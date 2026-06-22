ChatGPT／Claude／Gemini／Copilotの違いと導入時の考え方を解説！7/9（木）セミナー「デモを見ながら学ぶ AIサービスが提供するエージェント機能」のアーカイブを配信

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月9日（木）、今年4月に実施したセミナー「デモンストレーションを見ながら学ぶ AIサービスが提供するエージェント機能 ～ ChatGPT／Claude／Gemini／Copilotの違いと導入時の考え方 ～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176282/?rls)」のアーカイブを配信します。



近年のAIは、「質問に答えるチャットツール」から、目的を与えると自ら考え、調査し、ツールを使いながら作業を進める“エージェント”へと進化しつつあります。そこでC&R社では、AIサービスが提供するエージェント機能について、チャット型AIとの違いを軸に全体像を整理するセミナーを企画。今回、同セミナーのアーカイブ配信が決定しました。



本セミナー内では、講師によるデモンストレーションを通して、実際の画面や動作を確認しながら、エージェント機能がどのように考え、実行されているのかを解説しています。エージェントの基本的な概念から、AIがどのような流れで考え、実行に至るのか、また、ChatGPT／Claude／Gemini／Copilotといった主要サービスの特徴や違いについても解説。さらには、どの情報までAIに渡すのか、外部ツールや操作をどこまで許容するのか、そして最終的な責任や判断を誰が担うのかといった、エージェント導入時に避けて通れない考え方についても触れました。AIエージェントについて知りたい方、各種AIツールの違いを整理したい方、業務でAIを活用したい方など、ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。





＜こんな方におすすめ＞

・AIエージェントという言葉は聞いたことがあるが、実態がよく分からない方

・ChatGPT／Claude／Gemini／Copilotの違いを整理したい方

・業務でAIを活用したいが、任せる範囲に不安がある方

・導入前に考え方や注意点を一度整理しておきたい方

・企画職、ディレクター、プロジェクトマネージャーの方

・業務改善やDX、AI活用の検討を担当している方

・エンジニアや開発者とAI活用について相談する立場の方

・非エンジニア職で、仕事へのAI活用を検討している方

【アーカイブ配信】デモンストレーションを見ながら学ぶ AIサービスが提供するエージェント機能～ ChatGPT／Claude／Gemini／Copilotの違いと導入時の考え方 ～

■日時

2026年7月9日（木）19：00～21：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

関口 和真（せきぐち かずま）氏

株式会社コムセント 取締役 CTO

サイトデザイン、HTMLのコーディング、JavaScript・PHP等を利用したプログラム開発、iOS・Android向けアプリの作成、ウェブサーバーの実装、運用などトータルでウェブサイトの作成を行う。テクノロジーを理解し、デザインやコーディング、サーバー運用やサービス運用のアドバイスをトータルで行える点が強み。株式会社コムセント(Web制作会社)のCTOとしてWebサイト作成、システム開発及びプログラム開発に従事。ECサイトのカスタマイズ、フルスクラッチによるWebシステム開発、映像配信システムや映像配信、配信用スマートフォンアプリ作成を主に手がける。大学・専門学校にて、Web制作の授業を担当（非常勤）。イベントやセミナーの登壇経験も豊富。 Dreamweaver等の著書も。



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼「デモンストレーションを見ながら学ぶ AIサービスが提供するエージェント機能」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176282/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176282/?rls)

※締切： 2026年7月9日（木） 21：00



＜関連情報＞

▼関口和真氏に研修や講師を依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-20/qqyjk(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-20/qqyjk?rls)



▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「AIサービスが提供するエージェント機能」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜IT・プログラミング関連セミナー＞

▼8ビット時代から学ぶアセンブラ入門 Vol.2 アセンブリ言語の基礎を“動き”で理解しよう

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175033/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175033/?rls)



▼その他のIT・プログラミング関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/?rls)



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https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。



▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)