【TAC公務員】6/27（土）にオンラインで開催「千葉県内の公務員試験情報を知ろう！～千葉県庁＆千葉市役所 編～」

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている皆様へ向けて「千葉県内の公務員試験情報を知ろう！～千葉県庁＆千葉市役所 編～」を、オンラインで開催します。

2026年6月27日（日）17:30 ～18:00、オンラインで開催！30分で分かりやすく解説します。

ご予約はコチラ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tsudanuma

千葉県内の公務員試験情報をキャッチ！人気を誇る「千葉県庁＆千葉市役所」の最新動向を徹底解説

本セミナーでは、千葉県内でも特に受験生からの人気が高い「千葉県庁」および「千葉市役所」をピックアップし、最新の公務員試験情報について詳しく解説いたします。

公務員の具体的な仕事内容や役割はもちろん、近年の試験制度、最新の傾向や、今から始めるべき効率的な対策のポイントまで、TAC津田沼校在籍の山下講師がわかりやすくナビゲート。これから本格的に目指す方はもちろん、「まずは情報収集から始めたい」という方も、ぜひお気軽にご参加ください。

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

6月27日（土）17：30～18：00

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 山下 雄一朗 講師

TACには国家公務員、地方公務員共に確かな合格実績がありますので、安心してTACの門をくぐってください。公務員試験は難関国家資格と異なり、誰でも志を持ってあきらめずに取り組めば、必ず合格へと近づける試験です。受験生に最も近い立場の担任講師として、“最終合格”まで全力でサポートします。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tsudanuma

2027年・2028年合格目標のコースが今お得！

キャンペーン期間：夏割キャンペーン≪Part1≫2026年6月1日（月）～6月30日（火）「予備校なんてどこも同じ」は大間違い。

長い闘いになる公務員試験対策だからこそ、相手（公務員試験）を見極めなければなりません。

長年多くの合格者を生み出してきたからこそ最終合格できるノウハウがTAC にはあります。

受験生のことを考え、受験生の本気を全力でサポートするのがTAC の役目です。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_natsuwari.html

＜夏割キャンペーンPart1対象コース＞

2027年合格目標 総合本科生 Lite(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_sougoulite.html)

人気No.1コースの「総合本科生」をコンパクトにし、タイパ重視の方におすすめのコース

夏・秋から学習を始め、地方公務員や国家公務員など主要な公務員試験を幅広く併願受験できるコースです。多くの受験生が苦手とする論文試験対策、人物試験対策もしっかり行いますので、安心して学習を進めることができます。

2028年合格目標 1.5年総合本科生・1.5年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_15sou-15tri.html)

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！ 1年半でより確実に合格を目指すコース！

教養（基礎能力）試験と専門試験の重要科目の２回転学習に加え、論文試験や人物試験対策もしっかりと行い、より確実に合格を目指すことができます。Plusでは2年目のカリキュラムに「論点補強講義」などがプラス。生活と学習の両立がしやすいゆとりのスケジュールで合格を目指せます。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_natsuwari.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html