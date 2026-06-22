KANA-BOON、ナナヲアカリ、サバシスターほか！Wienners、対バンツアーのゲストを解禁！
玉屋2060%率いる、銀河系パンクバンドWienners（ウィーナーズ）が
8月より全国を回る対バンツアー『OVER THE TOP TOUR 2026』のゲストを解禁した。
初日は昨年、Wiennersのサポートボーカルを務めピンチヒッターとなった元でんぱ組.incの「ピンキー！」こと藤咲彩音と、シンガーソングライターの眉村ちあきからスタート。そしてWiennersとは旧友となるSPARK!!SOUND!!SHOW!!、dustbox、KANA-BOON、サバシスター、忘れらんねえよ、トップシークレットマン、ナナヲアカリがそれぞれツアーを盛り上げる。
今年元旦に一般オーディションを経て新ボーカルに選ばれた"YUURI"がメンバーに加入。
新体制お披露目ツアーも注目を集め、大型野外フェスへの出演も多数決定するなど、勢いに乗るWienners初の対バンツアー。8月24日(月) 東京 ・Spotify O-WESTを皮切りに、ファイナルの11月24日(火) 東京・恵比寿LIQUIDROOMまで全国13箇所を回る。どの会場も見逃せない夜になりそうだ。
オフィシャル先行の応募期間は6/19(金)19:00～6/28(日)23:59となるので、銀河最速でチェックしよう。
【ツアー】
Wienners『OVER THE TOP TOUR 2026』
8/24(月) 東京 ・Spotify O-WEST w / 藤咲彩音 / 眉村ちあき
9/13(日) 北海道 ・札幌近松 w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
9/20(日) 石川・金沢AZ w/ dustbox
9/22(祝・火) 香川・高松DiME w/ KANA-BOON
9/23(祝・水) 兵庫・神戸 太陽と虎 w/ KANA-BOON
10/1(木) 茨城・mito LIGHT HOUSE w/ サバシスター
10/4(日) 宮城・仙台 LIVE HOUSE enn 2nd w/ 忘れらんねえよ
10/16(金) 福岡・福岡LIVEHOUSE CB w/ トップシークレットマン
10/17(土) 広島・広島SECOND CRUTCH w/ トップシークレットマン
10/24(土) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA w/ ナナヲアカリ
10/31(土) 大阪・梅田クラブクアトロ w/ ???
11/18(水) 愛知・名古屋クラブクアトロ w/ ???
11/24(火) 東京・恵比寿LIQUIDROOM w/ ???
※ファイナル３公演のゲストは後日解禁
＜チケット＞
オフィシャル先行
受付URL：https://w.pia.jp/t/wienners-tour2026/
応募期間：6/19(金)19:00～6/28(日)23:59
【大型フェス】
5/04 (月)【埼玉】VIVA LA ROCK 2026
＠埼玉スタジアム2002周辺 野外特設会場
5/10 (日)【三重】ヤバイTシャツ屋さん “Tank-top Festival 2026”
＠志摩スペイン村
5/16 (土)【愛知】FREEDOM NAGOYA 2026
＠名古屋大高緑地
5/30 (土)【大阪】METROCK 2026
＠海とのふれあい広場
6/07 (日)【石川】百万石音楽祭2026
＠石川県産業展示館
7/25 (土)【神奈川】MURO FESTIVAL 2026
＠横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場
7/26 (日)【大阪】OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL
＠大阪 舞洲スポーツアイランド
8/01 (土)【東京】DAIENKAI 2026
＠東京ガーデンシアター
8/09 (日)【茨城】LuckyFes’26
＠国営ひたち海浜公園
9/05 (土)【愛知】TREASURE05X 2026
＠蒲郡ラグーナビーチ
11/01 (日)【愛知】BE WONDERFUL!!
＠とよはし産業人材育成センター
and more
その他、
Wienners イベント・フェス出演情報はこちら
https://wienners.net/live
【プロフィール】
Wienners（ウィーナーズ）
銀河系パンクバンド
2008年、玉屋2060％（Vo/Gt）を中心に吉祥寺弁天通りにて結成。
メンバーは玉屋2060%（Vo/Gt）、∴560∵（Ba/Cho）。
予測不可能な展開、奇想天外かつキャッチーなメロディーに人懐っこい男女ツインボーカル絡み合う、類を見ない独自の音楽で、子供から大人まで聴くもの全ての喜・怒・哀・楽を電撃的にロックする銀河系パンクバンド。
2020年5月にアルバム『BURST POP ISLAND』をリリースし、日本コロムビアよりメジャー進出。
2021年10月に「FACITON」（フジテレビ系TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」オープニング主題歌）を配信リリース。2022年6月に「SHINOBI TOP SECRET」（テレビ東京系6局ネットテレビアニメ「ニンジャラ」エンディング主題歌）を配信リリース。
7月20日に約2年ぶりとなるフルアルバム『TREASURE』を発売、7月より全国20箇所の2マンツアー「TREASURE TOUR 2022」を開催。2023年2月より対バンツアー「BATTLE AND UNITY TOUR 2022」 を敢行。8月3日(木)にワンマンライブをZepp Shinjukuで実施。2024年3月21日(木)に渋谷 WWWにてワンマンライブを開催。
5月8日にデジタルシングル「何様のラブソディ」をリリース。6月3日より全国ツアー『何様大行進2024』を敢行。9月18日にデジタルシングル「TOKYO HOLI」をリリース。2025年1月15日にデジタルシングル「GAKI」をリリース。2月1日より全国2マンツアー『GAKI TOUR 2025』を開催。2月よりスーパー戦隊シリーズ50周年作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のオープニング主題歌を務める(Wienners「WINNER！ゴジュウジャー！」)。
6月6日にワンマンライブ『HAPPY BANQUET』を開催。2026年1月1日に新メンバーYUURI(Vo)が加入。2月13日(金) に行なわれる約8ヶ月ぶりのワンマンライブ「CULT POP SHOW」はSOLD OUT。3月から全国9箇所を回るワンマンツアー『Blooming tour 2026』を開催。8月より13公演の全国対バンツアー『OVER THE TOP TOUR 2026』を開催する。
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