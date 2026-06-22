話題の“ハードモード”異世界冒険譚『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～ 2nd Season』ABEMAで7月3日（金）夜25時30分よりWEB最速配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、新作夏アニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～ 2nd Season』を、2026年7月3日（金）から毎週金曜日夜25時30分より、WEB最速配信いたします。

『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』は、原作：ハム男／イラスト：藻によるライトノベルを原作とする異世界ファンタジー作品です。ゲーム好きの35歳サラリーマン・山田健一が「ヌルゲーには満足できない」として最高難易度モード“ヘルモード”でプレイを始めたところ、そのまま異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまったことから始まる、超高難易度の異世界冒険譚が描かれます。攻略本も掲示板も存在しない過酷な世界で、元廃ゲーマーが最強を目指し駆け上がる斬新な物語が人気を集め、2026年1月にTVアニメ第1期が放送されると、早くも同年7月より2nd Seasonの放送が決定。学園都市を舞台に新たな仲間との出会いや待望の迷宮攻略、そして“勇者”ヘルミオスとの邂逅が描かれる予定で、さらなる注目を集めています。

このたびABEMAにて、『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～ 2nd Season』のWEB最速配信が決定いたしました。地上波放送直後の2026年7月3日（金）から毎週金曜日夜25時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にてWEB最速配信にて、最新話を無料放送いたします。また放送3日後の毎週月曜日夜25時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

ぜひABEMAで、学園都市を舞台に繰り広げられるアレンたちの新たな冒険を“最速”でお楽しみください。

■『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～ 2nd Season』WEB最速配信 概要

(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月3日（金）夜25時30分～（以降、毎週金曜日夜25時30分より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BDEbAVheuuCnum

※放送3日後の毎週月曜日夜25時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

「終わらないゲームにあなたを招待します。」

35歳独身彼女なしのサラリーマン・山田健一。

ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していた彼は、

ある日、地球から姿を消した……。

偶然見つけた名前の無いネットゲームを

最高難易度「ヘルモード」でプレーしようとしていた健一は、

異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまう！！

唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して、

ヌルくない異世界で最強への道を手探りで歩み始めるアレン。

しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、

レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で！？

ヌル～い異世界生活じゃ物足りない！

序盤から最強主人公はもう古い！？

元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚、開幕！！

＜CAST＞

アレン：田村睦心

クレナ：飯塚麻結

ドゴラ：畠中祐

セシル：千本木彩花

キール：川島零士

ソフィアローネ：安野希世乃

フォルマール：緑川 光

メルル：富田美憂

ヘルミオス：櫻井孝宏

ドベルグ：武虎

テオドシール：三木眞一郎

バトラー＝フォン＝グランヴェル：杉田智和

ロダン：石川英郎

テレシア：大原さやか

マッシュ：小市眞琴

ミュラ：渡谷美帆

＜STAFF＞

監督：玉川真人

シリーズ構成：谷村大四郎

キャラクターデザイン：津島 桂

サブキャラクターデザイン・プロップ設定：式部美代子

サブキャラクターデザイン・召喚獣デザイン：井坪優奈

魔獣・大型召喚獣設定：ごとうじゅんじ

武器設定：松田未来

美術監督：栫ヒロツグ（鹿児島ラメカヒリム）

編集：長谷川舞(editz)

撮影監督：喜多隆宏、内田奈津美（アニモキャラメル）

色彩設計：長岡柚衣（RIC）

３D監督：墳下芳弘

２Dワークス：矢崎宏幸

美術設定：山口大悟郎（鹿児島ラメカヒリム）

音楽：土田美咲、中嶋純子、阿部玲子、福廣秀一朗、金崎 萌、澤田佳歩、佐久間奏、ボウ・デミアン、栗原真葉、田中津久美、三木 深

音響監督：菅原輝明

アニメーション制作：横浜アニメーションラボ

公式HP：https://hellmode-anime.com/

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/