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セブン銀行「夏の定期預金キャンペーン」実施
〜100万円以上お預入れいただいた方には抽選でカタログギフトをプレゼント！〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、2026年6月23日(火)から2026年8月31日(月)まで、新規で定期預金1年ものを作成していただいたお客さまに、特別金利年1.200％（税引後 年0.956％）を適用する「夏の定期預金キャンペーン」を実施します。
セブン銀行口座は、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭ*で原則24時間365日利用でき、スマートフォンアプリ「Myセブン銀行」を通じて最短10分で口座開設が可能です。また、キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでかんたんに現金の入出金ができる「スマホＡＴＭ」サービスもご利用いただけるなど、日常使いに便利なサービスを提供しています。
また、気軽に始められる定期預金も充実しています。セブン銀行の定期預金はダイレクトバンキングサービスやセブン銀行ＡＴＭでいつでも簡単に作成でき、1万円以上1円単位で始められます。1万円単位で一部解約ができるため、急な資金ニーズにも、迅速かつ柔軟に対応できます。
本キャンペーンは、すべてのお客さまを対象に、期間中に新規で定期預金1年もの（期間1年超2年未満の満期日指定も対象）を作成していただくと、特別金利年1.200％（税引後 年0.956％）が適用されるキャンペーンです。すでにセブン銀行で普通預金口座をお持ちのお客さまも、普通預金残高を対象の定期預金へお振替いただくと、本キャンペーンの対象になります。
さらに、本キャンペーン期間中、定期預金1年ものを新たに100万円以上お預入れいただいた方の中から、抽選で100名さまに、Webカタログギフト（税抜1万円相当）のプレゼントも実施します。
なお、2026年12月31日（木）まで、期間中にセブン銀行口座を新規に開設し、月末時点の普通預金残高が10万円以上のお客さまを対象に、翌月のセブン銀行ＡＴＭ時間外手数料が何度でも無料 (対象期間は口座開設当月末から1年間)となる「ＡＴＭ手数料無料キャンペーン」も実施中です。この機会にぜひセブン銀行の口座や定期預金をご利用ください。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*…全国のファミリーマート店舗へ順次展開中の「ファミマＡＴＭ」を含む
【キャンペーンの詳細】
名称：夏の定期預金キャンペーン
期間：2026年6月23日（火）〜2026年8月31日（月）
キャンペーン内容：
【対象となるお客さま】
・キャンペーン期間中に定期預金1年もの（期間1年超2年未満の満期日指定も含む）を新たにお預入れいただいたお客さま
※ダイレクトバンキングサービス、セブン銀行ATMどちらで作成された定期預金も対象となります。
【適用金利】
特別金利：年1.200％（税引後 年0.956％）
※税引後の金利は小数点第4位以下切り捨てにて表示しています。
【預入金額/単位】
1万円以上1円単位
・お預入れ金額および回数に上限はございません。
・普通預金からの振替も対象
・新規作成の定期預金に限定（期間中の自動継続は対象外となります）
プレゼント抽選について：
条件を満たした方の中から、抽選で100名さまに、税抜1万円相当のWebカタログギフトをプレゼントします。
※2026年9月中に当選者の方へWebカタログギフトをMyセブン銀行（スマートフォンアプリ）にて配信いたします。Webカタログギフトの確認方法については、当選者の方にのみメールおよびMyセブン銀行（スマートフォンアプリ）でご案内予定です。
【対象となるお客さま】
2026年8月31日（月）23:59時点のキャンペーン対象の1年もの定期預金残高（2026年6月23日（火）〜2026年8月31日（月）の期間に新規で預入れされたもの、期間1年超2年未満の満期日指定も含む）が100万円以上の方
※複数口のお預入れがある場合は、各明細のお預入金額を合計した金額にて判定いたします。
キャンペーン詳細は特設ページをご確認ください。
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_293.html
本キャンペーンの注意事項
●定期預金キャンペーンに関する注意事項
・金利更新のタイミングなどにより、実際の適用金利と異なる金利が表示されている場合があります。お取引の際には必ず、定期預金作成時の預入内容確認画面にて、適用金利をご確認ください。
・キャンペーン特別金利は、対象となる期間中であっても、金融情勢の変化、募集状況などの理由により、予告なく変更・中止する場合があります。また、お客さまにとって本キャンペーンより有利な条件のキャンペーン等がある場合には、本キャンペーンの特別金利を変更または本キャンペーンを一時停止することがあります。
・口座開設のお申込みに不備がない場合であっても、お申込みから口座開設までに最長で1週間ほどかかる場合があります。お早めにお申込みください。
・キャンペーン終了日に他行から当社口座へ振込入金をされた場合、当社口座への入金反映が翌営業日となりキャンペーンに間に合わない場合がございます。お振込やご入金はお早目のご対応をお勧めいたします。
・特別金利・通常金利の利息には、「復興特別所得税」を含め、20.315%の源泉分離課税（国税15.315%、地方税5%）が適用されます。
●商品性に関する注意事項
・金融情勢に応じて、金利を変更する場合があります。
・定期預金は、単独ではご利用いただけません。セブン銀行口座をお持ちのお客さまがご利用いただけます。
・期間指定1年ものの定期預金のお申込時に「元利継続」および「元金継続」を選択された場合、上記の特別金利の適用は当初の1年のみの適用となります。
・満期自動解約の場合、満期日以降の利息は、解約をした日の普通預金利率により計算します。
