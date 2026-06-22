薔薇のように、美しく花開く。写真工房ぱれっと旭川店が成人新ビジュアル『Bloom into Elegance』を公開

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

深紅の背景に咲き誇る薔薇。

クラシカルな黒のドレスに身を包み、少しずつ大人へと歩みを進める二十歳の姿を描いた本ビジュアル。

まだあどけなさを残しながらも、優雅に、美しく花開いていく瞬間をテーマに制作されました。

■Bloom into Elegance

二十歳は、大人になったことを実感する節目でありながら、どこか少女らしさも残る特別な年代。

これまで積み重ねてきた時間と、これから始まる新たな未来。

その境界線に立つ今だからこそ生まれる美しさがあります。

『Bloom into Elegance』には、

「自分らしく花開きながら、大人の魅力を纏っていく」

という想いを込めました。

■薔薇が彩る、エレガントな世界観

本ビジュアルのモチーフとなるのは薔薇。

古くから美しさや気品の象徴として愛されてきた花です。

深紅の背景と赤い薔薇が織りなす空間は、どこかクラシカルでドラマティック。

その中で際立つ黒ドレスは、二十歳ならではの透明感と大人らしい存在感の両方を引き出します。

華やかでありながら上品に。

可愛らしさだけではない、新しい成人撮影の魅力を表現しました。

■“今しかない美しさ”を写真に残す

成人記念写真は、単なる記録ではありません。

その時にしか残せない表情や空気感、そして人生の節目を未来へ残す大切な記念です。

写真工房ぱれっと旭川店では、一人ひとりの個性や魅力に寄り添いながら、その人だけの特別な一枚を創り上げています。

『Bloom into Elegance』は、二十歳という人生の節目を迎える方々へ向けた、新たなビジュアル提案です。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

■会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと 旭川店

住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4

電話番号: 0166-73-8485

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp