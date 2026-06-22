【エトロ】2027春夏メンズコレクション

エトロ ジャパン

インドからミラノへ、そしてそこから無数の目的地へ――旅は創業以来、エトロのアイデンティティを形づくってきました。そして今もなお、その精神は受け継がれています。それは、人と文化を結ぶ無数のつながりを築いた古代の商人たちに通じる、自由で折衷的な精神に根ざした旅です。

旅は今、駅のプラットフォームにたどり着きます。線路には列車が停まり、どこへ向かうとも知れない旅人たちの荷物があたりに並んでいます。彼らはそれぞれ異なる個性を持ち、感情や気分を表現するために服をまといます。そして、自分らしいスタイルとして遊び心を忘れません。

彼らは色彩を自由に楽しみ、ストライプやペイズリーを思いのままに取り入れます。それは、自らの個性を映し出す表現です。シルクシャツやジャケットに、コレクションのインスピレーション源でもあるアーカイブのスカーフプリント。マドラスチェック、繊細な刺繍、立体的な表情を描くチェックニット、プリントを施したスエードのトレンチコートやレーザーカットのスエードシャツジャケット、リバーシブル仕立てのシルクダスターコートを自由に組み合わせ、自分らしさを表現します。

ムードはソフトでリラックス。テーラードスーツでさえシャツのように軽やかに着こなし、時にはシャツがジャケットの役割を担います。ストライプがシャツを彩り、エトロを象徴するペイズリーは多彩な表現で登場。他のモチーフとも融合しながら、新たな表情を描き出していきます。

足元には柔らかなモカシンやミュール、サンダル。首元には編み込みのスカーフを添え、紙飛行機をモチーフにしたペンダントやシルバーブレスレット、チャームがアクセントに。頭にはラフィア素材の編み込みキャップを合わせ、旅のお供であるラゲージを彩るのは、エトロを象徴するクラシック、「アルニカ」。

エトロを象徴する要素はすべて揃っています。しかし、その組み合わせは驚くほどフレッシュで軽やか。エトロの男性像を新たに描き出します。



さあ、もう出発の時間だ。列車が動き始める。