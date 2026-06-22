『機動戦士ガンダム　バトルオペレーション２』『機動戦士ガンダム00』より「ダブルオーライザー」＆「スサノオ」参戦決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam(R)向けオンライン専用ゲーム『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』 (以下、『バトオペ２』)にて、

2026年6月25日(木)14時のアップデート後、『機動戦士ガンダム00』より「ダブルオーライザー」と「スサノオ」が2週連続で参戦することをお知らせいたします。

さらに、 6月25日(木) からは「＜VRオペレーター＞スメラギ付きトークンパック」と「＜VRオペレーター＞ミスター・ブシドー付きトークンパック」を販売するほか、PlayStation(R)版では「8周年前月祭」が開催されます。

また今回の参戦を記念して刹那・F・セイエイ役の「宮野真守」さんと、ミスター・ブシドー役の「中村悠一」さんがナレーションを務める新機体参戦PV特別版を、「バトオペ情報局」内で初公開しました。

公式Xでは「ダブルオーライザー」抽選配給バナー3層アクリルスタンドが抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施中です。

『機動戦士ガンダム00』より「ダブルオーライザー」と「スサノオ」が『バトオペ２』に参戦！

6月25日(木)14時のアップデート後より、「ダブルオーライザー」が地上/宇宙両用、COST700の★4汎用機として『バトオペ２』に参戦します。

さらに、翌週7月2日(木)14時のアップデート後、「スサノオ」が地上/宇宙両用、COST700の★4強襲機として参戦します。

「ダブルオーライザー」と「スサノオ」はPlayStation(R)版とSteam(R)版同時実装となりますので、楽しみにお待ちください。

また各機体の実装を記念して、劇中の映像とBGM「TRANS-AM RAISER」を使用し、『バトオペ２』の戦場に介入する「ダブルオーライザー」と「スサノオ」が楽しめる特別な映像を公開中です。

ダブルオーライザー＆スサノオ｜新機体参戦PV特別版

https://www.youtube.com/watch?v=fowj99KwUmE

刹那・F・セイエイ役の「宮野真守」さんと、ミスター・ブシドー役の「中村悠一」さんがナレーションを務める本映像は新機体の魅力を存分にお楽しみいただける映像となっておりますので、是非ご覧ください。

また「ダブルオーライザー」の兵装を紹介する映像も公開しておりますので、一足先に『バトオペ２』の戦場で躍動する姿をご覧ください。

新機体参戦PV｜ダブルオーライザーの視聴はこちら：

https://www.youtube.com/watch?v=BoH3tbxRSaI

新機体が確定で手に入るSTEP UP抽選配給が開催決定！さらに相性の良いカスタムパーツが入手できる「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給vol.1」も同時開催！

6月25日(木)14時のアップデート後より、「ダブルオーライザー」が確定で入手できる「ダブルオーライザー確定STEP UP抽選配給」を開催予定です。

STEP7で「ダブルオーライザー LV1」が1機確定で入手できるほか、おまけとしてカスタムパーツ「貫通軽減装甲」が手に入る抽選配給となっています。

さらに「ダブルオーライザー」と相性の良いカスタムパーツが手に入る「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給vol.1」も同時に開催されます。

STEP2、3でカスタムパーツが必ずもらえますので、是非この機会に手に入れてみてください。

「ダブルオーライザー確定STEP UP抽選配給」

実施期間： 2026/06/25(木)アップデート後 ～ 2026/07/02(木)13:30予定

詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=188404

「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給vol.1」

実施期間： 2026/06/25(木)アップデート後 ～ 2026/07/02(木)13:30予定

詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=188411

さらに7月2日(木)14時のアップデート後からは、「スサノオ」が確定で入手できる「スサノオ確定STEP UP抽選配給」を開催予定です。

さらに「スサノオ」と相性の良いカスタムパーツが手に入る「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給vol.2」も同時に開催予定です。

