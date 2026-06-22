【夏を先取り!!食べ放題でハワイグルメを満喫!!】7/29迄の期間限定！“ニラックスブッフェ”にて『ガーリックシュリンプ』『アサイーボウル』『フリフリチキン』が楽しめる「ハワイ満喫コース」が新登場！

～世代を超えて楽しめる食べ放題！～

ニラックス株式会社ニラックスのHPはこちら :https://nilax.jp/

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、カラッとジューシーな『鶏のから揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『スイーツ』など、バラエティー豊かなラインナップでお子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。

■一部ご提供メニューは各店異なります。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。

現在、ハワイの人気グルメや南国気分を楽しめるメニューが勢ぞろいした『ハワイ＆トロピカルグルメフェア』を開催中！

そしてこの度、2026年6月18日(木)～2026年7月29日(水)の期間限定にて、ハワイの人気グルメをオーダー制でお楽しみいただける『ハワイ満喫コース』が新登場いたします！

メニューのご紹介

スパイシーな香りと肉の旨みが広がる『ハワイアンロコキーマカレー』や、チリビーンズととろけるチーズの美味しさを熱々で楽しめる『ハウハウチリビーンズグラタン』、

フルーティーな酸味とコク深いソースが絶妙に調和するディナー限定の『ハンバーググリルトロピカルスタイル』など、南国気分あふれるハワイアン＆トロピカルグルメがブッフェで食べ放題！

さらに本コースでは、3つのオーダーメニューもご堪能いただけます！

【期間限定】ハワイ満喫コースメニューのご紹介

ガーリックシュリンプ

ハワイ・ノースショアの名物料理！

殻ごと食べられる海老の旨みと、ガーリックのパンチが効いた味わいは、

一度食べれば止まらない美味しさです。

フリフリチキン

大人からお子様までみんなが大好きな味！

照り焼き風の甘辛いソースで仕上げた、ハワイの定番チキン料理。

添えられたグリルパイナップルの甘みと一緒に、

本場のリゾート気分をガブリと味わってください！

アサイーボウル

スーパーフード「アサイー」を、爽やかなヨーグルト仕立てに。

グラノーラの香ばしさとフルーツの自然な甘みが、アサイーの奥深い味わいを引き立てます。

更に！

ドリンクバーもついてとってもお得！

是非この機会に、期間限定特別コース『ハワイ満喫コース』でハワイの人気グルメと南国気分あふれる味わいを心ゆくまでお楽しみください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【期間限定特別コース】ハワイ満喫コースについて

=== コース内容 ===

・ブッフェ料理（ハワイ＆トロピカルグルメフェアメニュー含む）

・オーダーメニュー：小籠包・飲茶各種、寿司各種、ハワイ満喫コース限定ハワイグルメ（3種）

・ドリンクバー

※オーダーメニューの詳細、料金、制限時間は各店異なりますので詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。

※時間無制限店舗：ランチ・ディナーそれぞれの営業時間内で、時間無制限にてご利用いただけます。

=== 実施期間 ===

・2026年6月18日(木)～ 2026年7月29日(水)

※ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク・グランブッフェ アリオ橋本は、2026年7月9日(木)よりご提供となります。

※ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山は、2026年7月15日(水)までのご提供となります。

=== 実施店舗 ===

【東北】

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

【関東】

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

⇒7月9日(木)からのご提供となります。

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

⇒7月9日(木)からのご提供となります。

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

⇒7月9日(木)からのご提供となります。

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

⇒7月15日(水)までのご提供となります。

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

⇒7月9日(木)からのご提供となります。

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

【北陸・甲信越】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

【東海】

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

【関西】

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

【中国】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

【九州】

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※ご利用コースによってお召し上がりいただけるメニューが異なります。詳しくは各店のHPにてご確認ください。

※ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク・グランブッフェ アリオ橋本は、2026年7月9日(木)よりご提供開始となります。

※ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山は、2026年7月15日(水)までのご提供開始となります。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。

ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。

=== 会社概要 ===

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL：https://www.nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務