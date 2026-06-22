FRUITS ZIPPER 5thシングルのタイトル＆ジャケットが解禁　鎮西寿々歌主演映画『だぁれかさんとアソぼ？』コラボソングにも決定

アソビシステム株式会社

2026年7月15日（水）に発売されるFRUITS ZIPPER 5thシングルCDのタイトルが『ぱわーオブらぶ / センセーション』に決定。あわせてCDジャケットと収録曲が解禁された。さらに、表題曲「センセーション」が7月24日（金）全国ロードショーの鎮西寿々歌主演映画『だぁれかさんとアソぼ？』とのコラボソングになることが決定した。

初回限定盤通常盤FRUITS ZIPPER盤

FRUITS ZIPPERは、2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、昨年は『第76回NHK紅白歌合戦』に出演。今年2月には初の東京ドーム公演を成功させ、6月には国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にて最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞。現在はデビュー4周年を記念したアリーナツアーを開催中と、日本のアイドルシーンを牽引している。

本作は、「ぱわーオブらぶ」「センセーション」の両A面表題曲をはじめ、全形態共通で4周年アリーナツアーのテーマソングである「ふるっぱれーど」を収録。また、初回限定盤には、東京ドーム公演で初披露された「成長期なので。」、FRUITS ZIPPER盤にはメガネブランド「Zoff（ゾフ）」とのタイアップ曲「君と目があったとき」がそれぞれ収録される。

今回解禁されたジャケットは全3種類。豪華ブックレットとメンバー全7種の推しジャケットが封入される初回限定盤は白を基調としたモード感あふれる衣装に身を包んだ大人なメンバーが写し出されており、FRUITS ZIPPER盤と通常盤はアイドルらしさ全開のカラフルでキュートな衣装のメンバーたちが登場している。

また、表題曲「センセーション」が、Jホラーの巨匠・清水崇監督の最新作『だぁれかさんとアソぼ？』とのコラボソングになることが決定。映画の主演を務めるのは、FRUITS ZIPPERのメンバーであり本作が映画単独初主演となる鎮西寿々歌。これまでの明るいイメージを一転し、怪異に巻き込まれる難役に挑む。コラボソング「センセーション」SP予告では、初解禁となる戦慄の絶叫シーンからスタート。軽快さの中にもどこか不穏さを感じさせるサウンドが、作品の世界観とシンクロし、映像のラストでは「ねぇ、アソぼ？」という印象的な歌詞が耳に残る仕上がりとなっている。

ときめきも成長も全部ぎゅっと詰め込んだ5thシングル。FRUITS ZIPPERの“現在”をこのシングルで是非感じてほしい。

＜CD発売情報＞

FRUITS ZIPPER 5thシングルCD『ぱわーオブらぶ / センセーション』

発売日：2026年7月15日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/FZ_5thsingle_CD

特設ページ：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/fruitszipper_5thsingle0715?_normalbrowse_=1

初回限定盤 KLF_10024

価格：3,000円（税込）

01 ぱわーオブらぶ

02 センセーション

03 ふるっぱれーど

04 成長期なので。

FRUITS ZIPPER盤 KLF_10025

価格：1,800円（税込）

01 ぱわーオブらぶ

02 センセーション

03 ふるっぱれーど

04 君と目があったとき

通常盤 KLF_10026

価格：1,200円（税込）

01 ぱわーオブらぶ

02 センセーション

03 ふるっぱれーど

【予約者優先 先着オリジナル特典】

■Amazon.co.jp

初回限定盤／FRUITS ZIPPER盤／通常盤：メガジャケ(各形態JK写絵柄)

■タワーレコード全店（オンライン含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「松本 かれん デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「松本 かれん 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「櫻井 優衣 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「櫻井 優衣 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■ネオウィング

初回限定盤：「早瀬 ノエル デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「早瀬 ノエル 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■楽天ブックス

初回限定盤：「月足 天音 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「月足 天音 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■セブンネットショッピング

初回限定盤：「仲川 瑠夏 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「仲川 瑠夏 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

初回限定盤：「鎮西 寿々歌 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「鎮西 寿々歌 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■Sony Music Shop

初回限定盤：「真中 まな デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「真中 まな 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■応援店共通特典

初回限定盤：「集合A写 デジタルサイン入りA4ミニポスター」

FRUITS ZIPPER盤／通常盤：「集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

※対象店舗は追って告知いたします。

＜リリースイベント＞

2026年7月16日（木）

関東某所 参加メンバー：仲川瑠夏、早瀬ノエル、真中まな

千葉県某所 参加メンバー：松本かれん

※詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

＜開催中アリーナツアー情報＞

『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』

6月24日（水）愛知県 IGアリーナ

6月25日（木）愛知県 IGアリーナ

7月3日（金）兵庫県 GLION ARENA KOBE

7月4日（土）兵庫県 GLION ARENA KOBE

7月14日（火）福岡県 マリンメッセ福岡A館

7月15日（水）福岡県 マリンメッセ福岡A館

詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/4th_arena_tour

＜FRUITS ZIPPER Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューした、月足天音・鎮西寿々歌・櫻井優衣・仲川瑠夏・真中まな・松本かれん・早瀬ノエルによる7人組アイドルグループ。

2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約30億回、MVは7,500万再生を突破。

2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、『第76回NHK紅白歌合戦』に初出演。

2026年2月には初の東京ドーム公演を成功させ、6月には国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にて最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞。春からは13都市16公演を巡るアリーナツアーを開催中。

Official site：https://fruitszipper.asobisystem.com/

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YouTube：https://www.youtube.com/@fruitszipper3040

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