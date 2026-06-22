第48回ホリプロタレントスカウトキャラバン「THE ACTOR ジ・アクター」開催決定！次世代俳優発掘＆育成型 オーディション／本日より募集開始

株式会社ホリプロ上段左より）榊原郁恵、藤原竜也、石原さとみ／下段左より）柿澤勇人、山崎玲奈[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yboF1N5S6l4 ]

1976年にスタートし、これまで多くの俳優・タレントを発掘してきたホリプロタレントスカウトキャラバン。第48回目となる今回は数多くの舞台・ミュージカルを制作してきたホリプロの特色を最大限に活かし、ライブ・エンターテインメントと映像作品を横断する「次世代俳優」を発掘・育成するプロジェクトとして開催いたします。

タイトルは、「THE ACTOR（ジ・アクター）」。

求めるのは、劇場とスクリーンの双方を行き来し、観客の魂を震わせる圧倒的な存在感。今の技術力以上に、スタートからどれだけ学び、成長できるかという"のびしろ"を何よりも重視します。

そのため選考では成長プロセスに焦点を当て、先行通過者にはプロの指導による演技・歌・ダンスの集中稽古期間を用意。レッスンを通じて一つの作品を創り上げ、決戦大会という実践の場でその真価を披露していただく予定です。

いま、幕が上がる。

一生を賭ける俳優への第一歩が、ここから始まります。

募集は本日2026年6月22日(月)時点で中学1年生～20歳の男女対象、8月2日(日)23:59までホリプロタレントスカウトキャラバン公式LINE（https://lin.ee/zmuCTab）からのみ受付中。

■コンセプトビジュアルデザイン：いすたえこ

https://www.instagram.com/isu_taeko/

スポットライトと卵をイメージ。これから色がつく、まだ何者でもない応募者を待つ世界観を表現したビジュアルとなっている。

イラスト：Uesatsu

https://www.instagram.com/_uesatsu/

所属俳優からのメッセージ

■榊原郁恵

第１回ホリプロタレントスカウトキャラバン グランプリ

オーディション当時私は高校2年生で、お芝居や歌の経験もなく、ただ淡い憧れを持って芸能界に入りました。それでもここまで来ています（笑）

ですから、未経験でも「自分を表現してみたい」という思いがある人を大募集しています。周りの意見を聞いて自分に取り込んで、爆発させて表現する。ホリプロはそういう魅力がある方をしっかりと育てたいと思っています。熱い気持ちや秘めた想いがある方、ぜひチャレンジしてみませんか？私たちの仲間を待ってます！

*榊原郁恵の榊は「木」へんに「神」と表記

■藤原竜也

第48回タレントスカウトキャラバンの応募が始まりました。 今回はオーディション期間に芝居稽古を積み、どれだけ飛躍できるかを大きなポイントとして審査する、新しいスタイルだそうです。僕も何も分からない状態でオーディションを受けましたが、その後舞台の稽古で鍛えられ、今もなお日々取り組んでおります。 ぜひ恐れずにチャレンジしてほしいです。応援しています！

■石原さとみ

第27回ホリプロタレントスカウトキャラバン グランプリ

現在舞台『リア王』のツアー中なのですが、私自身、稽古が大好きなんです。何度も挑戦して失敗して、また挑戦してお客様の前で本番を迎える。それがすごく楽しくて、毎日が刺激的でイキイキしています。お芝居に興味がある方、刺激や成長を求めている方、変わりたいという思いがある方、ぜひオーディションに参加して、体験していただきたいです。いつか一緒に舞台に立てる日を楽しみにしています。

■柿澤勇人

俳優という職業をやっていて思うことは、これまで生きてきて感じたことや起こった出来事、すべてのことをフル活用できる、そんな素敵な仕事だということです。

僕はホリプロに入って10年以上になりますが、舞台、映画、ドラマなど様々なジャンルの仕事にチャレンジさせてもらいました。

いろんなキャスト、スタッフの方々が集まって、そこで生まれた奇跡のような瞬間もたくさ

んありました。楽しいことがたくさんあります。皆さん臆せず応募してください。

■山崎玲奈

第44回 ホリプロタレントスカウトキャラバン グランプリ

私がオーディションを受けた当時は、コロナ禍で大変な時期でしたが、仲間と歌やダンス、お芝居のレッスンをたくさん重ねた時間は本当に楽しい思い出です。今回は特に「育成」に特化したオーディションになると聞いていますので、未経験の方も楽しめると思います。皆さんのご応募をお待ちしております！

募集概要

＜応募資格＞

2026年6月22日(月)時点で、中学1年生～20歳の男女

※現在、芸能プロダクションや劇団、レコード会社等に所属していない方に限ります。

※応募規約詳細は後述

＜選考内容＞

選考の3つの評価軸:

演技力: 課題台本、ワークショップを通じた実技審査。

音楽性: 歌唱審査によるリズム感・発声の確認。

身体能力: ダンス・ムーブメントによる「身体表現力」の判定。

＜グランプリ特典＞

・ホリプロとの専属契約

・賞金 100 万円

＜書類・動画・写真選考＞

応募期間:2026年6月22日(月)20:00～8月2日(日)23:59

審査結果:通過された方にのみ、2026年8月7日(金)までに一次審査詳細のご案内をご連絡いたします。

応募方法:公式 LINE アカウント https://lin.ee/zmuCTab からのみ受付。

＜提出素材＞

・顔写真、全身写真(各 1 点/加工不可)

・自己 PR 動画(1 分以内/自由形式)

【記入事項】

・名前(姓名)

・身長(cm)

・生年月日、年齢

・居住地(応募時点)

・電話番号

・参加希望の予選会場(選択式)

・その他アピールポイント

＜書類選考後のスケジュール＞

■一次審査

8 月：全国各地にて開催。

審査内容：自己紹介ほか

■二次、三次審査

9月：都内にて複数回稽古・育成型審査実施

■本選

10月：数回のレッスン後、本選を都内にて開催

＜応募規約＞

応募にあたっては、以下の事項に承諾いただくことを条件とします。なお、実際に応募された場合には、以下の事項に承諾いただいたものとみなします。

・満 18 歳未満の方の応募の場合、法定代理人親権者全員の同意を得ること(当オーディションにご応募いただいた時点で法定代理人親権者全員の同意が得られているものと当方では判断いたします)。

・東京近郊在住以外の方(日本国外在住の方を含む)の場合、本オーディションに合格後、すみやかに東京近郊に移住していただく可能性があること(応募時の国籍は問いません)。

・本オーディションに合格後、ホリプロと専属契約を締結し、ホリプロに所属いただくこと。

・本オーディションの選考過程や、選考過程における応募者の氏名・肖像・映像・音声等がマスメディア(テレビ等)、インターネットメディア(WEB 等)、ソーシャルメディア(SNS 等)その他媒体を通じて放送・配信・掲載・公表されることに承諾いただけること、また、これに関していかなる第三者からも異議がなされないことを保証できること。

・本オーディションにかかわる応募者の氏名・写真・肖像・映像・音声等のすべての権利をホリプロに譲渡していただけること。

・本オーディション開催期間中(2026 年 8 月から 2026 年 10 月頃を予定)に行われるすべての選考に参加いただけること。

・本選参加者は、本オーディション終了までは、他の芸能プロダクションや劇団、レコード会社等が開催するオーディションに参加しない、また他の芸能プロダクションや劇団、レコード会社等に所属しない(当該他の芸能プロダクションや劇団、レコード会社等と接触、交渉することを含む)こと。

・本オーディションの審査、進行は全て日本語にて行います。

<お問い合わせ>

第 48 回ホリプロタレントスカウトキャラバン実行委員会

horipro.tsc2026@gmail.com

＜公式 LINE＞

https://lin.ee/zmuCTab

※本オーディションの応募は公式 LINE アカウントからのみ受付。



＜公式 HP、SNS＞

公式 HP:http://tsc-horipro.jp/

公式 X:https://x.com/horipro_tsc2026

公式 Instagram:https://www.instagram.com/horipro.tsc2026

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