詳細は後日公式サイト内にて公開予定です。

※「ダブルオーライザー確定STEP UP抽選配給」/「スサノオ確定STEP UP抽選配給」/各種「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」はPlayStation(R)版の実装と同日にSteam(R)版でも開催予定です。

「＜VRオペレーター＞スメラギ付きトークンパック」＆「＜VRオペレーター＞ミスター・ブシドー付きトークンパック」販売決定！

6月25日(木)のアップデート後より、「＜VRオペレーター＞スメラギ付きトークンパック」と「＜VRオペレーター＞ミスター・ブシドー付きトークンパック」をPlayStation(TM)Storeにて発売します。

こちらはトークン53個に各種オペレーターが付いてくるお得なセットとなっております。

『機動戦士ガンダム00』より参戦する各種機体と合わせてお楽しみいただけますので、

この機会をお見逃しなく！

※Steam(R)版では「トークンパック：スメラギ」、「トークンパック：ミスター・ブシドー」の名称にて販売予定ですので、ゲーム内H.A.R.O.画面の「ストア」よりご確認ください。

「＜VRオペレーター＞スメラギ付きトークンパック」

「＜VRオペレーター＞ミスター・ブシドー付きトークンパック」

販売期間：2026/06/25(木) アップデート後 ～ 2026/07/23(木) 13:59 予定

「バトオペ情報局｜2026年6月度」公開中！配信を記念した「1日1回無料抽選配給」も開催！

本日6月22日(月)に公開した「バトオペ情報局｜2026年6月度」では

カタリナ・ヴェンダース役の「沼倉愛美」さんをナレーターとしてお迎えし「ダブルオーライザー」と「スサノオ」の魅力をお伝えする新機体参戦PV特別版や新機体の兵装やスキルの紹介、6月25日(木)よりPlayStation(R)版で開催される「8周年前月祭」、今後のアップデート情報についてお伝えしております。まだご覧になっていない方はぜひアーカイブをご覧ください。

また、「バトオペ情報局」配信を記念して「バンシィ・ノルン LV1」や「ナラティブガンダム［C装備］LV1」などの4機体の中からランダムで1機が確定で入手できる1日1回無料抽選配給を、PlayStation(R)版&Steam(R)版ともに実施いたします。対象の機体は6月25日(木)のアップデート後にリサイクル交換窓口に追加され、1週間固定で陳列されますので、ぜひそちらも活用してみてください。

「バトオペ情報局｜2026年6月度」のご視聴はこちら：

https://www.youtube.com/watch?v=UA-Az5COdi8&t=355s(https://www.youtube.com/watch?v=UA-Az5COdi8&t=355s)

「1日1回無料抽選配給」

実施期間：「バトオペ情報局」配信終了後 ～ 2026/6/25(木) 4:59 予定

詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=188594

フォロー＆リポストで当たる！「ダブルオーライザー参戦記念キャンペーン」開催中！

「ダブルオーライザー」の参戦を記念して、『バトオペ２』公式Xで「ダブルオーライザー参戦記念キャンペーン」を開催中です。

『バトオペ２』公式Xをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストすることでご応募が完了いたします。

「ダブルオーライザー」の抽選配給バナーが3層にわかれ、組み合わせることで立体的に楽しめる「「ダブルオーライザー」抽選配給バナー3層アクリルスタンド」が3名様に当たるキャンペーンとなりますので、ぜひ忘れずにご応募ください！

バトオペ２【公式】Xはこちら：https://x.com/gundambattleope

【ダブルオーライザー参戦記念キャンペーン】

<応募方法>

１.「バトオペ２【公式】X(@gundambattleope(https://x.com/gundambattleope))」、または「Steam版 バトオペ２【公式】X(@pc_gbo2(https://x.com/pc_gbo2))」をフォロー

