自分自身へ贈る、ヒロインの物語。三景スタジオ旭川本店がソロウエディング新ビジュアル『Dear Heroine』を公開

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.sankeistudio.co.jp/wedding/

真っ白な空間の中に現れる、一筋の青いリボン。

やわらかな光に包まれたドレス姿と、どこか夢の中を漂うような空気感。

今回のビジュアルは、「自分自身が人生の主人公であること」をテーマに制作されました。

■Dear Heroine

誰かのためではなく、自分のために纏うドレス。

誰かに見せるためではなく、自分自身の心を満たすための一着。

ソロウエディングには、結婚という枠組みだけでは語れない魅力があります。

これまで歩んできた日々を肯定し、

これからの人生へエールを送る。

そんな特別な節目として選ばれる方も少なくありません。

『Dear Heroine』は、自分自身へ宛てた手紙のようなビジュアルです。

■真っ白な世界と、青いリボン

舞台は余白だけが広がる真っ白な箱の中。

そこに添えられた鮮やかな青いリボンが、ヒロインの存在をより印象的に引き立てます。

空間を自由に舞うリボンは、これまでの時間や想い、そして未来へ続く物語を象徴しています。

透明感のあるライティングと柔らかな表情によって、儚さと芯の強さが共存する世界観を表現しました。

■ソロウエディングだからこそ叶う表現

ソロウエディングは、自分らしさを自由に表現できる撮影スタイルです。

誰かと比較することなく、

好きな衣装を選び、

好きな世界観に身を置き、

今の自分を写真として残す。

三景スタジオ旭川本店では、一人ひとりの想いや憧れに寄り添いながら、その人だけの物語を形にする撮影を提案しています。

今回の『Dear Heroine』もまた、そんなソロウエディングの新たな可能性を表現したビジュアルとなっています。

詳細を見る :https://www.sankeistudio.co.jp/wedding/

■会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

■店舗情報

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp