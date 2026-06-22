ホームセンターを遊び倒すメディア「となりのカインズさん」がポッドキャスト番組をスタート。カーネーション、豆鉄砲、ななすけの散歩録がパーソナリティに就任

株式会社カインズ

株式会社カインズが運営するWebメディア「となりのカインズさん」は、2026年6月22日（月）より新たにポッドキャスト番組『となりのカインズさん ポッドキャスト』の配信をSpotify、Apple Podcasts、Amazon Music、YouTube等にて開始します。

本番組は、くらしの小さな出来事から、DIYや料理、ここでしか聴けない様々な“裏話”まで、毎日の生活に小さな発見を届ける音声コンテンツです。パーソナリティには、お笑いコンビの「カーネーション（吉本興業所属）」、お笑いコンビの「豆鉄砲（ワタナベエンターテインメント所属）」、YouTubeで活動する「ななすけの散歩録」の3組を迎え、3番組を同時並行で展開します。

これまで読むメディアであった「となりのカインズさん」を、耳でも楽しめる場所にしていきます。作業しながらでも、移動中でも、家でぼんやりしているときでも、気分に合う回だけつまみ聴きしてもいいし、毎週の習慣にしてもいい。そんな「くらしのタイミングに寄り添う音声メディア」を目指します。

配信先：Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music、YouTube等

●カーネーション：第1・3月曜日配信

●ななすけの散歩録：第2・4月曜日配信

●豆鉄砲：毎週木曜日配信

■各パーソナリティからのコメント

●カーネーション

岡下雅典（おかしたまさのり）氏「カインズさんのおかげでポッドキャストをやらせていただくことになりました。カインズさん、いや、カインズ様には私の人生を変えていただく所存でございます。楽しいポッドキャストを目指します！ お暇な時に聞いてください！」

吉田結衣（よしだゆい）氏「この度、カインズさんのPodcastのパーソナリティを務めさせていただくことになりました。お任せいただいたからには、カインズ商品の良さを精一杯お伝えしようと思っていたのですが、カインズさんからは『全然そこ気にしなくていいんで、好きにしゃべってください！』と言われました。懐が深いです。末長くよろしくお願いいたします」

https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=6544

●豆鉄砲

東健太郎氏「ポッドキャストのデータ容量は、大体30分で10MBから50MBくらいらしいのですが、毎話5GBくらいにしたいです」

ホセ氏「小さい頃、ホームセンターってなんでかすごくワクワクしました。大人になって理由を考えてみたんですが、多分天井が高いからだと思いました！ 今でももちろん好きですよ!! 長く続く番組になりますように！」

https://www.watanabepro.co.jp/mypage/4000113/

●ななすけの散歩録

ななすけ氏「こんにちは。散歩YouTubeチャンネル『ななすけの散歩録』のななすけです。錚々たる面子に何故か混じってしまい大変緊張しています。皆様に楽しんでいただけるポッドキャストとなるよう試行錯誤の中でがんばっていきます。よろしくお願いします」

シムソンミン氏「初めまして、ご機嫌いかがでしょうか。皆さまのお耳汚し、シムソンミンでございます。ななすけさんとマイクに向かい合い、楽しいお喋りで大ポッドキャスト番組を作り上げたいと思います。向後万端引き立って、ひとつよろしく頼みます」

https://www.youtube.com/@Nanasukenosanporoku

■ 番組アートワークは漫画家・大橋裕之氏が担当

番組のカバーイラスト（アートワーク）は、アニメ・実写映画化もされた代表作『音楽』『ゾッキ』などで知られる漫画家の大橋裕之氏が手掛けました。

■『となりのカインズさん ポッドキャスト』配信記念、大橋裕之描き下ろしの4コママンガ

配信を記念して、大橋裕之氏から4コママンガが届きました。

▼Webメディア「となりのカインズさん」とは？

「ホームセンターを遊び倒す」を旗印に掲げる、株式会社カインズのオウンドメディア。2020年のローンチ以降、家事・DIY・園芸・ペット・リフォームなど、幅広いジャンルで新しい発見を提供し続けています。「コンテンツマーケティング・グランプリ2021」「リテールプロモーションアワード」受賞。

https://magazine.cainz.com/

▼「となりのカインズさん」編集長・奥洋介 コメント

“読む”メディアだった「となりのカインズさん」に、新たに“聴く”コンテンツが仲間入りします。頼もしすぎる3組のパーソナリティとカインズが融合したとき、いったいどんな化学反応が起きるのか……？ 我々もワクワクドキドキが止まりません。（たぶん）あっという間の30分を、ぜひお楽しみください！

▼株式会社カインズについて

株式会社カインズは、29都道府県下に266店舗を展開するホームセンターチェーンです。「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

https://www.cainz.co.jp/