２.該当のキャンペーン投稿をリポスト

<キャンペーン期間>

開催中 ～ 2026/7/1(水) 23:59 予定

<賞品>

・「ダブルオーライザー」抽選配給バナー3層アクリルスタンド 3名様

「ダブルオーライザー参戦記念キャンペーン」の詳細はこちら：

https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=189106

PlayStation(R)版では「8周年前月祭」の開催決定！

PlayStation(R)版では、6月25日(木)より「8周年前月祭」を開催します。

「8周年前月祭」期間中は★3以上レアリティのMSが1機確定の「毎日1回無料スペシャル抽選配給」を開催予定です。戦力拡充にお役立てください。

また期間中に複数回ログインすることで「ユニコーンガンダム LV1」や「バンシィ LV1」、「フェネクス【NT】 LV1」、マーク「ソレスタルビーイング」などがもらえる「8周年前月祭記念ログインボーナス」を開催予定しているほか、コスト750機体の各カテゴリから1機体を配布するキャンペーンも開催予定です。

その他にも来たる8周年に向けて、まだまだいろいろなキャンペーンを予定していますので、毎週木曜日のアップデートを楽しみにお待ちください！

「8周年前月祭」

実施期間：2026/6/25(木)14:00 ～ 2026/7/23(木) 13:59 予定

詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=188289

「『8周年前月祭』毎日1回無料スペシャル抽選配給」

実施期間：2026/6/25(木)14:00 ～ 2026/7/23(木) 13:30 予定

詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=188428

「8周年前月祭記念ログインボーナス」

実施期間：2026/6/25(木)14:00 ～ 2026/7/23(木) 13:59 予定

詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=188533

※ログインボーナスは開催期間中に複数回ログインすることで全ての機体・各種物資を受け取ることができます。

『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』とは

本作は、ガンダムシリーズ作品を題材に570機以上の機体が登場し、

最大6vs6のオンラインチームバトルアクションが基本プレイ無料で楽しめます。地上と宇宙を舞台に重厚感のあるリアルな戦場を体感せよ！

■美麗な3Dモデルグラフィックによって表現された戦場

お気に入りの機体で仲間と共に戦場を駆け巡り、チームを勝利に導きましょう。

さらに、MSを降りることで相手の拠点に爆弾を仕掛けたり、支援砲撃を要請するなど歩兵戦闘も可能です。

敵機体を撃破するだけでなく、中継地点の制圧、拠点破壊などでもポイントを獲得できます。

戦闘終了時にこのポイントが多いチームが勝利となりますので、戦況を見極めながら勝利を掴みましょう！

■機体を獲得＆カスタマイズできるベースキャンプ

ベースキャンプでは、あらたな機体を手に入れたり、カスタマイズしたりと、戦闘準備をすることができます！

「バトオペ2」では新機体が毎週追加されるので、お見逃しなく！

戦闘に出撃して任務を達成し、報酬を獲得。

新しい機体を手に入れたり、お気に入り機体をカスタムして新たな戦場へ。

戦果を積み上げて、最強のMSパイロットを目指せ！！

詳しい遊び方はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/system/game-cycle.php

PlayStation(R)5/ PlayStation(R)4版のダウンロードはこちら：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-GUNDAMBO20000002

STEAM(R)版のダウンロードはこちら：

https://store.steampowered.com/app/1367080/_2/

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4版製品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2222_1_001317dbdeb9cbfb64c06a76f2a7d115.jpg?v=202606230951 ]

※ PlayStation(R)Plus未加入でプレイ可能です。

※一部有料のコンテンツがございます。

※本サービスをプレイされるには、PlayStationNetworkアカウント、インターネット接続環境が必須となります。

※オンライン接続に関わる通信費は、お客様のご負担となります。

STEAM(R)版製品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2222_2_462f28b594f3c4ccb9c10b8f80d3c802.jpg?v=202606230951 ]

※一部有料のコンテンツがございます。

※本サービスをプレイされるには、Steamユーザーアカウント、インターネット接続環境が必須となります。

※オンライン接続に関わる通信費は、お客様のご負担となります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。※画面は開発中のものです。

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