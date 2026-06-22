ちゃんみな、小田切ヒロ、Night TempoがCHANELのポップアップラジオステーションに登場！　J-WAVE SPECIAL『CHANEL BEAUTY SHINE RADIO』6/30放送

株式会社J-WAVE『J-WAVE SPECIAL CHANEL BEAUTY SHINE RADIO』6月30日（火）19:00～20:45オンエア

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）では、6月30日（火）19:00～20:45に、特別番組『J-WAVE SPECIAL CHANEL BEAUTY SHINE RADIO』を放送します。ナビゲーターはハリー杉山とセレイナ・アンが務めます。

ハリー杉山セレイナ・アン

本番組は、シャネル「ルージュ ココ イドゥラ グロス」の発売を記念して、6月24日～26日の3日間にわたり開催される特別なイベントを振り返りながら、セレブリティたちの“輝きの源”に迫るスペシャルプログラムです。

表参道に期間限定でオープンするポップアップラジオステーションでは、シャネルの大切な友人であるラッパー／シンガーのちゃんみなをスペシャルゲストとして迎え、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロ、プロデューサー／DJのNight Tempoも登場。番組では、3組へのインタビューを通じて、それぞれが考える美しさや、自分らしく輝くためのヒントを紐解いていきます。

ちゃんみな (C)CHANEL小田切ヒロNight Tempo

さらに、小松菜奈、橋本愛、宮沢氷魚、JURIN (XG)、新田真剣佑、K (&TEAM)らのスペシャルコメントもオンエア。多彩なゲストたちの言葉を通じて、シャネルが届ける新たな輝きの世界をお楽しみください。

番組内では、革新と先見性で時代を切り拓いたガブリエル・シャネル（通称ココ・シャネル）が残した、心に響く言葉をモチーフにしたショートストーリーもお届けします。なお、インタビューの模様とショートストーリーは、特別番組の放送後にオリジナルポッドキャスト『CHANEL BEAUTY SHINE RADIO』として7月1日（水）より配信予定です。

【番組概要】

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組名：J-WAVE SPECIAL CHANEL BEAUTY SHINE RADIO

放送日時：6月30日（火）19:00～20:45

ナビゲーター：ハリー杉山、セレイナ・アン

ゲスト：ちゃんみな、小田切ヒロ、Night Tempo（順不同）

コメントゲスト：小松菜奈、橋本愛、宮沢氷魚、JURIN (XG)、新田真剣佑、K (&TEAM)（順不同）

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/topics/2606_beautyshine.htm

【関連情報：ルージュ ココ イドゥラ グロスについて】

シャネルの次世代リップグロス。詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.chanel.com/jp/makeup/rouge-coco-shine/