・システムメンテナンス作業などでご利用できない時間帯があります。
●中途解約時のお取扱い
・満期日前に解約する場合は、当社所定の中途解約利率（小数点第4位以下切捨て）により6ヶ月毎の複利計算した利息とともに払戻しします。
●一部解約のお取扱い
・1万円以上1万円単位で一部払戻しが可能です。
ただし、一部解約後の残り金額が1万円を下回る一部解約のお取扱いはできません。
※一部解約分の金額の利率：預入日から一部解約日までの期間に応じた当社所定の中途解約利率によります。一部解約後の残りの金額の利率：当初お預入れの利率がそのまま適用されます。
※ダイレクトバンキングサービスまたはセブン銀行ＡＴＭでのお取扱いとなります。
定期預金に関して、くわしくは定期預金商品概要（説明書）をご確認ください。
Webカタログギフトのプレゼントについて
・エントリーは不要です。条件達成で自動的にキャンペーンの対象となります。
・市場動向等により、本キャンペーンの内容・条件は予告なく変更または中止する場合がございます。
・当社所定の方法以外でお手続きされた場合、本キャンペーンの対象とすることはできません。
・本キャンペーンは当社が実施するものであり、他のキャンペーンとの併用はできません。
・当選者の発表は賞品のMyセブン銀行（スマートフォンアプリ）での配信をもってかえさせていただきます。
・抽選結果に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
・Webカタログギフトの受取りには、Myセブン銀行（スマートフォンアプリ）のご利用が必須となりますので、Myセブン銀行の利用設定をしてください。Myセブン銀行（スマートフォンアプリ）の利用設定のタイミングによっては、Webカタログギフトの配信がされない場合もありますので、ご留意ください。
・アプリが最新版になっていることをご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
セブン銀行の定期預金について
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/index.html
ＡＴＭ手数料無料キャンペーンの詳細、注意事項について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_292.html
セブン銀行の口座開設について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_209_07.html
中途解約時のお取扱いについて
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/summary.html#cancell
定期預金商品概要（説明書）
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/summary.html
Myセブン銀行（スマートフォンアプリ）について
https://www.sevenbank.co.jp/personal/useful/app/mysevenbank/
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、2026年6月23日(火)から2026年8月31日(月)まで、新規で定期預金1年ものを作成していただいたお客さまに、特別金利年1.200％（税引後 年0.956％）を適用する「夏の定期預金キャンペーン」を実施します。
セブン銀行口座は、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭ*で原則24時間365日利用でき、スマートフォンアプリ「Myセブン銀行」を通じて最短10分で口座開設が可能です。また、キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでかんたんに現金の入出金ができる「スマホＡＴＭ」サービスもご利用いただけるなど、日常使いに便利なサービスを提供しています。
また、気軽に始められる定期預金も充実しています。セブン銀行の定期預金はダイレクトバンキングサービスやセブン銀行ＡＴＭでいつでも簡単に作成でき、1万円以上1円単位で始められます。1万円単位で一部解約ができるため、急な資金ニーズにも、迅速かつ柔軟に対応できます。
本キャンペーンは、すべてのお客さまを対象に、期間中に新規で定期預金1年もの（期間1年超2年未満の満期日指定も対象）を作成していただくと、特別金利年1.200％（税引後 年0.956％）が適用されるキャンペーンです。すでにセブン銀行で普通預金口座をお持ちのお客さまも、普通預金残高を対象の定期預金へお振替いただくと、本キャンペーンの対象になります。
さらに、本キャンペーン期間中、定期預金1年ものを新たに100万円以上お預入れいただいた方の中から、抽選で100名さまに、Webカタログギフト（税抜1万円相当）のプレゼントも実施します。
なお、2026年12月31日（木）まで、期間中にセブン銀行口座を新規に開設し、月末時点の普通預金残高が10万円以上のお客さまを対象に、翌月のセブン銀行ＡＴＭ時間外手数料が何度でも無料 (対象期間は口座開設当月末から1年間)となる「ＡＴＭ手数料無料キャンペーン」も実施中です。この機会にぜひセブン銀行の口座や定期預金をご利用ください。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*…全国のファミリーマート店舗へ順次展開中の「ファミマＡＴＭ」を含む
【キャンペーンの詳細】
名称：夏の定期預金キャンペーン
期間：2026年6月23日（火）〜2026年8月31日（月）
キャンペーン内容：
【対象となるお客さま】
・キャンペーン期間中に定期預金1年もの（期間1年超2年未満の満期日指定も含む）を新たにお預入れいただいたお客さま
※ダイレクトバンキングサービス、セブン銀行ATMどちらで作成された定期預金も対象となります。
【適用金利】
特別金利：年1.200％（税引後 年0.956％）
