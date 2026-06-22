開始10日で支援者100人・支援総額200万円突破。『100人の入れ歯難民を救う』プロジェクトに全国から共感の輪が広がる

オーガイホールディングス株式会社

オーガイホールディングス株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：野田真一・長縄拓哉）は、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて実施中のプロジェクト「“歯科医療MaaS” O-Gaiの挑戦！100人の入れ歯難民を救いたい！」

において、支援者100人、支援総額200万円を突破いたしました。

本プロジェクトは、高齢化や地域医療格差、通院困難などを背景に適切な歯科医療を受けられない「入れ歯難民」の方々へ、歯科医療MaaSとデジタルデンチャー技術を活用して支援を届ける取り組みです。

クラウドファンディング開始からわずか10日余りで100名を超える支援者の皆様からご支援をいただき、現在も全国から応援の輪が広がっています。

クラウドファンディング詳細(https://camp-fire.jp/projects/942930/view): https://camp-fire.jp/projects/942930/view(https://camp-fire.jp/projects/942930/view)

■ 100人の支援者が、100人の入れ歯難民を支える

今回のプロジェクトでは、支援金を集めること自体が目的ではありません。

私たちが目指しているのは、

「通院できないことを理由に、治療を諦めなくてよい社会」

をつくることです。

高齢や介護、障がい、過疎地域、交通手段の不足など、さまざまな理由によって歯科医院へ通うことが難しい方々が全国に存在しています。

本来であれば治療によって改善できるはずの口腔環境が、通えないという理由だけで放置されている現実があります。

今回100人を超える支援者の皆様が、この課題解決に共感し、「救う側」としてプロジェクトに参加してくださいました。

■ メディア報道をきっかけに全国から相談が殺到

歯科医療MaaSやデジタルデンチャーの取り組みが各種メディアで紹介された後、全国から数多くの相談が寄せられています。

「施設に入っている親の入れ歯を作り直してあげたい」

「寝たきりで歯科医院へ連れて行くことができない」

「作った入れ歯が合わず何年も使えていない」

「食べられなくなり体重が減っている」

こうした相談の多くは、高齢や要介護状態、地域的な制約などを理由に通院そのものが難しいケースでした。私たちはこれらの声を受け、改めて入れ歯難民問題が全国規模の社会課題であることを実感しています。

■ 「通えないなら、こちらから行く」

本プロジェクトでは移動型歯科医療MaaSを活用し、

・口腔内スキャン

・オンラインによる遠隔設計

・デジタルデンチャー製作

・現地での試適・調整

を組み合わせることで、通院が困難な方々へ歯科医療を届ける仕組みづくりを進めています。

これまで歯科医院へ行かなければ受けられなかった治療を、患者様のもとへ届ける。

それが私たちの挑戦です。

■ 100人応援団がプロジェクトを後押し

本プロジェクトには、歯科業界をはじめ、医療・介護・福祉・経営・地域創生など様々な分野で活躍する方々が「100人応援団」として参加しています。

それぞれが自身の経験や想いを寄せ、この取り組みの社会的意義を発信してくださっています。

支援者100人達成は、単なる数字ではなく、多くの方々がこの課題を自分ごととして捉えてくださった結果であると考えています。

■ クラウドファンディング概要

プロジェクト名

「“歯科医療MaaS” O-Gaiの挑戦！100人の入れ歯難民を救いたい！」

実施期間

2026年6月12日～2026年8月30日

目標金額

10,000,000円

クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/942930/view

■ ショート動画

「100人の入れ歯難民を救え」

https://www.instagram.com/reel/DXtpZY6k_pF/

■会社概要

社名：オーガイホールディングス株式会社（O-Gai Holdings Inc.）

設立：2025年5月19日

所在地 本社：大阪府堺市堺区大町西3丁3-15

未来医療国際拠点：大阪府大阪市北区中之島4-3-51Nakanoshima Qross 3F

代表者：野田真一、長縄拓哉

URL：https://o-gai.co.jp/

■お問い合わせ先

オーガイホールディングス株式会社 南まで

Mail：info@o-gai.co.jp

TEL：072-225-4385