【名古屋市】英語保育園が実践する「ウェルビーイング教育」～外国人講師もスタッフもパジャマで仕事～

株式会社アライブ

英語保育園・子ども英会話・英語学童・STEMスクールを展開する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）は、その運営するインターナショナルスクール（英語保育園）にて、2026年5月29日、毎年恒例の「パジャマ・デー」を開催いたしました。「パジャマ・デー」の目的は、子どもたちや外国人講師、スタッフがリラックスした環境の中で過ごし、幸福感や心の健康を育む「ウェルビーイング教育」を実践することです。子どもたちだけでなく、外国人講師やスタッフもパジャマで過ごすことで、普段よりも肩の力を抜き、安心感や心地よさを共有する特別な一日となりました。

パジャマがもたらす「安心感」～保育園全体がリラックスする特別な一日

新学期が始まって約2か月。子どもたちは新しい環境や友だち、講師との関わりの中で、多くのことに挑戦しています。日常的に英語でコミュニケーションを取りながら、探究学習やSTEM教育、音楽やアートなどさまざまな活動に取り組んでいます。こうした挑戦は子どもたちの成長につながる一方で、知らず知らずのうちに心や体に疲れがたまることもあります。だからこそアライブでは、「挑戦すること」だけでなく、「くつろぐこと」「休むこと」も大切な学びの一部と考えています。パジャマは、本来、家庭でくつろぎながら過ごす時間や、安心して眠りにつく時間に着るものです。子どもたちにとっても、「リラックスできる」「安心できる」「お気に入りのパジャマでうれしい気持ちになる」といったイメージがあります。パジャマ・デイは、安心して自分らしく過ごし、心と体をリフレッシュするための特別な一日です。子どもたちは、友だちと楽しい時間を過ごしながら、次の挑戦へ向かうエネルギーを育んでいます。

アライブインターナショナルスクールのウェルビーイング教育

アライブインターナショナルスクールの「パジャマ・デイ」は、単なるイベントではなく、子どもたち、外国人講師、スタッフが共にリラックスした環境の中で過ごし、幸福感や心の健康を育む「ウェルビーイング教育」の一環として実施しています。お気に入りのパジャマで登園した子どもたちは自然と笑顔になります。講師やスタッフもパジャマで過ごすことで、園全体がいつも以上に温かく穏やかな雰囲気に包まれます。当日は映画の歌をみんなで口ずさんだり、友だちと笑い合ったりする姿が見られ、安心感と心地よさを共有する一日となりました。

また、アライブインターナショナルスクールでは、パジャマ・デイ以外にも、子どもたちの喜びを喚起したり、心の健康を育むさまざまな活動を行っています。例えば、「今日うれしかったことは何かな？」「何をしているときが楽しいかな」「何をすると楽しくなるのかな」といったテーマについて、少人数制の特徴を活かし、対話活動を通して自分の気持ちに正直になる時間なども設けています。さらに、感情を音楽やアートなどで表現し、好奇心や創造性を育む活動を日常的に取り入れるとともに、遊びの時間を大切にしながらヨガやマインドフルネスなどを通して自分の気持ちや心の状態に目を向ける機会も設けています。安心できる環境の中で友だちと笑い合い、楽しい時間を共有する経験は、自己肯定感や安心感、そして心の回復力（レジリエンス）につながります。

近年の世界の教育学や心理学の分野では、子どもたちが安心感を持てる環境が、学習意欲や挑戦する力、創造性を育む土台になると考えられています。アライブでは、こうした世界の教育潮流も参考にしながら、英語力だけでなく、非認知能力やウェルビーイングを育む教育を実践しています。

校長三井博美コメント

私たちは、子どもたちに「挑戦する経験」を与えるだけでは十分でないと考えています。安心して休むこと、自分らしく過ごすことも「挑戦すること」と同じくらい大切です。「パジャマ・デイ」は、手段の一つですが、子どもたち、外国人講師、日本人スタッフがいつも以上にリラックスし、笑い合いながら過ごしていた姿を見ると、ちょっとした1日を楽しむ経験は、保育園全体の心を整え、また次の挑戦へ向かうエネルギーになると思いました。

私は、このようなウェルビーイングを大切にする取り組みは、これからの日本の幼児教育や保育現場にも広げていく価値があると考えています。アライブでは今後も、英語教育と非認知能力育成、そしてウェルビーイング教育を融合させながら、子どもたち一人ひとりの幸せと成長を支える教育を実践してまいります。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12いずみ21ビル1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEMスクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

▼教育コラム(https://alive-co.com/education_column/)

主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む、真のグローバルリーダーの育成を実践しています。