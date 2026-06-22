おやき×アートの新体験！人気トーストアートの講師を招き6/27（土） 「ART on OYAKI toast」開催！
2026年6月27日（土）、長野市OYAKI FARMで開催されるイベント「森びらき talk&live&market(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000164734.html)」と、老舗おやき店・いろは堂とのコラボレーションにより、1日限定の特別ワークショップ「ART on OYAKI toast」を開催します。
本ワークショップでは、いろは堂のおやきをキャンバスに見立て、色とりどりの野菜を自由にトッピング。最後に香ばしく焼き上げることで、見た目にも華やかなオリジナル作品「ART on OYAKI toast」を制作します。食材の色や形、組み合わせを活かしながら、自分だけの作品を創り上げる、食とアートが融合した体験型プログラムです。
講師に迎えるのは、アーティスト・デザイナーのSASAMANAさん。SASAMANAさんは、「ART on toast」をはじめとした色彩豊かな表現活動を展開しています。
「おいしい」と「楽しい」がギュッと詰まった、世界にひとつだけのアートなおやき作りを体験してみませんか？ 親子でのご参加も大歓迎です！
開催概要をご確認の上、【応募フォーム(https://docs.google.com/forms/d/1tHVc_1J6OvYCMORTblf21O-Hxbis7Z-YslSPz5MTW6U/edit)】よりご予約ください。
講師プロフィール
SASAMANA／佐々木愛実
日本生まれ、東京都在住。武蔵野美術大学卒業後、アーティスト、デザイナーとして活動。コロナ禍をきっかけにはじめた朝食習慣をインスタレーションにした「Art on Toast」など、「日常をみつめる、世界ととけあう、今を生きる」をテーマにアートに取り組んでいる。
講師コメント
はじめまして！
アーティスト・デザイナーのSASAMANAです。
《Art on Toast》は、「野菜や果物は、食べ物である前に“静かな生きもの”だった」という気づきから生まれたアート活動です。 今回は、いろは堂のおやきをキャンバスに見立て、食材の彩りや香り、組み合わせを楽しみながら、新しいおやきの魅力を発見していただける内容をご用意しました。
当日はさまざまな食材をご用意していますので、その中から好きなものを選び、自由な組み合わせでおやきを彩っていただきます。 料理やアートの経験は問いません！皆さまとお話ししながら進めていきますので、「一人で参加するのは不安……」「料理をしたことがない」という方もご安心ください。ご家族でも、お一人でも、気軽にご参加いただけます。これまでにも、お子さまから大人の方まで、たくさんの方に楽しんでいただいています。 普段何気なく目にしている野菜や食材の色や形に目を向けながら、おやきや食材の新しい魅力を一緒に発見できたらうれしいです。
当日、皆さまにお会いできることを楽しみにしています。
開催概要
■ 日時：2026年6月27日（土）
・【午前の部】10:30～12:00
・【午後の部】13:30～15:00
■ 場所：OYAKI FARM内キッチンスペース（長野県長野市篠ノ井杵淵7－1）
■ 講師：SASAMANA(https://www.instagram.com/sasamana1204/)（アーティスト・デザイナー）
■ 参加費：大人 3,000円（おやき2つ付） / 12歳以下 1,500円（おやき1つ付）
※お支払いは当日、現金にてお願いいたします。
■応募フォーム：https://docs.google.com/forms/d/1tHVc_1J6OvYCMORTblf21O-Hxbis7Z-YslSPz5MTW6U/edit
🍴こんな方におすすめです- いろは堂のおやきが好きな方
- おやきの新しい楽しみ方を発見したい方
- おうちでもおやきのアレンジを楽しみたい方
- 親子で気軽にアート体験をしてみたい方
- 野菜をもっと楽しく味わいたいお子さま
- 手を動かして自由に表現することが好きな方
- 食とアートの掛け合わせに興味がある方
【注意事項】 ※必ずお読みください- システムの都合上、お申し込みはお一人ずつ（1フォームにつき1名様）お願いいたします。
- 12歳以下のお子様は、必ず保護者同伴のうえご参加をお願いいたします。
- 食物アレルギーのある方は、安全のためご参加いただけません。予めご了承ください。
- 定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。