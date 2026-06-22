【AWS最大イベント「re:Invent 2025」で見えた未来とは？】AIエージェント時代、営業・マーケティングはどう変わるのかを7月31日公開＜参加無料＞

株式会社イプロス

AWS最大のカンファレンス「re:Invent 2025」では、AIエージェントをはじめとする最新のAI・クラウド戦略が大きな注目を集めました。

AIやクラウドは、単なる業務効率化のためのツールではなく、営業やマーケティングを支える基盤（OS）へと進化しつつあります。営業やマーケティングの現場は今後どう変わるのか。国内外の先進事例をもとに、その変化と企業が取るべきアクションを解説する特別講演が、「イプロスAI 2026 夏」で開催されます。

セミナーの詳細・参加申込はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-c-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260622_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button&rg_src=20260622_iprosai2026summer_prpress

株式会社イプロスは、2026年7月31日（金）開催の「イプロスAI 2026 夏」にて、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 戦略事業開発本部 プリンシパル事業開発マネジャー 松本鋼治氏による講演を開催します。

本講演では、AWS最大のカンファレンス「re:Invent 2025」で発表された最新動向を踏まえながら、Amazon BedrockやAWS Clean Roomsなどの先進技術が営業・マーケティングの現場をどう変えるのかを解説。国内外の事例を交えながら、AIエージェント時代に企業が成果を生み出すための戦略と実践のヒントを紹介します。

■ セミナー概要

AWS/Amazonの最新AI/クラウドで営業・マーケはどう変わる？

国内外の事例から紐解くAIエージェント戦略

◆登壇：松本 鋼治 氏

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 戦略事業開発本部 プリンシパル事業開発マネジャー

◆日時：2026年7月31日（金）11:40～12:10

◆会場：有明GYM-EX（ジメックス）C会場

【セミナー詳細ページ】https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-c-2/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-c-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260622_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link&rg_src=20260622_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

松本 鋼治（まつもと こうじ）氏

大学卒業後、外資系コンサルティングファームで戦略コンサルタントとして新規事業開発、営業・マーケティング戦略立案、M&A支援などに従事。その後、Amazon等で経営企画、事業開発、海外事業統括などを歴任し、現在はアマゾンウェブサービスジャパン合同会社にて事業開発を担当。

早稲田大学商学部卒。一橋大学大学院経営管理研究科修了（MBA）。公益社団法人日本マーケティング協会 非常勤講師。

■ 本講演の見どころ

◆ AWS最大イベント「re:Invent 2025」の重要トレンドを解説

世界中の企業が注目するAWS最大のカンファレンスで語られた最新のAI・クラウド戦略を分かりやすく紹介します。

◆ AIエージェントは営業・マーケティングをどう変えるのか

AIが業務支援ツールから自律的に業務を担う存在へ進化する中、営業・マーケティング領域で起こる変化を読み解きます。

◆ Amazon BedrockやAWS Clean Roomsの活用事例を紹介

Amazon BedrockやAWS Clean Roomsなどの最新技術が営業・マーケティングの現場をどう変えるのかを説明します。

◆ 日本企業が今起こすべき「成果につながるアクション」がわかる

最新技術の理解だけでなく、自社で成果を生み出すための具体的な考え方や取り組みのヒントを持ち帰れます。

■ 本講演はこんな方におすすめ

■ 「イプロスAI 2026 夏」について

- 営業DXやマーケティングDXを推進している方- 生成AIやAIエージェントの最新動向を把握したい方- 営業・マーケティング領域でAI活用を検討している方- AWSやAmazonの最新AI戦略に関心のある方- 経営企画、事業開発、DX推進部門の担当者・責任者- 国内外の先進事例から実践のヒントを得たい方

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/172_1_e0ff474535c6e428dafc2995feb0a953.jpg?v=202606230951 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/