※税引後の金利は小数点第4位以下切り捨てにて表示しています。
【預入金額/単位】
1万円以上1円単位
・お預入れ金額および回数に上限はございません。
・普通預金からの振替も対象
・新規作成の定期預金に限定（期間中の自動継続は対象外となります）
プレゼント抽選について：
条件を満たした方の中から、抽選で100名さまに、税抜1万円相当のWebカタログギフトをプレゼントします。
※2026年9月中に当選者の方へWebカタログギフトをMyセブン銀行（スマートフォンアプリ）にて配信いたします。Webカタログギフトの確認方法については、当選者の方にのみメールおよびMyセブン銀行（スマートフォンアプリ）でご案内予定です。
【対象となるお客さま】
2026年8月31日（月）23:59時点のキャンペーン対象の1年もの定期預金残高（2026年6月23日（火）〜2026年8月31日（月）の期間に新規で預入れされたもの、期間1年超2年未満の満期日指定も含む）が100万円以上の方
※複数口のお預入れがある場合は、各明細のお預入金額を合計した金額にて判定いたします。
キャンペーン詳細は特設ページをご確認ください。
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_293.html
本キャンペーンの注意事項
●定期預金キャンペーンに関する注意事項
・金利更新のタイミングなどにより、実際の適用金利と異なる金利が表示されている場合があります。お取引の際には必ず、定期預金作成時の預入内容確認画面にて、適用金利をご確認ください。
・キャンペーン特別金利は、対象となる期間中であっても、金融情勢の変化、募集状況などの理由により、予告なく変更・中止する場合があります。また、お客さまにとって本キャンペーンより有利な条件のキャンペーン等がある場合には、本キャンペーンの特別金利を変更または本キャンペーンを一時停止することがあります。
・口座開設のお申込みに不備がない場合であっても、お申込みから口座開設までに最長で1週間ほどかかる場合があります。お早めにお申込みください。
・キャンペーン終了日に他行から当社口座へ振込入金をされた場合、当社口座への入金反映が翌営業日となりキャンペーンに間に合わない場合がございます。お振込やご入金はお早目のご対応をお勧めいたします。
・特別金利・通常金利の利息には、「復興特別所得税」を含め、20.315%の源泉分離課税（国税15.315%、地方税5%）が適用されます。
●商品性に関する注意事項
・金融情勢に応じて、金利を変更する場合があります。
・定期預金は、単独ではご利用いただけません。セブン銀行口座をお持ちのお客さまがご利用いただけます。
・期間指定1年ものの定期預金のお申込時に「元利継続」および「元金継続」を選択された場合、上記の特別金利の適用は当初の1年のみの適用となります。
・満期自動解約の場合、満期日以降の利息は、解約をした日の普通預金利率により計算します。
・システムメンテナンス作業などでご利用できない時間帯があります。
●中途解約時のお取扱い
・満期日前に解約する場合は、当社所定の中途解約利率（小数点第4位以下切捨て）により6ヶ月毎の複利計算した利息とともに払戻しします。
●一部解約のお取扱い
・1万円以上1万円単位で一部払戻しが可能です。
ただし、一部解約後の残り金額が1万円を下回る一部解約のお取扱いはできません。
※一部解約分の金額の利率：預入日から一部解約日までの期間に応じた当社所定の中途解約利率によります。一部解約後の残りの金額の利率：当初お預入れの利率がそのまま適用されます。
※ダイレクトバンキングサービスまたはセブン銀行ＡＴＭでのお取扱いとなります。
定期預金に関して、くわしくは定期預金商品概要（説明書）をご確認ください。
Webカタログギフトのプレゼントについて
・エントリーは不要です。条件達成で自動的にキャンペーンの対象となります。
・市場動向等により、本キャンペーンの内容・条件は予告なく変更または中止する場合がございます。
・当社所定の方法以外でお手続きされた場合、本キャンペーンの対象とすることはできません。
・本キャンペーンは当社が実施するものであり、他のキャンペーンとの併用はできません。
・当選者の発表は賞品のMyセブン銀行（スマートフォンアプリ）での配信をもってかえさせていただきます。
・抽選結果に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
・Webカタログギフトの受取りには、Myセブン銀行（スマートフォンアプリ）のご利用が必須となりますので、Myセブン銀行の利用設定をしてください。Myセブン銀行（スマートフォンアプリ）の利用設定のタイミングによっては、Webカタログギフトの配信がされない場合もありますので、ご留意ください。
・アプリが最新版になっていることをご確認ください。
以 上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
セブン銀行の定期預金について
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/index.html
ＡＴＭ手数料無料キャンペーンの詳細、注意事項について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_292.html
セブン銀行の口座開設について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_209_07.html
中途解約時のお取扱いについて
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/summary.html#cancell
定期預金商品概要（説明書）
https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/teiki/summary.html
Myセブン銀行（スマートフォンアプリ）について
https://www.sevenbank.co.jp/personal/useful/app/mysevenbank/