPでのテストマーケティング、定例セミナー・交流会などをワンストップで提供しています。

【法人概要】

名称：一般社団法人 国際ビジネス連結機構

代表理事：松浦啓介

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/(https://kokusaibiz.org/)

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など