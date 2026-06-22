~The Eternal Journey of Love~北海道の絶景とフォトウエディングの魅力を世界へ。英語版ロケーションフォトパンフレットが新登場。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/weddingphoto-japan/

本パンフレットは、日本国内のみならず、アジア・北米・オセアニアをはじめとする世界各国のお客様へ向けて、北海道で叶えるフォトウエディングの魅力をより分かりやすくお伝えするために制作されたものです。

今回のリニューアルでは、日本語版と同様に『The Eternal Journey of Love』をテーマに据え、北海道の雄大な自然と、おふたりの新たな人生の旅立ちを重ね合わせた世界観を表現しています。

■海外のお客様へ、北海道で叶える特別な体験をより分かりやすく

近年、北海道でのフォトウエディングは海外からのお問い合わせも増加しています。

雪景色の中での撮影や、ラベンダー畑・花畑・広大な草原を活かしたロケーションフォトは、北海道ならではの魅力として高い人気を集めています。

今回の英語版パンフレットでは、

・北海道ならではのロケーション紹介

・季節ごとのおすすめ撮影スポット

・撮影プランやサービス内容の案内

・衣装やヘアメイクに関する情報

・海外からご来店いただく際のサポート体制

などを分かりやすく掲載。

初めて北海道でのフォトウエディングを検討される方にも、安心して撮影をイメージしていただける内容となっています。

■テーマ『The Eternal Journey of Love』

人生という旅の中で出会ったふたり。

異なる場所で育ち、異なる時間を歩んできたふたりが、

同じ未来を選び、新しい旅を始める。

北海道の広大な自然は、その特別な瞬間をよりドラマティックに映し出します。

本パンフレットでは、ただ撮影プランを紹介するだけではなく、

「どんな景色の中で」

「どんな時間を共有し」

「どんな思い出が残るのか」

という体験そのものを伝えることを目指しました。

世界中のカップルにとって、北海道が人生の大切な節目を刻む場所となることを願っています。

■インバウンド需要の拡大に向けて

写真工房ぱれっとでは、英語をはじめとした多言語でのご案内体制を整備し、海外からのお客様にも安心してご利用いただける環境づくりを進めています。

今回の英語版パンフレットリニューアルも、その取り組みの一環です。

今後も北海道の魅力とフォトウエディング文化を世界へ発信し、国内外を問わず多くのお客様に特別な撮影体験を提供してまいります。

詳細を見る :https://drive.google.com/file/d/1TsYOxjmjkeTwmqRahTE0bgUtlEHb7b7M/view

■パンフレット概要

名称：Location Photo Wedding Guide（English Edition）

配布開始：2026年6月

料金：無料

対象：海外在住のお客様・インバウンド利用をご検討のお客様

■会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4

電話番号: 0166-73-8485

写真工房ぱれっと 帯広店

住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15

電話番号: 0155-67-8008

写真工房ぱれっと 函館北斗店

住所: 北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内

電話番号: 0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp