当社連結子会社GiRAFFE＆Co.がAI広告・AI検索時代に向けたデータ基盤最適化コンサルティング「テクニカルAIO」を提供開始

ニフティライフスタイル株式会社

ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田 隆志、以下「当社」）の100%子会社である株式会社GiRAFFE&Co.（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉澤 宏充、以下「GiRAFFE&Co.」）は、AI広告・AI検索時代に最適化されたデータ基盤を構築する「テクニカルAIO」の提供を開始いたします。

本サービスは、GiRAFFE&Co.の大規模サイト向けテクニカルSEOの知見と、当社が長年培ってきたDFO（データフィード最適化）の知見を融合し、企業ごとの課題に応じて、AI広告・AI検索・SEOに共通して活用できるデータ基盤の整備方針を、診断・設計・改善を通じて共同で構築していくものです。それにより、既存の広告フィードを、AIが商品を理解し、比較し、推薦しやすい「AI Readyな接客データ基盤」へ拡張することを支援いたします。

■ 背景：AI広告・AI検索時代の到来

現在、インターネットの検索環境は「キーワードを入力して探す」から「AIに質問し、対話を通じて解決する」方向へ変化しています。

OpenAIによるChatGPT内広告のテストや、Google AI Overviewsにおける広告表示領域の拡大により、ユーザーがAIに相談し、比較し、意思決定する過程そのものが、新たな広告・検索接点になりつつあります。※1 ※2

これまでのリスティング広告（検索連動型広告）は、ユーザーが入力した検索キーワードと広告の対応関係を軸に、どの広告を表示するかが設計されてきました。キーワードを選定し、入札し、広告文とリンク先を整備する--この一連の運用が、リスティング広告の中心にありました。

しかしAI広告やAI Overviews広告の拡大により、検索語句だけでなく、会話の文脈やAIが生成する概要文との関連性も、広告が選ばれる判断材料になりつつあります。リスティング広告の設計思想そのものが、キーワード中心から文脈・意図中心へと移行しつつあるのです。従来のキーワード重視の設計だけでは、会話文脈を重視するAI広告・AI検索の要件を十分に満たせない場面が出てきています。

この環境では、従来のように商品名、価格、在庫、画像を広告フィードに送るだけでは、AIが「誰に、なぜ、どのような文脈でその商品を提案すべきか」を十分に理解できません。

そこで重要になるのが、利用シーン、FAQ、レビュー要約、返品条件、信頼性情報、代替商品などを含む、AIが理解しやすい商品データ基盤の整備です。

■ 課題：既存フィードはAI Readyではない

多くの企業が運用している既存の広告フィードやWebサイト構造は、依然として「単なる商品スペックのリスト」に留まっています。利用シーン、購入前の不安に答えるFAQ、ユーザーの生の声（UGC・レビュー要約）などが構造化されていないため、AIが商品を正しく理解し、比較し、推薦するための知識（インプット）が不足しているのが実態です。

この構造的課題に対し、GiRAFFE&Co.とニフティライフスタイルDFOチームの知見を統合し、本コンサルティングを提供します。

■ 「テクニカルAIO」の概要

「テクニカルAIO」は、単なるフィードのデータ変換に留まらず、商品データ、広告フィード、詳細ページ、一覧ページ、構造化データを一体のものとして再設計します。Feed（フィード）・Page（ページ）・Learning（継続改善）の3層最適化により、1つのデータ基盤整備で以下3領域を横断して底上げすることを目指します。

１. AI広告向けデータ整備

Google AI OverviewsやChatGPT内広告面等のAI活用型広告において、検索語句やAIの概要文脈に照合されやすいよう、利用シーン、FAQ、レビュー要約、返品条件などを拡張・構造化した配信基盤づくりを支援します。

２. AI検索 / AIO向け情報構造整備

AI検索エージェントに自社の商品情報が正しく引用・参照されやすい状態を目指し、信頼性シグナルや構造化意味情報をページおよびフィード双方に反映します。

３. 既存SEOの受け皿強化

AI向けに整備したリッチな意味情報やJSON-LD等の構造化データをWebサイト（詳細・一覧ページ）にも反映し、自然流入（オーガニック集客）の受け皿となるページ構造そのものの改善を支援します。

※本サービスは、AI広告・AI検索における表示・引用・成果を保証するものではありません。

■ GiRAFFE&Co. / ニフティライフスタイル DFOの強み

本コンサルティングの最大の強みは、GiRAFFE&Co.のテクニカルSEO知見と、ニフティライフスタイルDFOチームの商品データ・広告フィード運用知見を、一つのプロジェクトとして統合できる点にあります。広告フィードの整備と、詳細ページ・一覧ページ・構造化データの改善を別々に進めるのではなく、同一のデータ設計思想のもとで横断的に設計することで、AI広告・AI検索・SEOに共通するデータ基盤を構築します。

商品点数・媒体数・サイト規模が大きく、広告フィードとWebページのデータ設計が複雑化している大規模事業者を主な対象とします。

GiRAFFE&Co.のテクニカルSEO知見

GiRAFFE&Co.は、15年以上にわたって大規模サイトのテクニカルSEOに取り組んできた知見を活かし（株式会社ジラフからの引継ぎ案件含む）、詳細ページ、一覧ページ、URL設計、構造化データなどの改善を支援してきました。不動産・求人・ECなど大規模データベースサイトにおけるクロール効率改善、一覧ページ構造、構造化データの再設計などの実績があります。

ニフティライフスタイル DFOチームの知見

ニフティライフスタイルのDFOチームは、2000年代前半からデータフィード最適化に取り組んできた、国内有数の運用実績を有しています。15年以上にわたり商品データや広告フィードの最適化を継続し、1,000サイト以上の導入実績、50媒体以上への配信実績を基盤に、各広告媒体や商品データ連携先が求めるデータ仕様に合わせ、商品データを構造化・拡張します。

テクニカルAIOでは、両社の知見を活かし、AI広告・AI検索・SEOを横断するデータ基盤の整備を伴走型で支援します。

■ 提供サービス内容

１. AI Ready診断（初回無料プランあり）

既存の広告フィードやWebサイト構造、構造化マークアップを確認し、AI検索・SEOに向けた改善余地を診断します。

２. データフィードのAI Ready化

利用シーン、FAQ、代替商品など、今後のAI検索に求められる項目を追加し、既存の商品データを拡張するためのフィード設計・アドバイスを行います。

３. テクニカルSEO・ページ構造改善コンサルティング

URL正規化、内部リンク、JSON-LDマークアップ等を改善し、AIと検索エンジンが読み取りやすい最先端のページ構造を設計します。

４. AIマッチングタグ・MCPサーバー構築支援

ユーザーの会話文脈に合わせて商品を補足する独自タグの設計や、今後のAI連携を見据えた情報受け渡し基盤（MCP：Model Context Protocolサーバー）の構築伴走を行います。

■ サービス詳細・お問い合わせ

サービス詳細およびAI Ready診断のお申し込みは、以下よりご確認ください。

サービスサイト：https://giraffe-co.jp/technical-aio/

お問い合わせ ：info@giraffe-co.jp

■ 代表者コメント

株式会社GiRAFFE&Co. 代表取締役社長 兼 ニフティライフスタイル株式会社 執行役員

吉澤 宏充

「AIエージェントが人間の代わりに商品を探し、比較し、購買までを代行する『エージェンティック・コマース』の波は、すでに目の前に来ています。

従来の広告フィードは、媒体に入稿するための単なる『作業』でした。しかしこれからの時代、それはAIという『優秀な販売員』に自社商品を売ってもらうための『研修マニュアル（商品知識）』そのものです。

リスティング広告も、キーワードを買うだけの設計から、商品データと文脈がどれだけ噛み合うかを見極める設計へと変わりつつあります。これまで大規模なテクニカルSEOで培ってきたGiRAFFE&Co.のページ構造改善の知見と、ニフティライフスタイルが長年培ってきたDFOの知見を組み合わせることで、形だけのAI対策ではなく、企業の商品価値をAIに正しく伝えるためのデータ基盤最適化を、伴走型のコンサルティングとして提供してまいります。」

■当該事業を担当する連結子会社の概要

・名称 ：株式会社GiRAFFE&Co.（当社出資比率100％）

・所在地 ：東京都千代田区神田須田町1丁目17 TFT淡路町ビル 4F

・代表者名 ：代表取締役社長 吉澤 宏充

・事業内容 ：テクニカルSEOコンサルティング、

AIO（AI検索最適化）ソリューション開発

・URL ：https://giraffe-co.jp/

■ニフティライフスタイル株式会社について

当社は、より良い暮らしを目指している一人ひとりの行動を支援するための「行動支援サービス事業」を展開しております。「思いやりとテクノロジーで、一人ひとりの『幸せな暮らしの意思決定』を支え続ける。」をパーパスとしており、日常生活の意思決定のサポートに関するサービスを提供することで、一人ひとりの幸せな暮らしに寄り添い続けます。

・名称 ：ニフティライフスタイル株式会社（証券コード：4262）

・代表者名 ：代表取締役社長 成田 隆志

・所在地 ：東京都中野区本町二丁目４６-１ 中野坂上サンブライトツイン

・事業内容 ：行動支援サービス事業

・URL ：https://niftylifestyle.co.jp/

■ 脚注・出典

※1 OpenAIによるChatGPT内広告のテスト開始、および日本を含む複数市場へのパイロット拡大予定について

参考：https://openai.com/index/testing-ads-in-chatgpt/

参考（日本語）：https://help.openai.com/ja-jp/articles/20001207-chatgpt-%E3%81%AE%E5%BA%83%E5%91%8A%E5%9F%BA%E6%9C%AC

※2 Google広告とAIによる概要について

参考：https://support.google.com/google-ads/answer/16297775?hl=ja